بالانىڭ سومكەسى قانشا كەلىدەن اسپاۋى كەرەك؟
استانا.قازاقپارات - وقۋلىق، نوۋتبۋك، سۋ قۇتىسى، تۇسكى اس پەن سپورت كيىمى بالانىڭ مەكتەپ سومكەسىن شامادان تىس اۋىرلاتىپ جىبەرۋى مۇمكىن.
دارىگەرلەر مۇنداي جۇك ارقا، مويىن جانە يىق بۇلشىقەتتەرىنە كۇش تۇسىرەتىنىن ەسكەرتەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz euronews.com عا سىلتەمە جاساپ.
ماماندار ءجيى قولداناتىن ەرەجە بويىنشا، مەكتەپ سومكەسىنىڭ سالماعى بالا دەنە سالماعىنىڭ 10-15 پايىزىنان اسپاۋى كەرەك. مىسالى، سالماعى 30 كەلى وقۋشىعا 3-4,5 كەلىدەن اۋىر سومكە ارقالاماعان ءجون.
يرلانديانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتى قاۋىپسىز شەكتى 10 پايىز دەپ كورسەتسە، امەريكالىق پەدياتريا اكادەمياسى 15 پايىزدان اسىرماۋدى ۇسىنادى. دەگەنمەن دارىگەرلەر بۇل كورسەتكىش بارلىق بالاعا بىردەي قولدانىلاتىن قاتاڭ نورما ەمەس ەكەنىن ايتادى. بالانىڭ جاسى، بويى، دەنە دايىندىعى، مەكتەپكە دەيىنگى جولى مەن سومكەنى قانشا ۋاقىت كوتەرەتىنى دە ەسكەرىلۋگە ءتيىس.
سوندىقتان ەڭ قاۋىپسىز ءتاسىل - سومكەنى مۇمكىندىگىنشە جەڭىل ۇستاۋ. اسىرەسە مەكتەپكە جاياۋ باراتىن نەمەسە ساباقتان كەيىن ۇيىرمە مەن سپورت سەكتسياسىنا قاتىساتىن بالالارعا تۇسەتىن جۇككە نازار اۋدارۋ قاجەت.
اتا-انا تەك تارازىداعى كورسەتكىشكە ەمەس، بالانىڭ ءجۇرىسى مەن دەنە قالپىنا دا قاراۋى كەرەك. سومكەنىڭ شامادان تىس اۋىرلاعانىن بىلدىرەتىن بەلگىلەر:
بالانىڭ العا قاراي ەڭكەيىپ ءجۇرۋى؛
سومكەنى كيۋ نەمەسە شەشۋ كەزىندە قينالۋى؛
ءجۇرىسىنىڭ وزگەرۋى؛
يىقتاعى قىزىل ىزدەر؛
ارقا، مويىن نەمەسە يىقتىڭ اۋىرۋى؛
قولدىڭ ۇيۋى نەمەسە شانشۋى؛
سومكە باۋلارىنىڭ يىققا قاتتى باتۋى.
بالا اۋىرسىنۋعا شاعىمدانباۋى دا مۇمكىن. سوندىقتان سومكەنى مەزگىل- مەزگىل ولشەپ، ىشىندەگى زاتتاردى اتا-انانىڭ ءوزى تەكسەرگەنى دۇرىس.
امەريكالىق پەدياتريا اكادەمياسىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋىر سومكەنىڭ سكوليوز نەمەسە ومىرتقانىڭ باسقا دا تۇراقتى وزگەرىستەرىن تۋدىراتىنى دالەلدەنبەگەن. الايدا ول بۇلشىقەتتەردى قاجىتىپ، ارقا، مويىن جانە يىقتىڭ اۋىرۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن. اۋىر سومكەمەن قۇلاعان جاعدايدا جاراقاتتىڭ سالدارى دا كۇردەلەنە تۇسەدى.
مەكتەپ سومكەسى بالانىڭ بويىنا سايكەس كەلۋى كەرەك. ەرەسەكتەرگە ارنالعان ۇلكەن سومكەنى العان دۇرىس ەمەس: ىشىندەگى ورىن كوبەيگەن سايىن بالا قاجەتسىز زاتتاردى كوبىرەك الىپ ءجۇرۋى مۇمكىن.
ساپالى مەكتەپ سومكەسىندە:
ەكى جالپاق ءارى جۇمساق باۋ؛
ۇزىندىعى رەتتەلەتىن يىق بەلدىكتەرى؛
جۇمساق ارقا بولىگى؛
جۇكتى ءبولىپ ورنالاستىراتىن بىرنەشە قالتا؛
كەۋدە نەمەسە بەل تۇسىنان بەكىتەتىن قوسىمشا بەلدىك بولعانى ءجون.
سومكەنى ءبىر يىققا اسىپ جۇرۋگە بولمايدى. ەكى باۋ دا بىردەي ۇزىندىققا رەتتەلىپ، سومكە ارقاعا تىعىز ورنالاسۋى قاجەت. ونىڭ تومەنگى بولىگى بالانىڭ بەلىنەن تومەن سالبىراپ تۇرماۋى كەرەك.
دوڭگەلەگى بار سومكە جاراقاتتان كەيىنگى كەزەڭدە نەمەسە اۋىر زاتتاردى تۇراقتى تاسۋعا تۋرا كەلگەندە كومەكتەسۋى مۇمكىن. ءبىراق باسپالداعى كوپ جانە ءدالىزى تار مەكتەپتەردە ول باسقا بالالاردىڭ ءسۇرىنىپ قۇلاۋ قاۋپىن ارتتىرادى. ەڭ اۋىر زاتتاردى، سونىڭ ىشىندە وقۋلىق پەن نوۋتبۋكتى ارقاعا بارىنشا جاقىن ورنالاستىرعان دۇرىس. قالعان زاتتار سومكەنىڭ ەكى جاعىنا بىركەلكى ءبولىنۋى كەرەك.
سومكەنى اپتاسىنا كەمىندە ءبىر رەت تازالاپ، قاجەتسىز داپتەرلەردى، ەسكى قاعازداردى، بوس قۇتىلار مەن جەكە زاتتاردى الىپ تاستاۋ قاجەت. وقۋشى سول كۇنى كەرەك كىتاپتاردى عانا الىپ، قالعانىن مەكتەپتەگى شكافقا قالدىرعانى ءجون. مۇمكىندىك بولسا، ەلەكتروندى قۇرىلعىنىڭ قۋاتتاعىشىن نەمەسە وقۋلىقتىڭ ەكىنشى داناسىن ۇيدە ۇستاۋعا بولادى. اۋىر سومكەنى كوتەرگەندە بالا بەلىنەن يىلمەي، تىزەسىن بۇگىپ وتىرىپ الۋى كەرەك. كولىكتە سومكەنى ارقادا قالدىرۋعا بولمايدى: ول قاۋىپسىزدىك بەلدىگىنىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىنە كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن. ەگەر بالانىڭ ارقاسى نەمەسە موينى ءجيى اۋىرسا، قولى ۇيىپ، السىزدىك بايقالسا نەمەسە اۋىرسىنۋ سومكەنى شەشكەننەن كەيىن دە باسىلماسا، پەدياترعا نە فيزيوتەراپيەۆتكە قارالعان ءجون.
turkystan.kz