بالتىق تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىنا كەلگەن سيرەك كەزدەسەتىن وركەشتى كيت كوپتىڭ نازارىن اۋداردى
استانا. KAZINFORM - بالتىق تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىنداعى ۆيسمار شىعاناعىندا قۇرىلىسشىلار ۇزىندىعى شامامەن 8 مەتر بولاتىن كيتتى بايقاپ قالعان. جانۋاردى باقىلاۋ ءۇشىن سۋ پوليتسياسى جىبەرىلدى. بۇل تۋرالى DW جازدى.
مامانداردىڭ بولجامىنشا، بۇل - وركەشتى كيت (گورباتىي كيت) بولۋى مۇمكىن. الايدا ازىرگە بۇل تۋرالى ناقتى ايتۋعا ەرتە. ساراپشىلاردىڭ پايىمداۋىنشا، بۇل جاقىندا شلەزۆيگ-گولشتەين جاعالاۋىندا كورىنگەن سول ءبىر كيت بولۋى ىقتيمال.
شىلدە ايىنىڭ ورتاسىندا وركەشتى كيت كيل فوردىنىڭ ماڭىنان بايقالعان، ال ءبىر اپتادان كەيىن ول فلەنسبۋرگ فوردىنىڭ اۋماعىندا كورىنگەن.
جەرگىلىكتى قورشاعان ورتا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جالپى العاندا جانۋاردىڭ جاعدايى جاقسى كورىنەدى: ول ۇنەمى سۋ بەتىنە شىعىپ، قايتادان سۋعا سۇڭگىپ ءجۇر.
سونىمەن قاتار سۋ پوليتسياسىنىڭ ايتۋىنشا، كيتتىڭ تەرىسىنىڭ جاعدايى ناشارلاعان. مۇنىڭ ءبىر سەبەبى بالتىق تەڭىزىندەگى جاعداي بولۋى مۇمكىن، سەبەبى ونىڭ سۋى وركەشتى كيتتەردىڭ تىرشىلىگىنە قاجەتتى دەڭگەيدە تۇزدى ەمەس.
قالاي بولعاندا دا، بۇل ايماق كيتتەردىڭ مەكەندەيتىن ادەتتەگى ورتاسى ەمەس. ساراپشىلار بۇل جاعداي ادامداردىڭ ونى تابيعي مەكەنىنە قايتارۋعا تىرىسقانىنا قاراماستان بىرنەشە رەت جاعالاۋعا شىعىپ قالعان تيممي اتتى كيتتىڭ وقيعاسىنا ۇقساپ كەتۋى مۇمكىن ەكەنىن بولجاعان.