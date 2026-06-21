بالالاردىڭ ينتەرنەت قاۋىپسىزدىگى: الەمدىك تاجىريبە قانداي؟ - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
ورتالىق ازياداعى العاشقى ليۋكس تۋريستىك پويىز جوباسى بويىنشا كەلىسىمگە قول قويىلدى -ءوزا
تاشكەنت حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق فورۋمى اياسىندا ورتالىق ازياداعى العاشقى ليۋكس ساناتىنداعى تۋريستىك پويىز - «سامارقاند ەكسپرەسس» جوباسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ءۇشجاقتى كەلىسىمگە قول قويىلدى.
بۇل تۋرالى «ءوزا» اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
قۇجاتقا يتاليانىڭ Arsenale International كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى راففاەلە برەسكي، وزبەكستان مادەنيەت جانە ونەردى دامىتۋ قورىنىڭ ءتورايىمى گايانە ۋمەروۆا جانە «وزبەكستان تەمىر جولدارى» باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى حيكماتۋللا راحمەتوۆ قول قويدى.
وزبەكستاندىق ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، جوبا وزبەكستاننىڭ تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتىپ، ەلدىڭ مادەني مۇراسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتۋعا باعىتتالعان. «سامارقاند ەكسپرەسس» تاشكەنت، سامارقاند، بۇحارا جانە حيۋا قالالارىن بايلانىستىرىپ، تۋريستەرگە ۇلى جىبەك جولىنىڭ تاريحي باعىتتارىمەن جايلى جاعدايدا ساياحاتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
پويىزدىڭ ينتەرەرى يتاليالىق ديزاين مەن وزبەك ۇلتتىق مادەنيەتىنىڭ ەلەمەنتتەرىن ۇيلەستىرەدى. سونىمەن قاتار جوبا اياسىندا تۋريزم سالاسىنا قاجەتتى ماماندار دايارلاۋ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ جانە حالىقارالىق قىزمەت كورسەتۋ ستاندارتتارىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن. العاشقى رەيس جاقىن ۋاقىتتا ىسكە قوسىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
سونداي-اق «ءوزا»-دا «الماتى مەن ۇرگەنىش اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلادى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاننىڭ «FlyArystan» اۋە كومپانياسى 2026 -جىلعى 3-قىركۇيەكتەن باستاپ الماتى - ۇرگەنىش - الماتى باعىتى بويىنشا جاڭا حالىقارالىق رەيستى ىسكە قوسادى. رەيستەر اپتاسىنا ەكى رەت - بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى ورىندالادى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، جاڭا باعىت قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى اۋە قاتىناسىن كەڭەيتىپ، تۋريستىك، ىسكەرلىك جانە وتباسىلىق ساپارلارعا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل باستاما ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستاردى نىعايتىپ، ءوڭىردىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
ۇرگەنىش - حورەزم وبلىسىنىڭ باستى اۋە قاقپاسى ءارى يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن تاريحي حيۋا قالاسىنا باراتىن نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى. جولاۋشىلار سونداي-اق الماتى ارقىلى حالىقارالىق اۋە جەلىلەرىنە قوسىلۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.
يران قازاقستانمەن كولىك-لوگيستيكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتادى - Eurasia Today
يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ جول جانە قالا قۇرىلىسى ءمينيسترى فارزانە سادەق قازاقستانعا ساپارى بارىسىندا ەكى ەل اراسىنداعى كولىك-لوگيستيكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ جانە بۇرىن قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋ ماقساتى كوزدەلگەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول استانادا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارينمەن وتكەن كەزدەسۋدە ايتتى، دەپ حابارلايدى Eurasia Today اقپارات اگەنتتى.
اتالعان باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، قازاقستان تاراپى يراندى وڭىردەگى ماڭىزدى ساۋدا- ەكونوميكالىق سەرىكتەس رەتىندە اتاپ ءوتىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن راستادى. تاراپتار 2025 -جىلى ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 26,4 پايىزعا ءوسىپ، 430,2 ميلليون دوللارعا جەتكەنىن، ال ساۋدانى 3 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋ الەۋەتى بار ەكەنىن جەتكىزدى.
