باس پروكۋرور جۇرگىزۋشىلەرگە ايىپپۇل تۋرالى جالعان قاۋلىلار تارالىپ جاتقانىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ قازاقستاندىقتارعا ەسكەرتۋ جاساپ، ا ق ش پەن رەسەيدە باستالعان فيشينگتىك شابۋىلدار تۋرالى ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، «ايىپپۇل تولەۋ» سىلتەمەلەرى بار فيشينگتىك حاتتارعا ساق بولۋ قاجەت. سەبەبى جالعان حاتتار تاراتىپ، ازاماتتاردىڭ قاراجاتىن يەمدەنۋگە باعىتتالعان قىلمىستىق ارەكەتتەر بەلەڭ الىپ كەلەدى.
- مەملەكەت باسشىسى ءوز جولداۋىندا كيبەرقاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. بۇگىن ق س ج ا ە ك- نىڭ قىلمىستىق قاۋىپ-قاتەرلەر جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتىڭ تاۋەكەلدەرىن بولجاۋ ورتالىعىنىڭ العاشقى ەسەبى تىڭدالدى. ورتالىق جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن قولدانا وتىرىپ، تسيفرلىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا كىرىسكەن: «ە-ءوتىنىش» جۇيەسىندەگى جولدانىمداردى تالدايدى، قىلمىستىلىقتى بولجايدى، قازاقستانعا تارالۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن الەمدىك قىلمىستىق قاۋىپ-قاتەرلەردى باقىلايدى. جۋىردا ءدال وسى ورتالىق اۆتوكولىك يەلەرىنە باعىتتالعان اۋقىمدى فيشينگتىك شابۋىل تۋرالى الدىن الا ەسكەرتۋ جاسادى. قاسكۇنەمدەر جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزعانى تۋرالى «قاۋلىلارى» تىركەلگەن جانە «ايىپپۇل تولەۋ» سىلتەمەسى بار حاتتاردى تاراتۋدا. وعان ءوتۋ قاراجاتتىڭ ۇرلانۋىنا جانە قۇرىلعىلاردىڭ زاقىمدالۋىنا اكەلەدى. العاشقى شابۋىلدار ا ق ش پەن ر ف-دا تىركەلدى، سول سەبەپتەن ءبىز ازاماتتار مەن مەملەكەتتىك ورگانداردى بار تاۋەكەلدەر تۋرالى حاباردار ەتۋدەمىز. ادامداردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ - ءبىز ءۇشىن ءبىرىنشى كەزەكتەگى مىندەت. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا پروكۋراتۋرا كيبەرقىلمىس قاۋىپ-قاتەرلەرىن دەر كەزىندە انىقتاپ، الدىن الۋ ماقساتىندا تسيفرلىق بولجامدى ودان ءارى جۇزەگە اسىرادى. بۇل - قوعام الدىنداعى ءبىزدىڭ جاڭا جاۋاپكەرشىلىگىمىز، - دەپ جازدى باس پروكۋرور ح- تەگى پاراقشاسىندا.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن باس پروكۋراتۋرانىڭ قىلمىستىق قاۋىپ-قاتەردىڭ جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتىڭ تاۋەكەلدەرىن بولجاۋ ورتالىعى ازاماتتاردى الەمدە قارقىن الىپ كەلە جاتقان جاڭا كيبەرقاۋىپ تۋرالى ەسكەرتىپ، جۇرگىزۋشىلەردى ساق بولۋعا شاقىرعان ەدى.