باقىت سارسەكبايەۆ كوپشىلىكتى الاڭداتقان قاۋەسەتكە نۇكتە قويدى
استانا. قازاقپارات – قازاقستان جاستار قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى باقىت سارسەكبايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە مالىمدەمە جاساپ، وزىنە قاتىستى تاراعان قاۋەسەتتەر مەن الىپقاشپا اڭگىمەلەرگە ناقتى جاۋاپ بەردى.
مامان ەڭ الدىمەن قۇتتىقتاپ جاتقان جاندارعا العىس ايتىپ، ارتىلعان سەنىمدى اقتاۋعا بار كۇشىن سالاتىنىن جەتكىزدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءىسساپار كەزىندە جۋرناليستەر تاراپىنان ءتۇرلى سىبىستارعا بايلانىستى سۇراقتار جيىلەگەن.
«قۇتتىقتاپ جاتقان بارشاڭىزعا راحمەت! ارتقان سەنىمدەرىڭىزدى اقتاۋعا تىرىسامىن. ءىسساپاردا جۇرسەم، جۋرناليستەر قوڭىراۋ شالىپ، ءتۇرلى قاۋەسەتتەرگە قاتىستى پىكىر سۇرايدى. اركىمنىڭ ءوز ويى بار، ايتۋعا قۇقىعى بار، ءبىراق مەن بارلىق ادامعا بىردەي ۇناي بەرەتىن كۇمىس تەڭگە ەمەسپىن عوي»، - دەدى ول.
سارسەكبايەۆ كوپشىلىكتى وسەك پەن قاڭقۋ سوزدەرگە ەرمەۋگە شاقىرىپ، ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى نۇرجان ناسانوۆقا قولداۋ ءبىلدىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
«اعايىن، كوپ وتىرىك وسەك پەن قاڭقۋ سوزدەردىڭ تاراۋىنا جول بەرمەيىك. موينىنا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك ارتىلعان نۇرجان باۋىرىمىزدىڭ كوڭىلىن تۇسىرمەي، اياعىنان شالىپ ەمەس، قولداۋ بىلدىرەيىك. قايرات اعامىزعا مىقتى دەنساۋلىق تىلەيىك»، - دەپ جازدى ول.
جاستار قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ءوزىن ناسانوۆتىڭ ورنىنا كەلەدى دەگەن اڭگىمەلەردى دە جوققا شىعاردى.
«ەندى «ناسانوۆتى سارسەكبايەۆ اۋىستىرادى ەكەن» دەگەن سىبىستارعا بۇگىن نۇكتە قويايىن. باس باپكەردى اۋىستىرۋ - ويىنشىق ەمەس، بۇل ستراتەگيالىق ماڭىزى وتە جوعارى شەشىم»، - دەدى سارسەكبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىل قازاق بوكسى ءۇشىن وڭاي بولماعان.
«وتكەن جىل قازاق بوكسى ءۇشىن جەڭىل بولعان جوق. قايرەكەڭنىڭ دەنساۋلىعى سىر بەرگەنى راس، ءبىراق ناتيجە كورسەتكەن باپكەردى ازيا ويىندارى الدىندا اۋىستىرا سالاتىنداي فەدەراتسيا باسشىلارى دا ويلانباي ارەكەت ەتپەيدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
سونداي-اق الداعى وليمپياداعا دەيىن كادرلىق وزگەرىستەر بولمايتىنىن ايتتى.
«وليمپياداعا ەكى جىل قالعاندا ەشكىم دە اۋىس-ءتۇيىس جاسامايدى. مەن ناسانوۆتىڭ ورنىنا كوز تىگىپ تۇرعان جوقپىن، وزىمە سەنىپ تاپسىرىلعان جاستار قۇراماسىمەن ناتيجەلى جۇمىس ىستەگىم كەلەدى»، - دەدى باپكەر.
ءسوز سوڭىندا باقىت سارسەكبايەۆ بوكستى ءومىرىنىڭ اجىراماس بولىگى سانايتىنىن جەتكىزىپ، نۇرجان ناسانوۆقا سەنىم ءبىلدىردى.
«قازاق بوكسىنىڭ قاي سالاسىندا جۇرسەم دە ريزامىن. بوكس - مەنىڭ ءومىرىم. قازاق بوكسىنا قىزمەت ەتسەم بولدى.
نۇرجان ناسانوۆ - وتە بىلىكتى مامان. قۇرامادا جۇرگەنىنە ءبىراز بولدى، ءاربىر بوكسشىنى جاقسى تانيدى. الدا ءالى تالاي ناتيجە كورسەتەتىنىنە سەنەمىن، ساتتىلىك تىلەيمىن. ەندىگى جەردە بوكس باسىندا جۇرگەن ازاماتتاردى ءبىر-بىرىنە قارسى قويۋدى توقتاتايىق. ءوتىنىش!»، - دەدى ول.