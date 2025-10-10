بانكتەر يپوتەكالىق نەسيەدەن نەلىكتەن جيى باس تارتادى - سۇلەيمەنوۆتىڭ پىكىرى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ يپوتەكالىق نەسيە بەرۋدەن نەلىكتەن ءجيى باس تارتاتىنىن ايتتى.
- سىياقىنىڭ شەكتى جىلدىق ءتيىمدى مولشەرلەمەسى دەگەن تۇسىنىك بار. بۇل - ۇلتتىق بانك پەن اگەنتتىكتىڭ (قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى) بىرلەسكەن شەشىمىمەن قابىلداناتىن ارناۋلى قۇرال. قارجى ۇيىمدارى بەلگىلەنگەن شەكتەن جوعارى مولشەرلەمەمەن نەسيە بەرە المايدى. تاۋەكەلدەر تەڭگەرىمىن، قارجىلىق تۇراقتىلىقتى جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋدى ەسكەرە وتىرىپ، ءبىز يپوتەكالىق زايمدار بويىنشا مولشەرلەمە 20 پايىزدان اسپاۋى ءتيىس دەگەن بىرلەسكەن شەشىم قابىلدادىق. ويتكەنى، 20 پايىزدان جوعارى يپوتەكا - بۇل اۋىرتپالىق. ادام 10-15 جىلعا 20 پايىزبەن نەسيە العاندا ارتىق تولەمى وتە قوماقتى بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۇلتتىق بانك باسشىسى باق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ول ۇلتتىق بانك ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرگە تۇرعىندارعا يپوتەكا بەرۋدى توقتاتۋ تۋرالى تاپسىرما بەرمەگەنىن اتاپ ءوتتى.
- بىزدە نارىقتىق ەكونوميكا. سوندىقتان بانكتەر مۇنداي تاپسىرما الۋى مۇمكىن ەمەس. بانكتەردىڭ وزدەرى-اق مۇنداي جوعارى مولشەرلەمەمەن بەرىلگەن يپوتەكا قارىز الۋشىنىڭ تولەم جاساي الماي قالۋىنا الىپ كەلەتىنىن تۇسىنەتىن سياقتى. وسى تاۋەكەلگە بايلانىستى ولار بارىنشا ساقتىقپەن شەشىم قابىلدايدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
وسى ورايدا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى ازاماتتارعا «وتباسى» بانك باعدارلاماسىن قاراستىرۋعا كەڭەس بەرەدى.
- ەگەر قاراپايىم سوزبەن ايتار بولساق، مولشەرمەسى 20 پايىزدان اساتىن يپوتەكا - بۇل وتە اۋىر قۇرال. وعان ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراعان ءجون. سول سەبەپتى مولشەرلەمە ازىرشە جوعارى بولىپ تۇرعان كەزدە ەڭ دۇرىسى تۇراقتى جۇمىس ىستەپ تۇرعان «وتباسى» بانك قۇرالدارىن پايدالانعان ءجون سياقتى. ونىڭ پورتفەلى ءوسىپ، سيفرلاندىرۋ قارقىندى دامىپ كەلەدى. اشىق باعالاۋ جۇرگىزىلەدى ءارى ونىمدەرى دە بارىنە قولجەتىمدى. مۇنان بولەك، ورتالىق تا، وڭىرلىك تە دەڭگەيدەن وزگە دە باعدارلامالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا- كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/-1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق 18 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان ەدى.
بۇدان بۇرىن سۇلەيمەنوۆ حالىقتىڭ بورىشتىق جۇكتەمەسىنىڭ ءوسۋىن شەكتەۋ ءۇشىن ماكروپرۋدەنتسيالىق قۇرال ەنگىزىلەتىنىن ايتتى.