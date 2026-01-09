باس كولىك پروكۋراتۋراسى Air Astana مەن Fly Arystan قىزمەتىن تەكسەرۋدى تالاپ ەتتى
استانا. قازاقپارات - FlyArystan كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرى رەنات ابۋلحانوۆ Air Astana توپ-مەنەدجەرلەرىنىڭ مۇددەسىنە اۋە بيلەتتەرىن جەڭىلدىكپەن ساتقانىن مالىمدەدى.
ەستەرىڭىزگە سالساق، رەنات ابۋلحانوۆ FlyArystan كومپانياسىنىڭ باعدار جەلىلەرىن جوسپارلاۋ جانە كىرىستەردى باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقارعان.
وعان اۋە كومپانياسىنىڭ قاراجاتىن تالان-تاراجعا سالدى دەگەن ايىپ تاعىلىپ، تەرگەۋگە الىنعان.
كۇنى كەشە ابۋلحانوۆتىڭ دوسى بەكزات قۇلمانوۆ رەناتتىڭ اتىنان ۇندەۋ حات جاريالادى. حاتتا ونىڭ كومپانيا باسشىلارىنىڭ تاپسىرماسىمەن اۋە بيلەتتەرىن جەڭىلدىكپەن راسىمدەگەنى ايتىلادى.
- بۇل وتىنىمدەر ماعان كومپانيالاردىڭ توپ-مەنەدجەرلەرىنەن كەلدى. وندا ولار وزدەرى، تۋعان-تۋىستارى مەن ءتۇرلى «قاجەتتى» ادامدار ءۇشىن ءوتىنىش جاسادى. سوتتا كۋاگەر Air Astana ا ق پرەزيدەنتىنىڭ جۇبايىنا، ونىڭ اپكەسى مەن اناسىنا ارزان تاريفپەن بيلەتتەر جازىپ بەرگەنىن ناقتى ايتتى. Air Astana ا ق باس بۋحگالتەرى دە سوتتا كومپانيا توپ-مەنەدجەرلەرىنىڭ مۇنداي وتىنىشپەن ماعان جۇگىنەتىنىن، ءوزى دە جۇگىنگەنىن مويىندادى، - دەلىنگەن حاتتا.
وسى ورايدا Air Astana ۇكىم شىقپايىنشا سوت پرتسەسىنىڭ ماتەريالدارىنا پىكىر بىلدىرە المايتىندىقتارىن مالىمدەدى. ال باس كولىك پروكۋراتۋراسى الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان اقپاراتتان حاباردار بولىپ شىقتى.
- جاريالانىمدا اۋە كومپانياسى باسشىلىعىنىڭ نۇسقاۋىمەن توپ-مپەنەدجەرلەردىڭ تۋىستارى مەن وزگە دە تۇلعالارعا جەڭىلدىكتى اۋە بيلەتتەرىن ساتۋ تۋرالى مالىمەتتەر بار. اتالعان تۇجىرىمدى تەكسەرۋ ماقساتىندا باس كولىك پروكۋراتۋراسى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنە Air Astana مەن Fly Arystan قىزمەتىنە تەكسەرۋ جۇرگىزۋ تۋرالى تالاپ جولدادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.