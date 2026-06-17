باس جۇلدە - 100 مىڭ دوللار: قازاقستاندا جاڭا ادەبي بايقاۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - پروزا جانرىنا ارنالعان بايقاۋ قازىرگى قازاقستان قالالارىنىڭ تىنىس- تىرشىلىگىن كوركەم شىعارمالار ارقىلى بەينەلەيتىن جاڭا ەسىمدەردى انىقتاۋعا جانە قولداۋعا باعىتتالادى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بايقاۋعا قاتىسۋشىلارعا قالا مادەنيەتى، ادام تاعدىرى، قوعامداعى وزگەرىستەر، سونداي-اق ۇلتتىق بولمىس پەن زاماناۋي قۇندىلىقتاردىڭ ساباقتاستىعى تاقىرىپتارىن كوركەم تۋىندىلار ارقىلى جەتكىزۋ ۇسىنىلادى.
ادەبي بايقاۋعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى قاتىسا الادى. قاتىسۋ ءۇشىن كولەمى كەمىندە 10 اۆتورلىق باسپا تاباق (ءبىر اۆتورلىق باسپا تاباقتىڭ كولەمى 40 مىڭ باسپا تاڭباسىن قۇرايدى) بولاتىن، بۇرىن ەش جەردە جاريالانباعان قالا تاقىرىبىنداعى روماندار قابىلدانادى. ءار اۆتور ءبىر عانا شىعارماسىن ۇسىنا الادى.
جەڭىمپازداردى بەلگىلى جازۋشىلار مەن قوعام قايراتكەرلەرىنەن قۇرالعان قازىلار القاسى انىقتايدى. قورىتىندى شەشىم اشىق داۋىس بەرۋ ارقىلى قابىلدانادى.
بايقاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ۇزدىك شىعارمالاردىڭ اۆتورلارى ديپلومدارمەن جانە اقشالاي سىيلىقتارمەن ماراپاتتالادى. سونىمەن قاتار جۇلدەلى ورىن العان تۋىندىلار 15 مىڭ دانامەن باسىلىپ، ەلىمىزدىڭ كىتاپحانالارىنا تاراتىلادى.
رەسپۋبليكالىق بايقاۋ ەرەجەسىنە سايكەس، جەڭىمپازدارعا مىناداي سىياقىلار بەلگىلەنگەن:
باس جۇلدە - 100 مىڭ ا ق ش دوللارى؛
I ورىن - 75 مىڭ ا ق ش دوللارى؛
II ورىن - 50 مىڭ ا ق ش دوللارى؛
III ورىن - 30 مىڭ ا ق ش دوللارى.
بايقاۋ جۇمىستارى 2026-جىلعى قىركۇيەك پەن جەلتوقسان ايلارى ارالىعىندا قابىلدانادى.
قۇجات استانا قالاسى، ماڭگىلىك ەل داڭعىلى، 8، 14-كىرەبەرىس، قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مەكەنجايى بويىنشا وتكىزىلۋى قاجەت.
بايقاۋعا قاتىسۋ شارتتارى تۋرالى قوسىمشا اقپاراتتى 77172740407+ جانە 77172740408+ تەلەفون نومىرلەرى ارقىلى الۋعا بولادى.
وسىعان دەيىن «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنا بايقاۋ جاريالانعانى تۋرالى جازدىق.