باق قونعان اۋىل
كۇرە جولدىڭ بويىندا جاتقانىمەن، كوزگە ەلەۋسىز اۋىلدار كوپ. سونىڭ ءبىرى ۇلان اۋدانىنا قاراستى ۋكراينكا اۋىلى. تاريحي اتاۋى اققۋلى دەسەدى ۇلكەندەر.
ايتسا، ايتقانداي ەدى. قايبىر جىلى وسى اۋىلدى ىرگەلەي اعىپ جاتقان ەرتىستى جاعالاي بارا جاتقانىمىزدا، وزەننىڭ ءبىر ساعاسىنان قوس اققۋ قاناتىمەن سۋدى سابالاي كوككە كوتەرىلگەن. سويتسەك، بۇل ماڭدى اتام زاماننان اققۋ مەكەن ەتىپتى. نەگە ەكەنىن كىم ءبىلسىن، كەيىن ۋكراينكا بولىپ كەتىپتى. اڭگىمە وندا ەمەس. وسى جولى سول اۋىلعا تۇرعىنداردىڭ شاقىرۋىمەن ارنايى باردىق. قويىن قۇرتتاپ، ايرانىن ۇرتتاپ جاتقان بەرەكەلى دە مەرەكەلى ەل ەكەن.
ادەتتە اۋىل تۇرعىندارى جۋرناليستەردى قانداي دا پروبلەماسىن شەشىپ بەرۋ ءۇشىن شاقىرار ەدى. بۇل جەردىڭ ازاماتتارى اياداي عانا اۋىلدىڭ جەتكەن جەتىستىگىن اۋىز تولتىرا ايتقىسى كەلىپتى.
ۋكراينكا اۋىلىنا كىرە بەرىپ ەدىك، قوس قاپتالىنداعى قارقىن العان قۇرىلىسقا قاراپ ريزا بولىستىق. ءبىرىڭعاي ساۋلەتتى شاعىن باسپانالاردى «ۆوستوك مولوكو» ج ش س باسشىلىعى جۇمىسشىلارىنا ارناپ سالىپ جاتىر دەستى. تورگى جاقتا ەسكى مادەنيەت ءۇيىن ءسۇرىپ تاستاپ، ورنىنا جاڭاسىن جانە كوتەرگەن. 2- دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا ارنالعان وبەليسك تە كاسىپكەردىڭ كومەگىمەن جاڭالانىپتى. شىنتۋايتىنا كەلسەك، اۋىلدىڭ شىرايىن كىرگىزىپ وتىرعان وسىناۋ جالعىز كاسىپورىن. جارنامالاۋدان اۋلاقپىز. اقيقاتى سول. باسشىسى سەيىلجان سايلاۋبايەۆتىڭ قاراپايىمدىلىعى سونداي، اۋىلعا جاقسىلىق جاساۋ پارىزىم دەپ، سۇحبات بەرۋدەن باسىن الا قاشقان. ءوندىرىس وشاعى تۋرالى ءتىپتى جاق اشقىسى كەلمەدى. الايدا، «ۆوستوك مولوكو» كاسىپورنى ءسۇت ونىمدەرىنىڭ جۇزدەن استام ءتۇرىن شىعارادى. شيكىزاتتىڭ ازدى- كوپتى بولىگى كورشى ەلدەن كەلسە، بەلگىلى ءبىر بولىگىمەن كاسىپورىن قاراماعىنداعى ساۋىن فەرما قامتىپ وتىر. تاڭعالعانىمىز، بۇل فەرماداعى 500-600 سيىردى روبوت ساۋادى. روبوتتالعان تەحنولوگيانى ەكى-اق ادام باسقارادى. قورانىڭ تازالانۋى دا اۆتوماتتاندىرىلعان. قورا دەيىن دەسەڭ، ايناداي جارقىراپ جاتىر.
- قاراپايىم تىلمەن ايتسام، ساۋىن اۆتوماتتاندىرىلعان قۇرىلعى ارقىلى جۇزەگە اسادى. ۋاقىت تاياعاندا ناۋاعا تۇيىرشىكتى جەم ءتۇسىپ، سيىرلار سوعان ۇمتىلادى. كەزەگىمەن قورشاۋعا كىرەدى. ولاردى اۋىلداعىداي قۋالاپ، قاراساننىڭ استىنا المايسىڭ. ءبارى زاماناۋي باسقارىلادى. مويىندارىنداعى قارعىباۋى ارقىلى سيىردىڭ دەنساۋلىعى قاداعالانىپ وتىرامىز، - دەيدى فەرما جەتەكشىسى نۇربولات سوتسيالوۆ.
