بالقاش كولىن ءجۇزىپ وتكەن سپورتشىلار 21 شاقىرىمدى ەڭسەردى
بالقاش. KAZINFORM - جەل مەن بيىك تولقىنعا قاراماستان، بالقاش كولىندەگى حالىقارالىق جارىس اياسىندا 21 شاقىرىمدىق اشىق سۋداعى ءجۇزۋ قاشىقتىعىن سپورتشىلار تولىق ەڭسەردى.
تورانعالىقتان «جەمچۋجينا» دەمالىس ايماعىنا دەيىنگى جول ولار ءۇشىن فيزيكالىق توزىمدىلىكپەن قاتار، جىگەر مەن تاباندىلىقتى تالاپ ەتكەن سىن بولدى.
بالقاش كولىندە وتكەن حالىقارالىق جارىس باعدارلاماسىنا 21 شاقىرىمدىق اشىق سۋداعى ءجۇزۋ ەنگىزىلدى. دوداعا 12 سپورتشى شىقتى. ولاردىڭ قاتارىندا ءۇش ايەل - استانادان جاننات قاتاربايەۆا، الماتىدان يۋليا كۋزنەتسوۆا جانە اتىراۋدان يۋليا اگەيەۆا بار.
ءجۇزۋ وڭايعا سوقپادى. قاشىقتىق بويىندا جەلدىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 29 شاقىرىمعا دەيىن جەتتى. بيىك تولقىندار سپورتشىلاردىڭ قوزعالىسىن باياۋلاتىپ قانا قويماي، اشىق سۋدا باعىت-باعدارىن ءدال انىقتاۋدى دا قيىنداتتى.
قاشىقتىقتى تولىق باعىندىرعانداردىڭ ءبىرى - استانادان كەلگەن 46 جاستاعى جاننات قاتاربايەۆا. زاڭگەر بولىپ جۇمىس ىستەيتىن سپورتشى ەكى بالا تاربيەلەپ وتىر. ول جۇزۋمەن 40 جاسىندا عانا اينالىسا باستاعان. العاشىندا دارىگەرلەردىڭ كەڭەسىمەن دەنساۋلىعىن نىعايتۋ ءۇشىن باسسەينگە بارعان.
- جارىس باستالار الدىندا قوبالجۋ دا، قورقىنىش تا، «وسىنداي قاشىقتىقتى ەڭسەرە الامىن با؟» دەگەن كۇمان دا بولدى. اسىرەسە 12-16 شاقىرىم ارالىعى قيىنعا سوقتى. بىرنەشە رەت جارىستان شىعۋدى ويلادىم. ءبىراق ءجۇزۋدى توقتاتپادىم،- دەيدى جاننات قاتاربايەۆا.
سپورتشىنىڭ ايتۋىنشا، بالقاشتاعى جۇزۋگە شامامەن ءبىر جىل دايىندالعان. اپتاسىنا ءۇش رەت جاتتىقتىرۋشى دميتري دەريەۆيانكومەن باسسەيندە جاتتىقسا، تاعى ەكى كۇنىن ۆيتالي پاۆلوۆپەن كۇش دايىندىعىنا ارناعان. جارىسقا التى اي قالعاندا باسسەيندەگى جاتتىعۋلار سانىن اپتاسىنا ءتورت رەتكە دەيىن جەتكىزگەن.
جانناتتىڭ اشىق سۋداعى العاشقى تاجىريبەسى ءبىرىنشى جاتتىقتىرۋشىسى ماحامبەت ەرسايىنوۆتىڭ ۇسىنىسىنان كەيىن باستالعان. ول العاش رەت BURABAY SWIM جارىسىندا بۋراباي كولىن 4,5 شاقىرىم ءجۇزىپ وتكەن. جاتتىقتىرۋشىسى جانىندا بولعانىمەن، سپورتشى سول كەزدە قاتتى قورىققانىن ەسكە الادى. كەيىن بىرتىندەپ جاڭا جارىستارعا قاتىسىپ، ۇزاق قاشىقتىقتاردى باعىندىرا باستاعان.
- مەن كاسىبي سپورتشى ەمەسپىن. جۇزۋمەن اينالىسىپ جۇرگەنىمە نەبارى التى جىل بولدى. بۇل سپورتقا 40 جاستان كەيىن كەلدىم. العاشىندا تەك دەنساۋلىعىمدى جاقسارتۋدى كوزدەدىم. جارىستارعا قاتىسىپ، ۇزاق قاشىقتىقتارعا جۇزەمىن دەپ ويلاعان دا جوقپىن،-دەدى ول.
21 شاقىرىمدىق قاشىقتىقتى تولىق ەڭسەرگەندەردىڭ تاعى ءبىرى - قۋانىش اسقار. ول بۇكىل جولدى ءبىر قولمەن ءجۇزىپ ءوتتى.
سپورتشى جارىسقا دايىندىق كەزىندە فيزيكالىق جاتتىعۋمەن قاتار، پسيحولوگيالىق تۇرعىدان دا دايىندالعانىن ايتتى. بۇعان دەيىن 10 شاقىرىمدىق جۇزۋلەرگە قاتىسىپ، اشىق سۋدا ۇزاق قاشىقتىقتاردى باعىندىرۋ تاجىريبەسىن جيناعان.
