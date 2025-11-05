بانكتەر نەسيە الدىرتۋ ءۇشىن حالىققا تەلەفون شالۋدى دوعارماي جاتىر - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى نارتاي سارسەنعاليەۆ قازىر بانكتەر نەسيە الدىرتۋ ءۇشىن حالىققا قايتا-قايتا تەلەفون شالىپ، مازاسىن الىپ جاتقانىن ايتتى.
- بىزدەگى بانكتەر بيزنەس پەن جاڭا جوبالاردى قولداۋدى ىسىرىپ قويىپ، قاراپايىم حالىققا ەسەلەپ جوعارى پايىزبەن نەسيە بەرۋدى جانە سونى ەسەلەپ قايتارىپ الۋدى عانا بىلەدى. بۇل رەتتە رەسمي دەرەكتەرگە توقتالساق، 2025 -جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىندەگى جاعداي بويىنشا 8,5 ميلليون قازاقستاندىقتىڭ كرەديت بەرەشەگى بار. ونىڭ جالپى سوماسى - 23 تريلليون تەڭگە، ياعني رەسپۋبليكالىق جىلدىق بيۋدجەتكە جەتىپ قالاتىن قاراجات. ونىڭ ىشىندە 14 تريلليون تەڭگە كەپىلسىز تۇتىنۋ نەسيەسىنە تيەسىلى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، بانكتەر مۇنىمەن توقتامادى. ولار كرەديت بەرۋ كەزىندە قوسىمشا ساقتاندىرۋ ەنگىزەدى، وسىمەن حالىقتىڭ قارىزى ودان سايىن كوبەيەدى. ءوز ەركىمەن نەسيە الۋدان باس تارتقان ادامدارعا قوڭىراۋ شالۋ مەن SMS- حابارلاما جىبەرۋ ارقىلى تاعى دا كرەديت الۋدى ۇسىنا بەرەدى. وسى زاڭسىزدىقتاردى توقتاتۋ ءۇشىن زاڭ جوباسىندا قاداعالاۋ پرينتسيپتەرىنىڭ جاڭا دەڭگەيلەرى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۇرعىدا بانكتەردىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرى توقتاۋى كەرەك، - دەدى ن. سارسەنعالييەۆ.
ءوز كەزەگىندە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا بۇل زاڭ جوباسىندا جاڭا قاداعالاۋ تەتىگى ەنگىزىلىپ جاتقانىن راستادى.
- بىرنەشە جىلدان بەرى زاڭناماعا قاراجات الاتىنداردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماقساتىندا جاڭا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. بۇل رەتتە، تۇتىنۋ نەسيەلەرى، الاياقتىققا قارسى تۇزەتۋلەر بار. ەندى باسقا دا جاڭا وزگەرىستەر ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن پىسىقتاپ، زاڭ جوباسىندا تۇپكىلىكتى جۇيەنى قاراستىردىق. وسى جۇيەدە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدىڭ كەشەندى مودەلى قامتىلادى. بۇل تۇرعىدا بانكتەردە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ كەزىندە تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جۇيەسى قۇرىلادى... اتاپ ايتقاندا، بانكتەردە حالىقتىڭ قۇقىعىن قورعاۋ بويىنشا ەرەكشە بولىمدەر اشىلادى، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا بانك قىزمەتى تۋرالى جاڭا زاڭ جوباسى قارالىپ جاتىر.