باس پروكۋراتۋرا 8-ناۋرىز قارساڭىندا الاياقتىق فاكتىلەرى تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. قازاقپارات – 8-ناۋرىز مەرەكەسى قارساڭىندا الاياقتار ازاماتتاردىڭ مەرەكەلىك قاربالاسقا بايلانىستى بەلسەندىلىگىن، گۇلدەر مەن سىيلىقتارعا تاپسىرىستاردىڭ كوبەيۋىن، سونداي-اق ونلاين-تولەمدەردىڭ ارتۋىن پايدالانىپ، ولاردىڭ اقشالاي قاراجاتى مەن جەكە دەرەكتەرىنە قول جەتكىزۋگە تىرىسادى.
بۇل تۋرالى قازاقستان باس پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باس پروكۋراتۋرا كەزەكتى رەت ەسكەرتەدى: مەرەكە كەزەڭىندە الاياقتار ازاماتتارعا ءتۇرلى سىلتاۋلارمەن قوڭىراۋ شالىپ، حابارلامالار جىبەرۋى مۇمكىن.
ەڭ كوپ تارالعان تاسىلدەر:
• گۇل نەمەسە سىيلىق جەتكىزۋ راسىمدەلگەنى تۋرالى حابارلاپ، «تاپسىرىستى راستاۋ ءۇشىن» SMS- كودتى ايتۋىن سۇراۋ؛
• جالعان ۇتىس، بونۋس نەمەسە اكسيا تۋرالى حابارلاپ، تەلەفونعا كەلگەن راستاۋ كودىن اتاۋدى تالاپ ەتۋ؛
• وزدەرىن بانك قىزمەتكەرى، قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ وكىلى نەمەسە كۋرەرلىك كومپانيا قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرۋ.
- ءبىر رەتتىك SMS- كود قارجىلىق وپەراتسيالاردى راستاۋعا ارنالعان قۇپيا قۇرال ەكەنىن ەستە ۇستاعان ءجون. مۇنداي كودتى ءۇشىنشى تۇلعالارعا بەرۋ اقشالاي قاراجاتتىڭ ەسەپتەن شىعارىلۋىنا، نەسيە راسىمدەلۋىنە نەمەسە بانك قوسىمشاڭىزعا قول جەتكىزىلۋىنە اكەپ سوعۋى مۇمكىن. بانكتەردىڭ قىزمەتكەرلەرى دە، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى دا تەلەفون ارقىلى SMS- كودتاردى، قۇپيا سوزدەردى جانە بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن سۇراتپايدى.
نازار اۋدارىڭىزدار، كەيبىر جاعدايلاردا تاۋارلاردى نەمەسە بانك ونىمدەرىن رەسمي جەتكىزۋ كەزىندە راستاۋ كودى شىن مانىندە قولدانىلادى. الايدا ول تەك ءسىز الدىن الا راسىمدەگەن تاپسىرىس بويىنشا، جەتكىزۋدى كۇتىپ وتىرعان جاعدايدا جانە تاۋاردى العانىڭىزدى راستاۋ ءۇشىن پايدالانىلادى. ەگەر جەتكىزۋ تۋرالى قوڭىراۋ نەمەسە حابارلاما كۇتپەگەن جەردەن كەلىپ، سىزدەن كودتى ايتۋ سۇرالسا، اڭگىمەنى دەرەۋ توقتاتۋ قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار مەرەكە قارساڭىندا الاياقتار الەۋمەتتىك جەلىلەردە، ونىڭ ىشىندە Instagram جانە TikTok پلاتفورمالارىندا جالعان پاراقشالار اشىپ، گۇلدەر مەن باسقا دا تاۋارلاردى ايتارلىقتاي تومەن باعامەن، ءىرى جەڭىلدىكتەرمەن جانە اكسيالارمەن ۇسىنىپ، الدىن الا تولەم تالاپ ەتەدى. اقشا العاننان كەيىن مۇنداي پاراقشالار قىزمەتىن توقتاتىپ، ساتۋشىمەن بايلانىس مۇمكىن بولماي قالادى.
گۇلدەر مەن سىيلىقتاردى تەك سەنىمدى ساتۋشىلاردان تاپسىرىس بەرۋگە، تولەم جاساعان كەزدە الۋشىنىڭ دەرەكتەمەلەرىن مۇقيات تەكسەرۋگە، كۇماندى سىلتەمەلەرگە وتپەۋگە جانە قانداي جاعداي بولماسىن بوگدە ادامدارعا SMS- كودتار مەن بانك دەرەكتەرىن بەرمەۋگە كەڭەس بەرىلەدى. كۇدىك تۋىنداعان جاعدايدا بانككە رەسمي ءنومىر ارقىلى ءوزىڭىز حابارلاسىپ، قاجەت بولعان كەزدە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا دەرەۋ جۇگىنگەن ءجون.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 1414 ءنومىرى ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىق كوبەيگەن.