اتالعان سەرىكتەستىكتە ۋكراينكا اۋىلىنان ۇزىن سانى 150 دەي ادام جۇمىس ىستەيدى. ءسۇت- تاۋارلى فەرماسى ءۇشىن قات ماماندار ازىق- تۇلىكپەن، كيىم-كەشەكپەن قامتىلادى. ءتىپتى باسپانا دا بەرىلەدى. فەرما جەتەكشىسى نۇربولات سوتسيالوۆ وتباسىمەن وسى اۋىلعا تارباعاتايدان كوشىپ كەلىپ، باسپانالى بولعان. ءۇيى جايلى، جىلى. كاسىپورىن باسشىسى تاعى بىرنەشە ءۇي كوتەرىپ جاتىر. بۇعان دەيىن سوققان مادەنيەت ءۇيى دە اۋىلدىڭ قاق ورتاسىندا جارقىراپ تۇر. مەرەكە- مەيرامنىڭ ءبارى سوندا تويلانادى.
- ءبىزدىڭ مادەنيەت ءۇيىمىز ناعىز مادەنيەتتىڭ ورتاسى بولسا ەكەن دەيمىز. كوپ جىل كلۋبسىز وتىرعان اۋىل ءۇشىن بۇل ۇلكەن قۋانىش بولدى. كونسەرت، كورمە سەكىلدى ءىس- شارالاردى وسىندا وتكىزەمىز. سونىمەن قاتار كلۋبقا جاپسارلاس كىتاپحانا مەن مەديتسينالىق پۋنكت تە جۇمىس ىستەپ تۇر. وسىنىڭ ءبارى سەيىلجان جيرەن ۇلىنىڭ ارقاسى. ءبۇتىن ءبىر اۋىلعا جاعداي جاساپ وتىرعان ازاماتقا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» سەكىلدى اتاق بەرسە دە جاراسادى، - دەپ، العىسىن بىلدىرگەن اۋىلدىق كلۋبتىڭ مەڭگەرۋشىسى مارينا بۋركوۆسكايا.
ول كىسىگە اۋىلدىقتاردىڭ العىسى شەكسىز. ۇشىراسا كەتكەن ءار تۇرعىن اۋىلدىڭ ەرتەڭىنە نىق سەنىممەن قارايدى. ونىڭ ۇستىنە، ەرتىستىڭ جاعاسىنداعى قۇيقالى جەردەن كوشكىسى جوق. قازىرگى كۇندە ۋكراينكا اۋىلىندا 353 ءتۇتىن بار دەسەك، سونىڭ جارتىسى «ۆوستوك مولوكو» كاسىپورنىندا جۇمىس ىستەيدى. ايتقانداي، بۇل ءوندىرىس وشاعىنىڭ ونىمدەرى اۋىل تۇرعىندارىنا جەڭىلدەتىلگەن باعامەن ۇسىنىلادى. ەلىمىزدىڭ ءار اۋىلىندا وسىنداي كاسىپورىن بولسا، حالىقتىڭ ءال- اۋقاتى الدەقايدا جوعارى بولار ما ەدى دەرسىز.
وكرۋگتى ارالاي ءجۇرىپ، ءوڭىردىڭ وتكەنى مەن بۇگىنىن بەس ساۋساقتاي بىلەتىن اقساقال قابدىعالي ماعاۋيا ۇلىمەن تىلدەستىك. ەڭبەككە ەرتە ارالاسقان ول نەبارى 29 جاسىندا II دارەجەلى «داڭق» وردەنىمەن ماراپاتتالعان ەكەن. بۇگىندە ۋكراينكا اۋىلىنىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋعا ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقان سەيىلجان سايلاۋبايەۆپەن دە قىزمەتتەس بولعان. ول دا سەيىلجان جيرەن ۇلىنىڭ ۇشان تەڭىز ەڭبەگىن ايتىپ، تاڭداي قاعىپ وتىر. ايتۋىنشا، انە-مىنە جۇمىسى تۇرالاپ قالادى دەگەن ءسۇت تاۋارلى فەرماسىن قايتا اياقتاندىرىپ، بۇگىندە ەلىمىزدىڭ ماڭدايالدى كاسىپورنىنا اينالدىرعان. سول زاماندا بازارى تارقاي باستاعان كاسىپورىندى ساقتاپ قالماعاندا، اققۋلى مەكەن بۇگىنگىدەي گاككۋلى بولار ما ەدى؟
شىعىس قازاقستان وبلىسى، ۇلان اۋدانى، ۋكراينكا اۋىلى
مەرەي قاينار ۇلى
egemen.kz