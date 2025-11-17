بانگلادەشتىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - بانگلادەش بويىنشا حالىقارالىق قىلمىستىق تريبۋنال بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر شەيح حاسينانى وتكەن جىلعى تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە جاسالعان ادامزاتقا قارسى قىلمىسى ءۇشىن ءولىم جازاسىنا كەستى، دەپ حابارلايدى NDTV.
سوت حاسينانى ءۇش باپ بويىنشا كىنالى دەپ تاۋىپ، بىرنەشە ايعا سوزىلعان سوت پروتسەسىندە ول وتكەن جىلعى «اۆامي ليگاسى» ۇكىمەتىنىڭ قۇلاۋىنا اكەلگەن ستۋدەنتتەر كوتەرىلىسىن قاتىگەزدىكپەن باسۋعا بۇيرىق بەرگەنى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى.
سۋديا موحد گولام مورتۋزا مادجۋمدەر باسقاراتىن ءۇش مۇشەدەن تۇراتىن تريبۋنال حاسينانىڭ ەكى كومەكشىسىنە، بۇرىنعى ىشكى ىستەر ءمينيسترى اسادۋززامان حان كامالعا جانە بۇرىنعى پوليتسيا باستىعى چوۋدحۋري ابدۋللا ءال-مامۋنعا دا وسى ايىپتار بويىنشا ۇكىم شىعاردى.
سوت ءۇش ايىپتالۋشىنىڭ بۇكىل ەل بويىنشا نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردى ولتىرۋگە باعىتتالعان قاتىگەزدىك جاساۋ تۋرالى ءسوز بايلاسقانىن مالىمدەدى. الايدا بۇرىنعى پوليتسيا باستىعى كەشىرىلدى.
تەلەارنا مالىمەتىنشە، ۇكىم شىعارىلعانعا دەيىن بۇكىل ەل بويىنشا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى.
ايتا كەتەيىك، بانگلادەش پرەمەر-ءمينيسترى شەيح حاسينا 2024-جىلدىڭ 5-تامىزىندا وتستاۆكاعا كەتىپ، ەلدەن قاشىپ كەتتى. وعان جانە ونىڭ ۇكىمەتىنە قارسى نارازىلىق شىلدەنىڭ باسىندا جۇمىسسىزدىققا قارسى ستۋدەنتتەردىڭ نارازىلىعىنان باستالدى.