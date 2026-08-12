بالانىڭ مەكتەپ سۋمكاسى قانشا كەلى بولۋى كەرەك - مينيسترلىك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەكتەپ ريۋكزاگىن قالاي تاڭداۋ كەرەكتىگىن ءتۇسىندىردى. ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، سومكە بالا سالماعىنىڭ %10 ىنان اسپاۋى ءتيىس.
جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا اتا-انالارعا مەكتەپ ريۋكزاگىنىڭ ىشىنە وقۋلىقتار، داپتەرلەر جانە باسقا دا وقۋ قۇرالدارى سالىنعاننان كەيىن ونىڭ قانشالىقتى اۋىرلايتىنىن تەكسەرۋ ۇسىنىلادى. نەگىزگى باعدار: تولىق جينالعان ريۋزاكتىڭ سالماعى بالانىڭ دەنە سالماعىنىڭ %10 ىنان اسپاۋى ءتيىس.
جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اتا-انالارعا مەكتەپ ريۋزاگىن تاڭداۋ كەزىندە نازار اۋدارۋى قاجەت نەگىزگى تالاپتاردى ەسكە سالدى.
ريۋزاكتىڭ ادەمى ديزاينى مەن سىيىمدىلىعى - جالعىز ولشەم ەمەس. ونىڭ جەڭىل بولۋى، بالانىڭ بويىنا سايكەس كەلۋى، ارقاسىنا ىڭعايلى ورنالاسۋى جانە يىعىنا ارتىق سالماق تۇسىرمەۋى ماڭىزدى.
مەكتەپ ريۋكزاگىنىڭ سالماعى قانشا بولۋى كەرەك
ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ № ق ر د س م-76 بۇيرىعىمەن بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس، وقۋ قۇرالدارىنىڭ ۇسىنىلاتىن سالماعى وقۋشىنىڭ جاسىنا بايلانىستى:
1-3 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن - 2 كيلوگرامعا دەيىن؛
4-5 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن - 2,5 كيلوگرامعا دەيىن؛
6-7 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن - 3,5 كيلوگرامعا دەيىن؛
8-11 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن - 4,5 كيلوگرامعا دەيىن.
- بۇل نورمالار كۇندەلىكتى وقۋ جيىنتىعىنىڭ سالماعىنا قاتىستى جانە ريۋكزاگتىڭ ءوزىنىڭ سالماعىن قامتىمايدى. سونىمەن قاتار ماماندار وقۋلىقتار مەن وقۋ قۇرالدارىن قوسا ەسەپتەگەندەگى ريۋكزاكتىڭ جالپى سالماعى بالانىڭ دەنە سالماعىنىڭ %10 ىنان اسپاۋىن ۇسىنادى. مىسالى، وقۋشىنىڭ سالماعى 30 كيلوگرام بولسا، تولىق جينالعان سومكەنىڭ سالماعى 3 كيلوگرامنان اسپاعانى ءجون، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سومكە ساتىپ الاردا نەگە نازار اۋدارۋ قاجەت
ماماندار مەكتەپ ريۋكزاگىن بالامەن بىرگە تاڭداۋعا كەڭەس بەرەدى. ساتىپ الماس بۇرىن ريۋكزاكتى بالانىڭ ارقاسىنا سالىپ كورىپ، ونىڭ وقۋشىنىڭ بويىنا سايكەس كەلەتىنىنە جانە ارقاسىنا ىڭعايلى ورنالاساتىنىنا كوز جەتكىزگەن ءجون.
تاڭداۋ كەزىندە مىناداي سيپاتتامالارعا نازار اۋدارۋ قاجەت:
جۇكتەمەنى بىركەلكى بولۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن كەڭ ءارى جۇمساق يىقباۋلار؛
ارقانىڭ دۇرىس ورنالاسۋىن قامتاماسىز ەتەتىن تىعىز ارقا بولىگى؛
يىقباۋلاردىڭ ۇزىندىعىن رەتتەۋ مۇمكىندىگى؛
جارىق شاعىلىستىراتىن ەلەمەنتتەردىڭ بولۋى. ولار قاراڭعى ۋاقىتتا جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن بالانىڭ انىق كورىنۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى؛
بەرىك ءارى سۋ وتكىزبەيتىن ماتەريال.
- ريۋكزاكتىڭ ءوزىنىڭ سالماعىن دا ەسكەرگەن ماڭىزدى. ول نەعۇرلىم جەڭىل بولسا، بالاعا تۇسەتىن قوسىمشا جۇكتەمە دە سوعۇرلىم از بولادى. ماماندار بوس ريۋزاكتىڭ سالماعى 1 كيلوگرامنان اسپاۋىن ۇسىنادى. ريۋكزاك بالا ءۇشىن تىم ۇلكەن بولماۋى جانە بەلدەن ايتارلىقتاي تومەن ءتۇسىپ تۇرماۋى ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
ريۋكزاكتاعى ارتىق زاتتاردى ۇيدە قالدىرعان دۇرىس
ءتىپتى، ەڭ ىڭعايلى ريۋزاكتىڭ ءوزى بالا كۇن سايىن قاجەتسىز زاتتاردى الىپ جۇرگەن جاعدايدا اۋىر بولۋى مۇمكىن. اتا-انالارعا ريۋزاكتىڭ ءىشىن ءجيى-ءجيى تەكسەرىپ وتىرۋ ۇسىنىلادى. ساباقتا قاجەت بولمايتىن ويىنشىقتاردى، ارتىق داپتەرلەردى، كىتاپتاردى جانە باسقا دا زاتتاردى ۇيدە قالدىرعان دۇرىس.
سونداي-اق بالانى ريۋزاكتى ەكى يىعىنا قاتار اسىپ جۇرۋگە ۇيرەتۋ ماڭىزدى. بۇل جۇكتەمەنىڭ بىركەلكى بولىنۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى. ەگەر مەكتەپتە وسىنداي مۇمكىندىك قاراستىرىلعان بولسا، وقۋلىقتار مەن وقۋ قۇرالدارىنىڭ ءبىر بولىگىن سىنىپتا قالدىرۋعا بولادى.
اتا-انالارعا ارنالعان قاراپايىم ەرەجە
مەكتەپكە شىعار الدىندا ريۋزاكتى تەكسەرۋگە بىرنەشە مينۋت قانا جەتكىلىكتى: ارتىق زاتتاردى الىپ تاستاۋ، يىقباۋلارىن رەتتەۋ جانە ونىڭ سالماعىن باعالاۋ قاجەت.
نەگىزگى قاعيدا قاراپايىم: بالا بويىنا سايكەس كەلەتىن ىڭعايلى ريۋكزاك، ارتىق زاتتاردىڭ بولماۋى جانە ونىڭ سالماعى وقۋشىنىڭ دەنە سالماعىنىڭ %10 ىنان اسپاۋى ءتيىس.
وسىنداي قاراپايىم كۇندەلىكتى ادەتتەر بالانىڭ وقۋ كۇندەرىن جايلى وتكىزۋىنە جانە ارقاسى مەن يىعىنا تۇسەتىن ارتىق جۇكتەمەنى ازايتۋعا كومەكتەسەدى.
بۇعان دەيىن 2026-2027 وقۋ جىلىندا مەكتەپ فورماسىنا قاتىستى نەگىزگى تالاپتار قانداي ەكەنىن جازعانبىز.
اينۇر تۋماكبايەۆا