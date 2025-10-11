11:07, 11 - قازان 2025 | GMT +5
باناننىڭ ءبىز بىلمەيتىن 6 پايداسى
كوپشىلىگىمىز باناندى ۇنەمى جەگەنىمىزبەن، پايداسىن بىلمەي، ەسكەرمەي دە جاتامىز.
بانان ءسوزىن لاتىن تىلىنەن اۋدارعاندا «musa sapientum»، ياعني «اقىلدى ادامنىڭ جيدەگى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. دەمەك، بانان جەمىس ەمەس، جيدەك تۇرىنە جاتادى. كوپشىلىگىمىز باناندى ۇنەمى جەگەنىمىزبەن، پايداسىن بىلمەي، ەسكەرمەي دە جاتامىز. سوندىقتان وقىرمان نازارىنا باناننىڭ ءبىز بىلمەيتىن 6 پايداسىن ۇسىنۋدى ءجون سانادىق.
بانان:
جوعارعى قان قىسىمىن تومەندەتەدى
سۇيەكتەردى قاتايتادى
ءىشقاتۋدان ساقتايدى
ارتىق سالماقتان ارىلۋعا كومەكتەسەدى.
انەميا قاۋىپى ازايتادى
اسقورىتۋ جۇيەسىن جاقسارتادى