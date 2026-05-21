بالايەۆا: مادەنيەت - مەملەكەتتىلىگىمىزدىڭ رۋحاني تىرەگى، حالقىمىزدىڭ تاريحي ساناسى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
- سىزدەردى كاسىبي مەرەكەلەرىڭىزبەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! مادەنيەت -مەملەكەتتىلىگىمىزدىڭ رۋحاني تىرەگى، حالقىمىزدىڭ تاريحي ساناسى مەن ۇلتتىق بولمىسىنىڭ ايقىن كورىنىسى. قوعامدى ورتاق قۇندىلىقتار توڭىرەگىنە ۇيىستىرىپ، ەلدىڭ رۋحاني تۇتاستىعىن بەكەمدەيتىن قۋاتتى كۇش.
بۇگىندە جاڭا كونستيتۋتسيا اياسىندا مادەنيەتكە، بىلىمگە، عىلىم مەن يننوۆاتسياعا ايرىقشا ءمان بەرىلىپ وتىر. بۇل مادەنيەت سالاسىنىڭ الدىنا جاڭا مىندەتتەر قويىپ، دامۋدىڭ تىڭ مۇمكىندىكتەرىن اشتى. ەندىگى ماقسات - باي مۇرامىزدى ۇقىپتى ساقتاۋمەن قاتار، زاماناۋي فورماتتاردى، سيفرلىق شەشىمدەردى، كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى جانە كورەرمەنمەن، وقىرمانمەن، جالپى جۇرتشىلىقپەن جۇمىس ىستەۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن باتىل دامىتۋ،-دەدى ايدا بالايەۆا.
- مەملەكەت باسشىسى مادەنيەت سالاسىن وركەندەتۋگە، شىعارماشىلىق ادامدارىنا قولداۋ كورسەتۋگە جانە سالانىڭ ينفراقۇرىلىمىن نىعايتۋعا ۇدايى ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ كەلەدى. وسى جۇيەلى ساياساتتىڭ ناتيجەسىندە سوڭعى جىلدارى مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىنىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋعا، ەڭبەك جاعدايىن جاقسارتۋعا، وڭىرلەردەگى مادەنيەت مەكەمەلەرىن دامىتۋعا جانە ازاماتتاردىڭ مادەني يگىلىكتەرگە قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى شارالار جۇزەگە اسىرىلدى.
پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس ءبىرقاتار جەتەكشى مادەنيەت مەكەمەلەرىنە «ۇلتتىق» مارتەبەسى بەرىلدى. بۇل ولاردىڭ قوعامداعى ورنىن نىعايتىپ، قىزمەتكەرلەردىڭ ەڭبەكاقىسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك اشتى. وتكەن جىلى 61 مادەنيەت نىسانىنىڭ قۇرىلىسى باستالىپ، 252 نىسان جوندەۋدەن ءوتتى. بيىل تاعى 64 نىساننىڭ قۇرىلىسى جالعاسۋدا. سيفرلىق دامۋ باعىتىندا دا ناقتى ناتيجەلەر بار. بۇگىندە E- Museum پلاتفورماسى 284 مۋزەيدى بىرىكتىرىپ، 65 مىڭنان استام جادىگەر مەن 750 گە جۋىق 3D ارتەفاكتىنى قامتىپ وتىر،-دەدى ول.
ايدا بالايەۆا مادەنيەتكە كۇن سايىن ادال قىزمەت ەتىپ جۇرگەن بارشا ازاماتتارعا ەرەكشە العىس ايتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا مادەنيەت سالاسى بۇرىنعىدان دا اشىق، جاڭاشىل ءارى حالىققا جاقىن بولا ءتۇستى. ەلىمىزدىڭ بارلىق 20 وڭىرىنەن 600 مادەنيەت قىزمەتكەرى قاتىسقان «مادەنيەت جانە يننوۆاتسيا» فورۋمى وسى سالانىڭ زور الەۋەتىن، مامانداردىڭ جاڭارۋعا دايىن ەكەنىن جانە مۋزەيلەر، كىتاپحانالار، ارحيۆتەر، مادەنيەت ۇيلەرى، تەاترلار مەن كونتسەرتتىك ۇيىمدار ءۇشىن ناقتى ءارى ءتيىمدى شەشىمدەر ۇسىنۋعا دەگەن ورتاق ۇمتىلىستى ايقىن كورسەتتى.
وسى مەرەيلى كۇنى مادەنيەتكە كۇن سايىن ادال قىزمەت ەتىپ جۇرگەن بارشا ازاماتتارعا ەرەكشە العىس ايتقىم كەلەدى. ارتىستەرگە، مۋزىكانتتارعا، كىتاپحاناشىلارعا، مۋزەي جانە ارحيۆ قىزمەتكەرلەرىنە، رەجيسسەرلەرگە، سۋرەتشىلەرگە، حورەوگرافتارعا، ساحنا مايتالاندارىنا، پەداگوگتەرگە، تەحنيكالىق ماماندارعا جانە ەلىمىزدىڭ رۋحاني بايلىعىن ساقتاپ، دامىتىپ جۇرگەن بارلىق سالا وكىلدەرىنە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن.
سىزدەردىڭ ەڭبەكتەرىڭىز ۇلتتىڭ رۋحانياتىن بايىتىپ، جاس ۇرپاقتىڭ دۇنيەتانىمىن قالىپتاستىرادى، ەل بىرلىگىن نىعايتادى جانە قازاقستاننىڭ الەمدىك مادەني كەڭىستىكتەگى بەدەلىن ارتتىرا تۇسەدى.
الداعى ۋاقىتتا دا يگىلىكتى جولداعى قىزمەتتەرىڭىز تابىستى بولىپ، جۇرتشىلىقتىڭ ىستىق ىقىلاسى مەن قوشەمەتىنە بولەنە بەرىڭىزدەر.
بارشاڭىزعا زور دەنساۋلىق، شىعارماشىلىق شابىت، تولايىم تابىس، وتباسىلارىڭىزعا اماندىق تىلەيمىن، -دەدى بالايەۆا.