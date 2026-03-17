باقىتگۇل حامەنوۆا جازاسىن تۇرمەدە ەمەس، ۇيدە وتەيتىن بولدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ قالاسىنىڭ 2-سوتى بۇرىن پارا الۋ دەرەگى بويىنشا سوتتالعان اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولىپ جۇمىس ىستەگەن باقىتگۇل حامەنوۆانىڭ جازاسىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
وبلىستىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، پروباتسيا قىزمەتى سوتقا جازانى باس بوستاندىعىن شەكتەۋ تۇرىنە اۋىستىرۋ تۋرالى ۇسىنىسپەن جۇگىندى. ۇسىنىستا جازانى وتەۋدى كەيىنگە قالدىرۋ مەرزىمى اياقتالعانى، وسى كەزەڭدە حامەنوۆانىڭ وڭ مىنەزدەمە العانى، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزباعانى، اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماعانى، سونداي-اق بالا تاربيەسى بويىنشا مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداعانى كورسەتىلگەن.
سوت بارلىق ءمان-جايدى ەسكەرە وتىرىپ، ق ر ق ك- ءنىڭ 74-بابى 3-بولىگىنە سايكەس پروباتسيا قىزمەتىنىڭ ۇسىنىسىن قاناعاتتاندىردى. ناقتىراق ايتقاندا، تاعايىندالعان جازانىڭ وتەلمەگەن بولىگىن 7 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋگە اۋىستىرىپ، پروباتسيالىق باقىلاۋ بەلگىلەندى.
2022-جىلدىڭ 15-قاراشاسىندا اتىراۋ قالالىق 2-سوتىنىڭ ۇكىمىمەن باقىتگۇل حامەنوۆا قىلمىستىق كودەكستىڭ 366-بابى 3-بولىگىنىڭ 2-تارماعى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، بەلگىلى ءبىر لاۋازىمداردى اتقارۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرىلدى. سونداي-اق وعان 7 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالىپ، ق ك- ءنىڭ 74-بابى 1-بولىگى نەگىزىندە، ياعني بالالارىنىڭ بولۋىنا بايلانىستى جازاسىن وتەۋ ءۇش جىلعا كەيىنگە قالدىرىلدى.
باقىتگۇل حامەنوۆا 2023-جىلعى 10-ناۋرىزدان بەرى اتىراۋ قالالىق پروباتسيا قىزمەتىنىڭ ەسەبىندە تۇر.
جازا وتەۋ مەرزىمى 2026-جىلعى 10-ناۋرىزدا اياقتالدى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، پارا كولەمى 4,5 ميلليون تەڭگە. قاراجات اباي قۇنانبايەۆقا ەسكەرتكىش ورناتۋ جوباسىنا قاتىستى الىنعان. بۇل ىسكە قاتىسى بار سول كەزدەگى مادەنيەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى اقىلبەك رىسقاليەۆ 7 جىلعا، ال ەسكەرتكىشتى جاساپ، ونى ورناتۋعا جاۋاپتى مەردىگەر كومپانيانىڭ باسشىسى ءومىرتاي اداموۆ 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان.
2023-جىلدىڭ اقپانىندا قىلمىستىق ءىس اتىراۋ وبلىستىق سوتىنىڭ اپەللياتسيالىق القاسىندا قايتا قارالىپ، باسقارما جەتەكشىسى مەن سەرىكتەستىك ديرەكتورىنىڭ جازاسى جەڭىلدەتىلدى. ال ايماق باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولعان باقىتگۇل حامەنوۆاعا تاعايىندالعان جازا وزگەرىسسىز قالعان ەدى.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ونىڭ سالتاناتتى شاراعا قاتىسقان ۆيدەوسى تاراعان ەدى. باس پروكۋراتۋرا بۇل جاعدايعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرىپ، پروباتسيا قىزمەتىنىڭ رۇقساتى بولعانىن جانە زاڭ بۇزۋشىلىق تىركەلمەگەنىن حابارلاعان.