بانك تۋرالى زاڭ جوباسىنان يسلام يپوتەكاسىنا جول اشاتىن نورما ءتۇسىپ قالعان - ءلاززات يبراگيموۆا
استانا. KAZINFORM - بانكتەر تۋرالى جانە بانك قىزمەتى تۋرالى زاڭداردىڭ جوباسىنان يسلام شارتتارىمەن تۇرعىن ۇيگە اقشا جيناۋ تۋرالى نورما ءتۇسىپ قالعان. بۇل تۋرالى «وتباسى بانك» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتورايىمى ءلاززات يبراگيموۆا ءماجىلىستىڭ قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا ايتتى.
- كەيىنگى ەكى اپتادا الەۋمەتتىك جەلىدە چەللەندج ءجۇرىپ جاتىر. وندا جاس قىزدار، جاس ايەلدەر «وتباسى بانككە» ءوتىنىش جولداپ جاتىر. وسىعان دەيىن ءماجىلىس قابىرعاسىندا بىرنەشە رەت 2026 -جىلى يسلام يپوتەكاسىن باستايمىز دەپ ۋادە بەرگەن ەدىك. بۇل - وتە ۇلكەن سۇرانىس. اسىرەسە ءدىن ۇستاناتىن جاستار قاۋىمىنان سۇرانىس جوعارى، - دەيدى ول.
«وتباسى بانك» باسشىسى حالىقتىڭ وسى سۇرانىسىنا باعىتتالعان نورمانى بانك تۋرالى جاڭا زاڭداردىڭ جوباسىنا قايتا قوسۋعا كۇش سالاتىنىن ايتتى.
- وكىنىشكە قاراي، بانكتەر تۋرالى جانە بانك قىزمەتى تۋرالى زاڭ جوبالارى ماجىلىسكە كىرگەن كەزدە تۇرعىن ءۇي جيناقتارىن يسلام ەرەجەلەرىمەن قارجىلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرۋ تۋرالى نورما بولعان. ءبىراق ماجىلىستەن شىققاندا سول نورما جوعالىپ كەتتى. قازىر وسى ماسەلە بويىنشا سەناتقا جۇگىنبەكشىمىز، - دەدى ءلاززات يبراگيموۆا.
اقىرى قوعامدىق پالاتا وكىلدەرى بۇل نورمانىڭ ماسەلەسىن ارنايى جۇمىس توبىندا تاعى پىسىقتاۋ كەرەك دەگەن توقتامعا كەلدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا كەيبىر بانكتەردىڭ جانىنان شاريعاتقا سايكەستىك جونىندەگى كەڭەستەر قۇرىلاتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي