باس ءمۇفتي 2026 -جىلدى «يسلام جانە ادال قوعام» جىلى دەپ جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى ءدىن قىزمەتكەرلەرىنە ءداستۇرلى باعدارلىق بايانداماسىن جولداپ، 2026 -جىلدى ءدىني سالا اياسىندا «يسلام جانە ادال قوعام» جىلى دەپ جاريالادى.
- يسلام ادامدى تەك اللا الدىندا عانا ەمەس، قوعام الدىندا دا جاۋاپتى بولۋعا تاربيەلەيدى. ءاربىر ءىس- ارەكەت ءۇشىن ەسەپ بەرىلەتىنىنە سەنۋ — ادالدىقتىڭ ەڭ بيىك كورىنىسى. اقىرەت كۇنىنە يمان كەلتىرۋ ادامدى ادىلەتسىزدىكتەن، قياناتتان، جاماندىقتان ساقتايدى. ويتكەنى مۇسىلمان ادام ەشبىر ءىسىنىڭ ەسكەرۋسىز قالمايتىنىن جاقسى بىلەدى. ال قازىرگى زاماندا بۇكىل ادامزات الدىندا تۇرعان وزەكتى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - ادىلەتسىزدىكپەن كۇرەسىپ، ادال قوعام قۇرۋ. وسى باعىتتاعى جۇمىستاردى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 2026 -جىلدى ءدىني قىزمەت اياسىندا «يسلام جانە ادال قوعام» جىلى دەپ جاريالاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. بۇل - ءاربىر ازاماتتىڭ قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام دەپ سانايمىن، - دەدى باس ءمۇفتي.
ايتا كەتەيىك، جيىنعا ءدىني باسقارما قىزمەتكەرلەرى، وبلىستاردىڭ باس يمامدارى، ق م د ب اقساقالدار، عۇلامالار، ساراپشىلار كەڭەسى مەن رانت مۇشەلەرى، زيالى قاۋىم وكىلدەرى، ءدىني وقۋ ورىندارىنىڭ باسشىلارى مەن ۇستازدارى وففلاين جانە ونلاين فورماتتا قاتىستى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بيىل ايلاردىڭ سۇلتانى - ورازا قاشان باستالاتىنىن جازدىق.