كەلىسسوزدەردە «سولتۇستىك- وڭتۇستىك» حالىقارالىق كولىك ءدالىزىن دامىتۋ جانە ترانزيتتىك تاسىمال كولەمىن ارتتىرۋ ماسەلەسى ەرەكشە قارالدى. سونداي-اق تەمىرجول جانە پورت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، ونىڭ ىشىندە شاحيد رادجاي، چاباحار جانە كاسپي تەڭىزى باعىتتارىنداعى جوبالار تالقىلاندى.
بەيجىڭدە قىتاي مەن قازاقستاننىڭ ءۇشىنشى ساراپتامالىق ورتالىقتار فورۋمى ءوتتى - حالىق گازەتى
12-ماۋسىمدا بەيجىڭدە «قىتاي مەن قازاقستاننىڭ ءۇشىنشى ساراپتامالىق ورتالىقتار فورۋمى» ءوتتى. «قىتاي مەن قازاقستان: ورتاق دامۋ جانە جاڭعىرتۋ» تاقىرىبىنداعى جيىنعا ەكى ەلدىڭ عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىنان 50 دەن استام ساراپشى مەن عالىم قاتىستى. بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايدىڭ حالىق گازەتى باسىلىمى حابارلادى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، فورۋمدا قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ رەسەي- شىعىس ەۋروپا- ورتالىق ازيا ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى سۋن جۋاڭجي مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى جاندوس شايماردانوۆ ءسوز سويلەپ، حالىقارالىق جاعدايدىڭ وزگەرۋى اياسىندا ساراپتامالىق ورتالىقتاردىڭ ءرولى ارتىپ كەلە جاتقانىن جانە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭگە اياق باسقانىن اتاپ ءوتتى.
قاتىسۋشىلار قىتاي مەن قازاقستاننىڭ ساۋدا-ەكونوميكا، ەنەرگەتيكا جانە سيفرلىق ەكونوميكا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق الەۋەتى جوعارى ەكەنىن ايتتى. فورۋم قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ رەسەي- شىعىس ەۋروپا- ورتالىق ازيا ينستيتۋتى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ بىرلەسىپ ۇيىمداستىرۋىمەن ءوتتى.
سونداي-اق، حالىق گازەتى باسىلىمىندا «يۋننانداعى ءبىر اعاشقا 110 عا جۋىق ارا ۇيا سالعان» دەگەن تاقىرىپتاعى قىزىقتى اقپارات جارىق كورگەن.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، قىتايدىڭ يۋننان ولكەسىندەگى پۋەر قالاسىنا قاراستى لانتسان لاحۋ اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى تسزينماي تاۋىندا وسەتىن بيىكتىگى شامامەن 50 مەترلىك تاۋ ءىنجىر اعاشىنىڭ بۇتاقتارىنا 110 عا جۋىق ارا ۇيا سالعان. ەرەكشە كورىنىس جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن تۋريستەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ وتىر.
جەرگىلىكتى حالىق بۇل اعاشتى «ارا پاتشاسى اعاشى» دەپ اتايدى. ءىرى مەرەكەلەر كەزىندە تۇرعىندار وسىندا كەلىپ، ءداستۇرلى «ارا شاقىرۋ» ءراسىمىن وتكىزەدى. سونىمەن قاتار اعاشقا جاقىنداپ، ۇيالاردى بۇزۋعا نەمەسە بال جيناۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ارالار مەن وزگە دە جاندىكتەر وڭىردەگى ەجەلگى شاي اعاشتارىن توزاڭداندىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. سوندىقتان «ارا پاتشاسى اعاشى» بيوالۋانتۇرلىلىكتىڭ جانە تابيعات پەن جەرگىلىكتى مادەنيەتتىڭ ۇيلەسىمدى بايلانىسىنىڭ سيمۆولى سانالادى.
يران مەن قازاقستان ساۋدا الماسۋىن 3 ميلليارد دوللارعا دەيىن ارتتىرۋ ماقساتىن قويدى - ParsToday
يران مەن قازاقستان ەكىجاقتى ساۋدا اينالىمىن 3 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن جەتكىزۋگە ۋاعدالاستى. بۇل تۋرالى قازاقستاندا وتكەن ەكى ەل مينيسترلەرىنىڭ كەزدەسۋىندە ايتىلدى، دەپ جازدى ParsToday.
يراندىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، يراننىڭ جول جانە قالا قۇرىلىسى ءمينيسترى فارزانە سادەق ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋ جانە لوگيستيكالىق جوبالاردى جەدەلدەتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، شاحيد رادجاي پورتى اۋماعىندا قازاقستاننىڭ لوگيستيكالىق جانە ترانزيتتىك تەرمينالىن سالۋ جوباسى اياقتالۋ ساتىسىندا.
سونىمەن قاتار يران تاراپى چاباحار جانە حوشك-ە اپرين پورتتارى ارقىلى قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بار ەكەنىن مالىمدەدى. مينيستر يراننىڭ گەوگرافيالىق ورنالاسۋى قازاقستان ءۇشىن حالىقارالىق نارىقتارعا شىعۋدا ءتيىمدى ترانزيتتىك باعىت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستاننىڭ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، ءوزارا ساۋدا كولەمىن ۇلعايتۋعا ارنالعان جول كارتاسى دايىندالعانىن جەتكىزدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق جەكە سەكتور يران پورتتارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا دايىن.
توقايەۆ ت م ۇ ەلدەرىنىڭ جوعارى سوت ءتوراعالارىن قابىلدادى - TRT
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ جوعارى سوت ورگاندارىنىڭ ءتوراعالارىن قابىلدادى. كەزدەسۋ ت م ۇ جوعارى سوتتارىنىڭ 2-كونفەرەنتسياسى اياسىندا ءوتتى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
«TRT»-نىڭ دەرەگىنشە، پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋداعى ءرولىن اتاپ ءوتىپ، سوت جانە قۇقىق قورعاۋ سالالارىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، جوعارى سوتتار اراسىنداعى بايلانىستى تەرەڭدەتۋ باۋىرلاس حالىقتاردىڭ ورتاق مۇددەسىنە قىزمەت ەتەدى. سونىمەن قاتار سوت جۇيەسىن سيفرلاندىرۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋ قاجەتتىگى ايتىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كونفەرەنتسيا بارىسىندا سوت جۇيەسىن سيفرلاندىرۋ، ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە وزەكتى قۇقىقتىق ماسەلەلەر تالقىلاناتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي پىكىر الماسۋلار ت م ۇ- نىڭ دامۋىنا جانە حالىقارالىق بەدەلىنىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتەدى.
سونداي-اق TRT- دا «بالالاردىڭ ينتەرنەت قاۋىپسىزدىگى: الەمدىك تاجىريبە قانداي؟» دەگەن مازمۇنداعى شاعىن ساراپتامالىق ماقالا جارىق كورگەن بولاتىن. سول ماقالاعا قىسقاشا شولۋ جاساي كەتەيىك.
تۇركيالىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، الەمنىڭ كوپتەگەن ەلى بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تاۋەلدىلىگىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا سيفرلىق پلاتفورمالارعا قويىلاتىن تالاپتاردى كۇشەيتىپ جاتىر. اۋستراليا، ۇلى بريتانيا، فرانسيا جانە باسقا مەملەكەتتەر جاس شەكتەۋلەرىن ەنگىزىپ، بالالاردىڭ ينتەرنەتتەگى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان زاڭنامالىق شارالاردى قولعا الدى.
ساراپشىلار الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ الگوريتمدەرى بالالاردىڭ نازارىن ۇزاق ۋاقىت ۇستاپ تۇرۋعا بەيىمدەلگەنىن ايتادى. زەرتتەۋلەر الەۋمەتتىك جەلىلەردى شامادان تىس پايدالانۋدىڭ مازاسىزدىق، دەپرەسسيا، ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى جانە زەيىننىڭ تومەندەۋى سياقتى پسيحولوگيالىق ماسەلەلەرگە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.
وسىعان بايلانىستى ەلدەر بالالاردان دەرەكتەر جيناۋدى شەكتەۋ، ماقساتتى جارنامالارعا تىيىم سالۋ جانە الگوريتمدەردىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزۋدە. تۇركيادا دا بالالاردى سيفرلىق قاۋىپ-قاتەردەن قورعاۋعا ارنالعان جاڭا زاڭنامالىق باستامالار تالقىلانىپ، جاۋاپكەرشىلىكتى اتا-انالارمەن قاتار سيفرلىق پلاتفورمالارعا جۇكتەۋ ماسەلەسى كوتەرىلۋدە.
اۆتور
بەيسەن سۇلتان ۇلى