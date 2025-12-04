بارلىق حابارلاندىرۋ جۇيەسى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەدى - الماتى اكىمدىگى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن سابىر ساقتاپ، قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ نۇسقاۋلارىن ورىنداۋعا ۇندەدى.
- بارلىق حابارلاندىرۋ جۇيەسى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەدى: تۇرعىنداردىڭ تەلەفوندارىنا Mass Alert جۇيەسى ارقىلى حابارلامالار جىبەرىلدى، قالا بويىنشا داۋىس زورايتقىش ارقىلى ەسكەرتۋ سيرەنالارى قوسىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، ساۋدا ورتالىقتارى مەن مەكتەپتەر، كوللەدجدەر، ج و و مەن قوعامدىق ورىنداردا ەۆاكۋاتسيا قالىپتى جاعدايدا ءوتتى. الگوريتمگە سايكەس، ادامدار عيماراتتاردا سىرتقا شىقتى. ۇرەي تۋدىرعان جاعدايلار بايقالعان جوق،
ەسكە سالايىق، الماتىدا بۇگىن، 4-جەلتوقساندا جەر سىلكىندى.
جەر استى ءدۇمپۋىنىڭ وشاعى الماتىدان وڭتۇستىك- شىعىسقا قاراي 277 شاقىرىم قاشىقتىقتا، قىتاي اۋماعىندا ورنالاسقان. ماگنيتۋداسى MPV 6.7، تەرەڭدىگى - 5 شاقىرىم. الماتىدا دۇمپۋلەر MSK-64 شكالاسى بويىنشا 3 بال دەڭگەيىندە سەزىلدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس