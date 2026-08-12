بارقىت اجەنىڭ بەينەسى
استانا.قازاقپارات - ءبىزدىڭ اۋىلدىڭ قورىمى قىر ۇستىندە ورنالاسقان. الىستان كوزگە بىردەن شالىنادى.
ءبىر جاعىنان، بۇل - ەرتەدەن كەلە جاتقان زيرات. وسى جەردى مەكەندەگەن رۋلى ەلدىڭ بۇرىن وتكەن يگى جاقسىلارى جەرلەنگەن. ايتپاقشى، مۇندا كەنەسارى حاننىڭ سەنىمدى ساربازدارىنىڭ ءبىرى سارى قوشقار باتىر دا ماڭگىلىك تىنىس تاپقان. مەنىڭ دە وسى قورىمدا ومىردەن وتكەن ەڭ جاقىندارىم جاتىر.
ەلگە كەلگەن سايىن سولاردىڭ باسىنا سوقپاي كەتپەيمىن. دۇعا باعىشتايمىن. اۋىلعا دا سول ءۇشىن كەلەمىن. ءتىرىنىڭ ءبىر پارىزى - سول. بۇل ادەتىمنەن بيىل دا جاڭىلعان جوقپىن. جىل وتكەن سايىن قورىم اۋماعى دا ۇلكەيىپ بارادى. بۇرىن بايقامايتىن ەدىم. شەتىنەن باستاپ، جاعالاپ كەلەمىن. مىناۋ - تالقانباي اتامنىڭ تامى. جارىقتىق، قازىنالى قاريا ەدى. سوعىسقا قاتىسقان. ۇزاق جىل كورشى تۇردىق. سوندا بىرەۋگە قاتتى داۋىس كوتەرىپ سويلەگەنىن كورگەن ەمەسپىن. ال اناۋ - رۇستەم دوسىمنىڭ بەيىتى. مارقۇم وسىدان 3-4 جىل بۇرىن دۇنيە سالدى. اۋىرماي- سىرقاماي، ءبىر كۇندە كەتە باردى. اقكوڭىل جىگىت بولاتىن. ءبىر وكىنىشتىسى، ۇيلەنبەدى.
ءسويتىپ كەلە جاتقاندا، بوياۋىن كۇن جەپ قويعان تەمىر شارباققا كوزىم ءتۇستى. قۇلپىتاسىنىڭ دا جازۋى وشە باستاپتى. ءۇڭىلىپ قاراسام، بارقىت اجەنىڭ ەسىمى جازىلعان.
ءبىر ءسات كوز الدىما ۇنەمى تۇنجىراپ، بەلى بۇكىرەيىپ جۇرەتىن كەيۋانانىڭ بەينەسى كەلدى. بالا كۇنىمدە ول كىسىنى ءجيى كورەتىن ەدىم. ويتكەنى بارقىت اجەنىڭ جالعىز قىزى مونشاق اپاي - العاشقى ۇستازىم. باستاۋىشتا وقىپ جۇرگەندە سىنىپتاعى بارلىق بالا اپايىمىزدى ۇيىنەن الىپ كەتەمىز. كەيدە ۇلدار بولىپ، سومكەسىن كوتەرۋگە تالاسامىز. سوندا اپاسى ءبىزدىڭ قىلىعىمىزعا ريزا بولىپ، قاراپ تۇراتىن. ايتپاقشى، بارقىت اجەگە قاتىستى تاعى ءبىر وقيعا ويىمنان كەتپەيدى.
ءبىزدىڭ الاقانداي اۋىلدان اسكەرگە 150 گە تارتا ەر- ازامات الىنعان. سولاردىڭ جارتىسى جات جەردىڭ توپىراعىن جاستانىپ قالعان. 1989-جىلى جەڭىس كۇنى مەرەكەسىندە اۋىلداعى ورتالىق ساياباقتا سوعىستان ورالماعان بوزداقتارعا ارناپ ەسكەرتكىش اشىلدى. وعان مايداننان ورالماعان اتالارىمىزدىڭ ەسىمى جازىلدى. ەسكەرتكىش وتە تارتىمدى جاسالعان. وندا اسكەري كيىنگەن جاۋىنگەردىڭ تۇلعاسى بەينەلەنگەن.
بۇل اۋىل ءۇشىن ايتۋلى جاڭالىق بولدى. ءدال سول كۇنى اۋا رايى دا ايرىقشا جادىراپ تۇردى. مامىرداعى كوك مايسانىڭ ءيسى مۇرىن جارادى. ءلۇپ ەتكەن جەل جوق.
ەسكەرتكىشتىڭ اشىلۋىنا الىستان قوناقتار كوپ كەلدى. ول كەزدە ءبىز 4-سىنىپتا وقيتىنبىز. پيونەرگە ەندى وتكەن كەزىمىز. موينىمىزدا قىزىل گالستۋك. سالتاناتتى شاراعا قاتىسۋعا كەلدىك. ءبارىمىز ساپ تۇزەگەن اسكەردەي ءتىزىلىپ تۇرمىز.
ەسكەرتكىش اق ماتامەن كومكەرىلگەن. ءىس-شارا ەندى باستالايىن دەپ تۇر ەدى. ادامداردىڭ ءبارى كوڭىلدى. مايدان تۋرالى جازىلعان اندەر شىرقالىپ جاتتى.
ءبىر كەزدە جوقتاۋ ايتىپ جىلاعان ايەل ادامنىڭ زارلى داۋىسى شىقتى. ەلدىڭ ءبارى سول جاققا ەلەڭ ەتە قالدى. اق جاۋلىق كيگەن بارقىت اجە اق ماتامەن جابىلعان ەسكەرتكىشتەگى سولدات بەينەسىن قوس قولىمەن تاس قىلىپ ۇستاپ، قۇشاقتاپ العان. ايىرىلار ەمەس. جوقتاۋ ايتقان داۋىسى ساي-سۇيەگىڭدى سىرقىراتادى. كەيۋاناعا ەشكىمنىڭ بارىپ، باسۋ ايتۋعا شاماسى جوق. ءبارى ىشتەي ءۇنسىز ەگىلىپ تۇر. ءبىر جاعىنان، بۇل - بارقىت اجە سەكىلدى سوعىستا بالاسىنان، باۋىرىنان، ەرىنەن ايىرىلعان كوپ انانىڭ ىشتە شەمەن بولىپ قالعان شەرى ەدى. ويتكەنى بارقىت اجەنىڭ دە ەكى بىردەي باۋىرى قاندى قىرعىندا كوز جۇمعان. ەكەۋى دە اسكەرگە جاس كەتكەن. ارتىندا ۇرپاق تا قالماعان.
سودان بەرى دە دوپتاي دومالاپ ءبىراز جىل ءوتتى. بارقىت اجە الدەقاشان دۇنيەدەن وزعان. الايدا كەيۋانانىڭ ەسكەرتكىشتەگى تاس بەينەنى قۇشاقتاپ جىلاعان سول كەيپى كوز الدىمدا قالىپ قويدى.
ازامات ەسەنجول
egemen.kz