باقىتگۇل حامەنوۆا تويعا بارۋعا پروباتسيا قىزمەتىنەن رۇقسات الدى - باس پروكۋراتۋرا
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ سوتتالعان ب. حامەنوۆانىڭ تويدا ءجۇرۋى وقيعاسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
پارا العانى ءۇشىن سوتتالعان اتىراۋدا وبلىس اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى، ەكس-دەپۋتات باقىتگۇل حامەنوۆانىڭ جاقىندا تويعا جۇرگەن ءساتى الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان ەدى.
- حامەنوۆاعا قاتىستى توقتالساق، ونىڭ جازاسى بويىنشا ۇكىمنىڭ ورىندالۋى ءۇش جىلعا كەيىنگە قالدىرىلعان ەدى. جالپى، كەيىنگە قالدىرۋ ونىڭ ءىس- شارالارعا قاتىسۋىنا تىيىم سالمايدى. سونىمەن قاتار ول پروباتسيا قىزمەتىنەن رۇقسات العان، - دەدى ع. قويگەلدييەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2022 -جىلى كۇزدە باقىتگۇل حامەنوۆا اباي ەسكەرتكىشىن ورناتۋ كەزىندە 4,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە پارا العانى ءۇشىن 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بولاتىن.
سوت شەشىمىمەن ول مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس ىستەۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، مۇلكى تاركىلەنگەن. اتىراۋ وبلىستىق سوتى بۇل جايتقا قاتىستى ۇكىمنىڭ ورىندالۋىنا قاتىستى ءمان- جايدى ەسكە سالدى. ۇكىمنىڭ ورىندالۋى 3 جىل مەرزىمگە كەيىنگە قالدىرىلعان. بۇل شەشىم سوتتالۋشىنىڭ اسىراۋىنداعى ەكى جاس بالاسىنىڭ بولۋىنا بايلانىستى قابىلداندى.