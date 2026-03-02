بالتىق تەڭىزىنىڭ تۇبىندە 60 مىڭ تونناعا جۋىق قارۋ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان بەرى بالتىق تەڭىزىنىڭ تۇبىنە 40000 نان 60000 تونناعا دەيىن حيميالىق قارۋ تاستالعان. بۇدان بولەك، جۇزدەگەن مىڭ توننا اسكەري مينالار سىندى قارۋ-جاراقتار سۋ استىندا جاتىر. بۇل تۋرالى Euronews جازدى.
اقپارات اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنا سۇيەنسەك، قارۋدىڭ ەكى ءتۇرى دە ۋىتتى، الايدا ولاردى جويۋ حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنا سايكەس قيىندىق تۋدىرۋى مۇمكىن.
بالتىق تەڭىزىنىڭ ءتۇبى - سوعىستاردىڭ تەڭىزدەردى قالاي لاستايتىنىنىڭ ءبىر عانا مىسالى. ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىن تەك وسى تەڭىزدىڭ وزىندە 40000- 60000 توننا حيميالىق قارۋ قالدىرىلعان.
الايدا پولشا عىلىم اكادەمياسىنىڭ مۇحيت تانۋ ينستيتۋتىنداعى تەڭىز ەكوجۇيەلەرىنە تونەتىن زاماناۋي قاۋىپتەر زەرتحاناسىنىڭ بيولوگى دوكتور ميحال چۋب Euronews-كە بەرگەن سۇحباتىندا الەۋەتتى تۇردە كەم تۇسپەيتىن ۋىتتىلىعى بار كادىمگى قارۋ- جاراق كولەمى دە وراسان ەكەنىن ايتادى. دەگەنمەن بۇل قوسىلىستاردىڭ ناقتى اسەرى ءالى تولىق زەرتتەلمەگەن.
«زەرتتەۋلەرگە سۇيەنسەك، XX عاسىردا بالتىق تەڭىزىندە 200000 عا دەيىن تەڭىز ميناسى بولعان، ولاردىڭ ءارقايسىسىندا ونداعان كيلوگرامنان ءبىر تونناعا دەيىن جارىلعىش زات بولۋى مۇمكىن»، دەيدى ول. «بۇل دا وتە ۇلكەن، وراسان اۋقىم. سۋعا باتىرىلعان ارسەنالدار سانى جاعىنان ول حيميالىق قارۋدان الدەقايدا اسىپ تۇسەدى».
ساراپشى تەڭىز ءتۇبىنىڭ لاستانۋىن «ساعات تىلىنە قويىلعان بومبا» دەپ اتاۋدان ساقتاندىرعانىمەن، تۇبىندە جاتقان حيميالىق ءارى كادىمگى قارۋدىڭ كورروزياعا ۇشىراۋى سالدارىنان سۋعا ۋلى زاتتار بولىنەتىنىن ايتادى. بۇل تەڭىزدەگى تىرشىلىك يەلەرىنىڭ ۋلانۋىنا اكەلەدى. الايدا بۇل قۇبىلىستىڭ ناقتى اۋقىمى ازىرگە بەلگىسىز.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭ كوپ تارالعان قوسىلىستار مىندەتتى تۇردە ەڭ قاۋىپتى دەگەندى بىلدىرمەيدى. كەرىسىنشە، سانى از زاتتاردىڭ زيانى الدەقايدا كۇشتى بولۋى مۇمكىن.