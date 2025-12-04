ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:23, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بارلىق حابارلاندىرۋ جۇيەسى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەدى - الماتى اكىمدىگى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن سابىر ساقتاپ، قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ نۇسقاۋلارىن ورىنداۋعا ۇندەدى.

    Барлық хабарландыру жүйесі штаттық режимде жұмыс істеді
    فوتو: Kazinform

    - بارلىق حابارلاندىرۋ جۇيەسى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەدى: تۇرعىنداردىڭ تەلەفوندارىنا Mass Alert جۇيەسى ارقىلى حابارلامالار جىبەرىلدى، قالا بويىنشا داۋىس زورايتقىش ارقىلى ەسكەرتۋ سيرەنالارى قوسىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، ساۋدا ورتالىقتارى مەن مەكتەپتەر، كوللەدجدەر، ج و و مەن قوعامدىق ورىنداردا ەۆاكۋاتسيا قالىپتى جاعدايدا ءوتتى. الگوريتمگە سايكەس، ادامدار عيماراتتاردا سىرتقا شىقتى. ۇرەي تۋدىرعان جاعدايلار بايقالعان جوق،

    ەسكە سالايىق، الماتىدا بۇگىن، 4-جەلتوقساندا جەر سىلكىندى.

    جەر استى ءدۇمپۋىنىڭ وشاعى الماتىدان وڭتۇستىك- شىعىسقا قاراي 277 شاقىرىم قاشىقتىقتا، قىتاي اۋماعىندا ورنالاسقان. ماگنيتۋداسى MPV 6.7، تەرەڭدىگى - 5 شاقىرىم. الماتىدا دۇمپۋلەر MSK-64 شكالاسى بويىنشا 3 بال دەڭگەيىندە سەزىلدى.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

    تەگ:
    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار