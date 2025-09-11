بالانى بۋللينگتەن قالاي قورعاۋعا بولادى؟
بالانى بۋللينگتەن قالاي قورعاۋعا بولادى؟ ءى ءى م وكىلدەرى اتا-انالارعا بىرنەشە كەڭەس بەردى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
بالاداعى بەلگىلەر:
ەش سەبەپسىز مەكتەپكە نەمەسە ساباققا بارعىسى كەلمەسە؛
ءجيى باسى نە ءىشى اۋىرعانىن ايتسا؛
وقۋعا جانە ۇيىرمەلەرگە قىزىعۋشىلىعى بولماسا؛
ۇيگە سىنعان نەمەسە جوعالعان زاتتارمەن كەلسە؛
تۇيىق، مازاسىز، ۇندەمەيتىن بولىپ كەتسە؛
مەكتەپ، سىنىپتاستارى تۋرالى اڭگىمەدەن قاشقاقتاسا؛
قورقىپ، كۇدىكتەنىپ، مىنەزى كۇرت وزگەرسە.
پوليتسيا بۇل بەلگىلەرگە مىندەتتى تۇردە نازار اۋدارۋعا شاقىردى.
اتا-انالارعا كەڭەس
«بالانى قولداۋ ماڭىزدى. تىڭداڭىز، سەنىڭىز. ماسەلە سىزگە ۇساق-تۇيەك بولىپ كورىنسە دە، بالا ءۇشىن ول وتە ماڭىزدى بولۋى مۇمكىن. اشىق سويلەسىڭىز. «مەكتەپتە ءوزىڭدى قالاي سەزىنەسىڭ؟ سەنى مازالايتىن ماسەلە بار ما؟» دەپ سۇراڭىز. بالاڭىزدى قولداپ، جەتىستىكتەرىن ايتىپ وتىرىڭىز. «جوق» دەپ ايتۋعا ۇيرەتىڭىز. ...اگرەسسيۆتى كونتەنتتى شەكتەپ، ينتەرنەت ورتاسىن باقىلاپ وتىرىڭىز. ۇلگى بولىڭىز. وتباسىندا دورەكىلىككە جول بەرمەڭىز»، - دەدى ءى ءى م وكىلدەرى.