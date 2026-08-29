باقىتجان بازاربەكتىڭ قاتىسۋىمەن بولعان جول اپاتى: زارداپ شەگۋشى تارازعا جەتكىزىلدى
تاراز. KAZINFORM - ەكس-دەپۋتات الەۋمەتتىك جەلىدە زارداپ شەككەن جىگىتتى تاسىمالداۋ ساتىنەن كادرلار جاريالاپ، ونىڭ جاعدايىندا وڭ كلينيكالىق وزگەرىستەر بار ەكەنىن حابارلادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ءۇش مينۋتتىق ۆيدەو قۇلانداعى اۋرۋحانانىڭ ماڭىنان باستالادى. باقىتجان بازاربەك 28-تامىزدا نۇرجىگىتتىڭ (زارداپ شەگۋشىنىڭ ەسىمى) كوماعا تۇسكەنىنە 13 كۇن بولعانىن ايتادى.
- ونىڭ جاعدايىندا ءبىرقاتار وڭ كلينيكالىق وزگەرىس بار. بۇل تۋرالى كەيىنىرەك ايتىپ بەرەمىن، - دەدى ول.
ەكس-دەپۋتات بۇل كۇندى ءوزى جانە زارداپ شەگۋشىنىڭ تۋىستارى ءۇشىن ەرەكشە كۇن دەپ اتادى. نۇرجىگىتتى اۋداندىق اۋرۋحانانىڭ جانساقتاۋ بولىمىنەن تاراز قالالىق اۋرۋحاناسىنىڭ جانساقتاۋ بولىمىنە اۋىستىرىلدى.
ۆيدەودا زارداپ شەگۋشىنىڭ اناسى دا بار. ولار تارازدان كەلەتىن رەانيموبيلدى بىرگە كۇتىپ وتىر. بازاربەكتىڭ ايتۋىنشا، ناۋقاستى جول بويى رەانيماتولوگ دارىگەر قاراپ كەلگەن.
سوڭعى كادرلار قالالىق اۋرۋحانانىڭ الدىندا تۇسىرىلگەن. رەانيموبيل مەديتسينالىق مەكەمە اۋماعىنا كىرىپ، كەيىن ناۋقاس زەمبىلمەن عيمارات ىشىنە جەتكىزىلدى.
بازاربەك نۇرجىگىتتەن قاجەتتى تالداۋلار الىنعانىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ناۋقاس قۇلاننان امان-ەسەن جەتكىزىلىپ، تاسىمالداۋ ونىڭ جاعدايىن ناشارلاتپاعان.
- ەندى نۇرجىگىتپەن قالانىڭ ەڭ مىقتى رەانيماتولوگتارى مەن تراۆماتولوگتارى اينالىسادى، - دەدى باقىتجان بازاربەك.
ەسكە سالايىق، 15-تامىزدا ت. رىسقۇلوۆ اۋدانىندا Toyota اۆتوكولىگى ەر ادامدى قاعىپ كەتكەن. ول اسا اۋىر جاعدايدا اۋرۋحاناعا جەتكىزىلىپ، كەيىن كومادا جاتتى جانە وكپەنى جاساندى تىنىس الدىرۋ اپپاراتىنا قوسىلدى. جول اپاتى دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
17-تامىزدا ەكس- دەپۋتات باقىتجان بازاربەك العاش رەت جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، ونى ءوزىنىڭ قاتىسۋىمەن بولعان جول اپاتى دەپ اتادى. ول زارداپ شەگۋشىنىڭ وتباسىنا كومەكتەسىپ جاتقانىن ايتىپ، تەرگەۋ قورىتىندىسىن كۇتۋدى سۇرادى.