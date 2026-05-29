باس پروكۋراتۋرا الاياقتاردى انىقتاۋعا جاساندى ينتەللەكتتى ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن 38 الاياقتىق سايت بۇعاتتالدى، دەپ حابارلايدى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتى بازاسىندا قۇرىلعان قىلمىستىق قاۋىپتەردى بولجاۋ ورتالىعى ۇلكەن دەرەكتەردى، ۆەدومستۆوارالىق اقپارات الماسۋدى جانە جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن پايدالانۋ ارقىلى سىرتقى جانە ىشكى قاۋىپتەردىڭ الدىن الۋ جونىندەگى ۇسىنىمدار قامتىلعان 192 اقپاراتتىق حاتتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جولدادى. 38 الاياقتىق ينتەرنەت- رەسۋرس بۇعاتتالدى.
سونىمەن قاتار بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ارقىلى حالىققا الاياقتىقتىڭ جاڭا تاسىلدەرى مەن ساقتىق شارالارى جونىندە تۇراقتى تۇردە اقپارات بەرىلىپ كەلەدى - ازاماتتارعا ارنالعان 16 ەسكەرتۋ جاريالاندى.
ورتالىق ەنگىزگەن شەشىمدەردىڭ قاتارىندا مەدياكەڭىستىك پەن ينتەرنەت- الاياقتىقتاردى مونيتورينگتەۋ جۇيەلەرى، «ە-ءوتىنىش» جۇيەسىندەگى ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن تالداۋ، سونداي-اق كوشەدەگى جانە قايتالاما قىلمىستىلىقتى بولجاۋ مودەلدەرى بار.
- سونىمەن قاتار باس پروكۋراتۋرا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ قىلمىستىق ىستەردى تەرگەۋ پروتسەسىنە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋ جوباسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر. پيلوتتىق جوبا استانا قالاسى مەن اقمولا وبلىسىنىڭ ءبىرقاتار پوليتسيا بولىمشەسىندە جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. جوبا اياسىندا تەرگەۋدى جوسپارلاۋ، جاۋاپتاردى ترانسكريپتسيالاۋ جانە تالداۋ، سونداي- اق پروتسەستىك قۇجاتتاردى اۆتوماتتى تۇردە قالىپتاستىرۋ مودۋلدەرى ەنگىزىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.
جالپى «سيفرلىق كومەكشى» مودۋلدەرى ارقىلى 231 تەرگەۋ جوسپارى، 72 جاۋاپ الۋ حاتتاماسى، 65 ايىپتاۋ اكتىسى جانە قىلمىستى سارالاۋ تۋرالى 15 قاۋلى قالىپتاستىرىلدى.
قۇقىق قورعاۋ سالاسىنداعى سيفرلىق قۇرالداردى دامىتۋ مەملەكەت باسشىسى جاريالاعان تسيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
باس پروكۋراتۋرا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتتارىن نىعايتۋ، قوعامدىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە ءتيىمدى «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» قۇرۋ ماقساتىندا سيفرلىق شەشىمدەردى دامىتۋ جۇمىسىن جالعاستىرادى.
وسىعان دەيىن پروكۋراتۋرا مەن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتكە قابىلداۋ ەرەجەسى وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.