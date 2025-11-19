بالاسىنىڭ قولىن بايلاپ، قاماپ كەتكەن - قاراعاندىلىق ايەل انا قۇقىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندىدا بالاعا قاتىگەزدىك كورسەتكەن اناسىنىڭ قۇقىقتارى سوت شەشىمىمەن شەكتەلدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى.
قاراعاندىدا بۇرىن بىرگە تۇرعان ەرلى-زايىپتىنىڭ 4 جاسار ۇلىن تاربيەلەپ وتىرعان اكە مەن انانىڭ ءىسى سوتتا قارالدى. سوت انىقتاعانداي، بالانىڭ اناسى ونى جالعىز قالدىرىپ، قولىن بايلاعان، بالا ۇزاق ۋاقىت جىلاعان. ساراپتامالىق قورىتىندى بويىنشا بالانىڭ دەنەسىندە كوگەرگەن ىزدەر تابىلعان جانە ونىڭ پسيحوموتورلىق دامۋى مەن سويلەۋى كەشىگىپ، دەنە سالماعى تومەن بولعان. سونىمەن قاتار، بالادا ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيا بەلگىلەرى مەن تاربيەگە نەمقۇرايلىلىق كورىنىستەرى بايقالعان.
ايەل تۇرعان پاتەرىنەن زورلىق-زومبىلىقتىڭ سالدارىنان شىعارىلىپ، بالاقاي بالالاردى قولداۋ ورتالىعىنا ورنالاستىرىلعان.
كورشىلەردىڭ ايتۋىنشا، اناسى بالانىڭ قولىن بايلاپ، ۇيدە جالعىز قالدىرىپ، ءوزى كەتىپ قالعان. بالانىڭ ۇزاق جىلاپ جاتقانىن ەستىگەن ولار جەدەل جاردەم شاقىرىپ، بالانى قورعاۋ شارالارىن قولدانعان. كەيىن اكە ۇلىن ءوز جەكە ۇيىنە اپارىپ، اتاسى مەن اجەسىمەن بىرگە تۇرۋىن قامتاماسىز ەتكەن.
- سوتتىڭ زاڭدى كۇشىنە ەنگەن ۇكىمىمەن اناسى اتا-انالىق مىندەتتەرىن ورىنداماۋ جانە كامەلەتكە تولماعان بالاعا قاتىگەزدىك كورسەتۋ بويىنشا كىنالى دەپ تانىلدى (ق ك-نىڭ 140-بابى، 2-بولىگى). بالانىڭ تۇرعىلىقتى جەرى اكەسىنىڭ قاسىندا دەپ بەكىتىلدى، ال اناسىنا اليمەنت تولەۋ مىندەتتەلدى. اكەسى اليمەنت تولەۋدەن بوساتىلدى. اپەللياتسيالىق القا شەشىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى، ويتكەنى سوت اناسىنىڭ بالاعا قاتىگەزدىك كورسەتۋىنە ناقتى دالەلدەر تاپقان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پروكۋراتۋرا مەن قورعانشىلىق ورگاندارى بالانىڭ مۇددەسى ءۇشىن بارلىق قاجەتتى باقىلاۋدى جالعاستىرادى.