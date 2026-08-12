بالقاش كولىنىڭ جاعاجايىنا كولىكپەن كىرگەنى ءۇشىن تاعى ءبىر جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - بالقاش كولىنىڭ جاعالاۋىندا ۇساق بۇزاقىلىق جاساعان ازامات 5 تاۋلىككە قاماۋعا الىندى.
Threads الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جاريالانىمعا بايلانىستى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جامبىل اۋدانىنىڭ ۇلكەن اۋىلى ماڭىنداعى بالقاش كولىنىڭ جاعالاۋىندا ورنالاسقان دەمالىس ورنى اۋماعىنا اۆتوكولىكپەن كىرۋ فاكتىسى بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزدى.
تەكسەرۋ بارىسىندا الماتى قالاسىنىڭ 32 جاستاعى تۇرعىنى ارىستانبەك ابۋ اۆتوكولىگىمەن ازاماتتار، ونىڭ ىشىندە بالالار دەمالىپ، شومىلىپ جاتقان جاعالاۋ اۋماعىنا بارعانى انىقتالدى.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا قۇقىق بۇزۋشى ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
سوت شەشىمىمەن ارىستانبەك ابۋ 5 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى. ال ونىڭ اۆتوكولىگى ارنايى ايىپ تۇراعىنا قويىلدى.
ايتا كەتەلىك بالقاش جاعالاۋىنا كولىگىمەن كىرىپ، دەمالۋشىلاردى شوشىتقان جۇرگىزۋشى 10 تاۋلىككە قامالعان ەدى.