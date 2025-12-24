بالمۇزداق العاش قاي ەلدە پايدا بولدى؟ ءتاتتى دەسەرتتىڭ تاريحى
استانا. قازاقپارات - بالمۇزداق - جازدىڭ عانا ەمەس، كەز كەلگەن مەزگىلدىڭ سۇيىكتى دەسەرتى. الايدا كوپشىلىك ونىڭ قاي ەلدە العاش پايدا بولعانىن بىلە بەرمەيدى. تاريحشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بالمۇزداقتىڭ العاشقى نۇسقالارى ەجەلگى قىتايدا بىرنەشە مىڭ جىل بۇرىن جاسالعان.
سول كەزەڭدە قىتايلىقتار قار مەن مۇزدى جەمىس شىرىنىمەن، بالمەن جانە سۇتپەن ارالاستىرىپ، سالقىن تاعام رەتىندە تۇتىنعان. بۇل قاراپايىم قوسپا بۇگىنگى بالمۇزداقتىڭ باستاۋى سانالادى. كەيىن بۇل ءادىس باسقا وركەنيەتتەرگە تاراي باستادى.
ورتا عاسىرلاردا اراب ەلدەرىندە مۇزداتىلعان تاتتىلەر كەڭىنەن دامىدى. ولار قانت قوسىلعان ءشارباتتاردى مۇزبەن سالقىنداتىپ، «شەربەت» دەپ اتالاتىن دەسەرت ويلاپ تاپتى. ءدال وسى ءونىم ەۋروپاعا جەتىپ، بالمۇزداقتىڭ جاڭا كەزەڭىن باستادى.
ال يتاليادا بالمۇزداق ءسۇت پەن كىلەگەي قوسۋ ارقىلى جەتىلدىرىلدى. كەي دەرەكتەردە ماركو پولو قىتايدان مۇزداتىلعان دەسەرتتىڭ دايىنداۋ ءتاسىلىن الىپ كەلگەنى ايتىلادى. وسىلايشا بالمۇزداق اقسۇيەكتەر اراسىندا تانىمال تاعامعا اينالدى.
XVII عاسىردا بالمۇزداق فرانسيا كورولدىك سارايىندا ەرەكشە سۇرانىسقا يە بولدى. ال XIX عاسىردا توڭازىتقىش تەحنولوگياسىنىڭ پايدا بولۋى بۇل دەسەرتتى جاپپاي وندىرۋگە مۇمكىندىك بەردى. سودان بەرى بالمۇزداق بۇكىل الەمگە كەڭ تارادى.
بۇگىندە بالمۇزداق - ءار ەلدىڭ مادەنيەتىنە بەيىمدەلگەن، سان ءتۇرلى ءدامى بار جاھاندىق ءتاتتى. ءبىراق ونىڭ تاريحى مىڭداعان جىل بۇرىن ەجەلگى قىتايدا باستالعانى ءالى كۇنگە دەيىن تاڭعالدىرادى.