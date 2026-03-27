بالايەۆا: قازاقستاندا تەاتر ونەرىنە دەگەن قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن - دۇنيەجۇزىلىك تەاتر كۇنى. ساحنا ساڭلاقتارى ءۇشىن ايرىقشا مانگە يە ايتۋلى داتا. بۇل تۋرالى ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، تەاتر - تاربيە الاڭى، تالعامدى قالىپتاستىراتىن، وي مەن سەزىمدى تەربەتەتىن، قوعامعا ءوزىن جانە ءوز ءداۋىرىن تەرەڭىرەك تانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن بىرەگەي ونەر كەڭىستىگى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اتاپ وتكەندەي، تەاترلاردىڭ دامۋى - كەز كەلگەن ەلدىڭ مادەني دەڭگەيىنىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى. بۇگىندە قازاقستاندا تەاتر ونەرىنە دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانى انىق بايقالادى. كورەرمەن سۇرانىسى دا بارعان سايىن مازمۇندى ءارى تالاپشىل سيپاتقا يە بولۋدا. اسىرەسە، ساحنا ونەرىنە قۇشتار جانداردىڭ اراسىندا جاستاردىڭ كوپ بولۋى كوڭىلگە ەرەكشە قۋانىش ۇيالاتادى، - دەدى بالايەۆا.
مينيستر اتاپ وتكەندەي، بۇگىندە ەلىمىزدە 70 تەن استام تەاتر جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ 57 ءسى - مەملەكەتتىك.
- تەك 2025 -جىلدىڭ وزىندە مەملەكەتتىك تەاترلاردا 410 پرەمەرا ساحنالانىپ، 539 گاسترولدىك ساپار ۇيىمداستىرىلدى. بىلتىر كورەرمەندەر سانى 2,8 ميلليوننان استى. ال، 2026 -جىلدىڭ العاشقى توقسانىندا رەسپۋبليكالىق تەاترلار 170 مىڭنان استام كورەرمەنگە قىزمەت كورسەتتى. بۇل كورسەتكىشتەر تەاتردىڭ ەلىمىزدە سۇرانىسقا يە، ومىرشەڭ ءارى حالىققا جاقىن ونەر ەكەنىنىڭ ايقىن دالەلى، - دەيدى ول.
ايدا بالايەۆا وسى رەتتە مادەنيەت پەن تاريح ماسەلەلەرىنىڭ ەلدىڭ اتا زاڭىندا بەرىك قۇندىلىق رەتىندە بەكىتىلۋى دە ەرەكشە ماڭىزعا يە ەكەنىن العا تارتتى.
- جاڭا حالىقتىق كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىڭ قىزمەتىنىڭ ىرگەلى قاعيداتتارىنىڭ قاتارىندا ۇلتتىق مادەنيەتتى قولداۋ جانە تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ مىندەتتەرى ايقىن كورىنىس تاپقان. بۇل قازاقستان ءۇشىن مادەنيەت قوسالقى سالا ەمەس، قوعامدىق دامۋدىڭ جانە ۇلتتىق بىرەگەيلىكتىڭ نەگىزگى تىرەكتەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن كورسەتەتىن ماڭىزدى باعدار. سونىمەن قاتار كونستيتۋتسيادا تاريحي-مادەني مۇراعا ۇقىپتى قاراۋ، تاريح پەن مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرىن ساقتاۋ ءار ازاماتتىڭ مىندەتى رەتىندە بەكىتىلگەن. بۇگىندە قازاقستاندىق تەاترلار جاڭا قويىلىمدارىمەن كورەرمەندى قۋانتا وتىرىپ، حالىقارالىق ساحنالاردا ەل ابىرويىن اسقاقتاتىپ كەلەدى. ولار ءتۇرلى فەستيۆالدەرگە قاتىسىپ، جوعارى باعالارعا يە بولىپ، مادەني بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە ءوز ۇلەسىن قوسۋدا. وسى ايتۋلى كۇنى تەاتر ونەرىنىڭ بارلىق وكىلدەرىن دۇنيەجۇزىلىك تەاتر كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! سىزدەرگە شالقار شابىت، شىعارماشىلىق تابىس، ونەر جولىندا جاڭا جەتىستىكتەر تىلەيمىن! - دەپ تۇيىندەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
وسىدان بۇرىن الماتىداعى ن. ساتس اتىنداعى تەاتردى جاڭارتۋعا تاعى 3,5 ميلليارد تەڭگە بولىنگەنىن جازعان ەدىك.