- قاشىقتىقتى اياقتاي المايمىن دەگەن ويدى وزىمە جولاتپادىم. ويتكەنى ونداي وي ساناعا كىرسە، قورقىنىش پەن سەنىمسىزدىك كۇشەيە تۇسەدى. مەنى العا جەتەلەگەن جالعىز وي - مىندەتتى تۇردە مارەگە جەتۋىم كەرەك دەگەن سەنىم بولدى،-دەدى قۋانىش اسقار.
ءجۇزۋ كەزىندە سپورتشىلارعا تولقىنمەن ارپالىسۋعا تۋرا كەلدى. قۋانىش اسقاردىڭ ايتۋىنشا، كەي تۇستاردا تولقىننىڭ بيىكتىگى 2,5-3 مەترگە دەيىن جەتكەن. تولقىن جوتالارىنىڭ اراسىنان قاتىسۋشىلار كەيدە جاعالاۋدى دا، سۇيەمەلدەۋ قايىعىن دا كورە الماي، باعىتىنان جاڭىلعان.
قۋانىش ءۇشىن ەڭ كۇردەلى ءسات شامامەن 11-12 شاقىرىم تۇسىندا بولعان. سول كەزدە ونى سۇيەمەلدەپ كەلە جاتقان قايىقتا اقاۋ پايدا بولىپ، بورتتاعى 13 جاستاعى ۇلىنا الاڭداۋعا تۋرا كەلگەن. قاتتى جەل مەن تولقىن قايىقتى الىپ كەتە باستاعان سوڭ، سپورتشى قيىن شەشىم قابىلداپ، قايىقتىڭ سوڭىنان جۇزۋگە تىرىسپاي، بەلگىلەنگەن باعىت بويىنشا قوزعالىسىن جالعاستىرعان.
- ول كەزدە، ارينە، ۇلىم ءۇشىن قاتتى الاڭدادىم. العاشىندا قايىقتىڭ سوڭىنان جۇزۋگە تىرىستىم. ءبىراق ءوزىم دە باعىتتان جاڭىلىپ، اداسىپ كەتۋىم مۇمكىن ەكەنىن ءتۇسىندىم. سوندىقتان ءجۇزۋدى جالعاستىرۋعا تۋرا كەلدى. بۇل ەموتسيالىق تۇرعىدان وتە اۋىر ءسات بولدى،-دەدى سپورتشى.
قۋانىش اسقاردىڭ ايتۋىنشا، بىرنەشە جىلدىق جاتتىعۋ بارىسىندا ءبىر قولىن بارىنشا ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن وزىندىك ءجۇزۋ تەحنيكاسىن قالىپتاستىرعان. دەگەنمەن مۇنداي ۇزاق قاشىقتىقتا شەشۋشى ءرولدى پسيحولوگيالىق دايىندىق اتقارادى دەپ ەسەپتەيدى.
- بالقاشتىڭ تولقىندارى مەن ءۇشىن مۇلدە بولەك بولدى. ءوزىم اقتاۋدانمىن، تەڭىزدە جۇزۋگە ۇيرەنگەنمىن. ءبىراق مۇندا كولدىڭ ىشىندەگى تولقىنداردىڭ ءوزى وتە قاتتى ەكەن. كەيدە ءتىپتى باعىتتان جاڭىلدىرادى. قورقىنىشتى بولدى، قيىن بولدى. ءبىراق قاشىقتىقتى سوڭىنا دەيىن جەتكىزۋگە دەگەن نيەت قورقىنىشتان دا، شارشاۋ مەن اۋىرسىنۋدان دا باسىم ءتۇستى،- دەدى ول.
سپورتشى ءۇشىن مۇنداي جارىستاردىڭ ورنى بولەك. بالا كەزىنەن فيزيكالىق ەرەكشەلىگىنە بايلانىستى باسقا قاتارلاستارىنان وزگەشە بولعانىمەن، ول ءوز مۇمكىندىگىنىڭ شەكتەلمەيتىنىن ەڭ الدىمەن وزىنە دالەلدەۋگە ۇمتىلىپ كەلەدى.
- بالالارىما تولىققاندى ءومىر سۇرە الاتىنىمدى، سپورتپەن اينالىسىپ، كوپ ادامنىڭ قولىنان كەلە بەرمەيتىن قيىندىقتاردى ەڭسەرە الاتىنىمدى كورسەتۋ مەن ءۇشىن ماڭىزدى. بالالارىمنىڭ مەنى ماقتان تۇتقانىن قالايمىن. بۇل دا ماعان العا ۇمتىلۋعا كۇش بەرەدى، - دەدى قۋانىش اسقار.
ناتيجەسىندە جارىسقا قاتىسۋشىلار تورانعالىقتان «جەمچۋجينا» دەمالىس ايماعىنا دەيىنگى 21 شاقىرىمدى تولىق ءجۇزىپ ءوتتى. اشىق سۋداعى بۇل قاشىقتىق بالقاش كولىندە ۇيىمداستىرىلعان حالىقارالىق جارىستىڭ ءبىر بولىگى بولدى.
بۇعان دەيىن اشىق سۋدا جۇزۋدەن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا ەل نامىسىن كىمدەر قورعايتىنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.