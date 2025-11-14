باس كيىمنەن باسىڭىز ءجيى مايلانباس ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟
استانا. قازاقپارات - قىستا شاش تازا ءارى ۇقىپتى بولۋى ءۇشىن ستيليست قاراپايىم كەڭەس بەردى. ونىڭ ايتۋىنشا، باستى قاتەلىك - شاشتى تىم ءجيى جۋۋ. بۇل باس تەرىسىن قۇرعاتىپ، شاشتى السىرەتەدى. ونىڭ ورنىنا ءار كۇنگە جەكە باس كيىم كيۋگە بولادى. ستيليست بۇل تۋرالى رەسەيلىك «راديو 1» ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
«باس كيىم ءبىر-ەكى كۇندە-اق تەر، شاڭ جانە شاشقا جاعىلعان مايلاردىڭ ءيىسى مەن قالدىعىن وزىنە ءسىڭىرىپ الادى. سول سەبەپتى كەمىندە بەس ءتۇرلى باس كيىم بولعانى دۇرىس. اپتا سوڭىندا ءبارىن جۋىپ، كەلەسى اپتانى تازا باس كيىم كيىپ باستاڭىز».
ستيليست قىستا شاشتىڭ ىلعالىن ساقتاۋ اسا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سەبەبى سۋىق اۋا مەن ۇيدەگى قۇرعاق جىلۋ شاشتى تەز قۇرعاتىپ، سىنعىش ەتەدى. ول ءۇشىن شاشقا ارنالعان قورەكتىك مايلار مەن ىلعالداندىراتىن ماسكالاردى قولدانۋعا كەڭەس بەرەدى.
ال مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ارجانا بىچكوۆانىڭ ايتۋىنشا، قىستا باس تەرىسى دە ەرەكشە كۇتىمدى قاجەت ەتەدى. ونىڭ پىكىرىنشە، قۇرامىندا ەكزوسوما، دەكسپانتەنول، نياتسيناميد، جۇمساق AHA جانە BHA قىشقىلدارى، سونداي-اق التىن نەمەسە مينەرال نانوبولشەكتەرى بار ونىمدەر ەڭ ءتيىمدى. مۇنداي قۇرالدار شاشتى تەرەڭ تازارتىپ قانا قويماي، ونى سۋىقتىڭ اسەرىنەن قورعايدى جانە تابيعي جىلتىر قالپىنا كەلتىرەدى.