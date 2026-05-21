باس جۇلدە - پاتەر: استانادا رەسپۋبليكالىق بايگە وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن، رەسپۋبليكالىق بايگە فەدەراتسياسى، استانا قالاسىنىڭ ۇلتتىق جانە وليمپيادالىق ات سپورتى تۇرلەرى فەدەراتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن 7-ماۋسىم كۇنى قاسيەتتى قۇربان ايت مەرەكەسى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنىنە وراي كەڭ كولەمدى رەسپۋبليكالىق بايگە تۋرنيرى وتەدى.
سارىارقانىڭ سايىن دالاسىن دۇبىرگە بولەپ، ەڭسەلى ەلوردانىڭ تورىندە ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن جينالعان تاڭداۋلى تۇلپارلار مەن سايدىڭ تاسىنداي ىرىكتەلگەن شاباندوزدار «قازانات» اتشابارىندا ب ا ق سىناماق. بۇل - بابالاردان ميراس بولعان بايگە ونەرىنىڭ بۇگىنگى ۇرپاققا جالعاسقان جارقىن كورىنىسى، ۇلتتىق رۋحتىڭ جاڭعىرىعى. جارىس بارىسىندا سايگۇلىكتەر بىرنەشە قاشىقتىقتا سىنعا تۇسەدى:
9 شاقىرىمدىق «قۇنان» بايگە
• 1-ورىن - 3000000 تەڭگە؛
• 2-ورىن - 1500000 تەڭگە؛
• 3-ورىن - 700000 تەڭگە.
16 شاقىرىمدىق «توپ» بايگە
• 1-ورىن - «Changan» اۆتوكولىگى؛
• 2 -ورىن - 3000000 تەڭگە؛
• 3-ورىن - 1000000 تەڭگە.
25 شاقىرىمدىق «الامان» بايگە
• 1-ورىن - 1 بولمەلى پاتەر؛
• 2-ورىن - «Changan» اۆتوكولىگى؛
• 3-ورىن - 2000000 تەڭگە؛
• 4-ورىن - 700000 تەڭگە؛
• 5-ورىن - 300000 تەڭگە.
7-ماۋسىم كۇنى ساعات 11:00 دە ۇلتتىق رۋحتى اسقاقتاتاتىن ءدۇبىرلى بايگەنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى وتەدى.
جۇيرىك تۇلپارلار مەن شاباندوزداردى تىركەۋ 6-ماۋسىم كۇنى ساعات 09:00 دەن 18:00 گە دەيىن جۇرگىزىلەدى. الامان بايگەگە قاتىسۋ جارناسى - 70 مىڭ تەڭگە، توپ بايگەگە 50 مىڭ تەڭگە، ال قۇنان بايگەگە 30 مىڭ تەڭگە بەلگىلەندى. جينالعان قاراجاتتىڭ بارلىعى يگى مۇراتقا، قايىرىمدىلىق جولىنا جۇمسالادى.