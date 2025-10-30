ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:52, 30 - قازان 2025 | GMT +5

    باقىتگۇل حامەنوۆا تويعا بارۋعا پروباتسيا قىزمەتىنەن رۇقسات الدى - باس پروكۋراتۋرا

    استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ سوتتالعان ب. حامەنوۆانىڭ تويدا ءجۇرۋى وقيعاسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    Бакытгуль Хаменова
    Фото: акимат Атырауской области

    پارا العانى ءۇشىن سوتتالعان اتىراۋدا وبلىس اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى، ەكس-دەپۋتات باقىتگۇل حامەنوۆانىڭ جاقىندا تويعا جۇرگەن ءساتى الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان ەدى.

    - حامەنوۆاعا قاتىستى توقتالساق، ونىڭ جازاسى بويىنشا ۇكىمنىڭ ورىندالۋى ءۇش جىلعا كەيىنگە قالدىرىلعان ەدى. جالپى، كەيىنگە قالدىرۋ ونىڭ ءىس- شارالارعا قاتىسۋىنا تىيىم سالمايدى. سونىمەن قاتار ول پروباتسيا قىزمەتىنەن رۇقسات العان، - دەدى ع. قويگەلدييەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    ەسكە سالا كەتەيىك، 2022 -جىلى كۇزدە باقىتگۇل حامەنوۆا اباي ەسكەرتكىشىن ورناتۋ كەزىندە 4,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە پارا العانى ءۇشىن 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بولاتىن.

    سوت شەشىمىمەن ول مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس ىستەۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، مۇلكى تاركىلەنگەن. اتىراۋ وبلىستىق سوتى بۇل جايتقا قاتىستى ۇكىمنىڭ ورىندالۋىنا قاتىستى ءمان- جايدى ەسكە سالدى. ۇكىمنىڭ ورىندالۋى 3 جىل مەرزىمگە كەيىنگە قالدىرىلعان. بۇل شەشىم سوتتالۋشىنىڭ اسىراۋىنداعى ەكى جاس بالاسىنىڭ بولۋىنا بايلانىستى قابىلداندى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار