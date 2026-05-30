بالالاردى قورعاۋ كۇنىنە وراي استانادا 100 گە جۋىق ءىس-شارا وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنى ءداستۇرلى تۇردە ەرەسەكتەرگە دە، بالالارعا دا ارنالعان قىزىقتى ءارى مازمۇندى باعدارلاماسى بار مەرەكەلىك ءىس-شارالار وتەدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
بيىل دا بۇل ءۇردىس جالعاسادى. بۇل جولى استانادا مەرەكەگە ەرەكشە دايىندىق ءجۇرىپ، باعدارلاما جاس ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي بىرنەشە باعىتقا ءبولىندى. بۇل بالالار مەن جاس وسپىرىمدەردىڭ بارىنشا كوپ قاتىسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
مەرەكەلىك باعدارلاما التى بلوكتان تۇرادى. ءارقايسىسى بەلگىلى ءبىر جاس ساناتىنداعى بالالاردىڭ قىزىعۋشىلىعىنا ساي ازىرلەنگەن.
العاشقى «بەسىك الەمى» بلوگى ءۇش جاسقا دەيىنگى بۇلدىرشىندەرگە ارنالعان.
1-ماۋسىم كۇنى جاستار ساياباعىندا ءداستۇرلى «اربا FEST» اربالار شەرۋى وتەدى. ال پرەزيدەنت ساياباعىندا ەڭبەكتەيتىن سابيلەرگە ارنالعان «شاپشاڭ بوبەك» سپورتتىق جارىسىن تاماشالاۋعا بولادى. سونداي-اق قالا ساياباقتارىندا «باقىت مەكەنى» وتباسىلىق فوتوايماقتارى مەن «بالا الەمى» دامىتۋشى ويىن الاڭدارى ۇيىمداستىرىلىپ، مەرەكەلىك كوڭىل كۇي سىيلايدى.
باعدارلامانىڭ ەكىنشى «بالاپان الەمى» بلوگى 3-6 جاس ارالىعىنداعى بالالارعا ارنالعان. 25-مامىر مەن 1-ماۋسىم ارالىعىندا كىشكەنتاي استانالىقتارعا سۋداعى، كوشەدەگى جانە ينتەرنەتتەگى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرى قاراپايىم فورماتتا تۇسىندىرىلەتىن تانىمدىق ءارى ويىن ءىس-شارالارى ءوتىپ جاتىر.
1-ماۋسىم كۇنى III حالىقارالىق كلوۋندار فەستيۆالى وتەدى. ساعات 12:00 دە فەستيۆالگە قاتىسۋشىلار «بايتەرەك» مونۋمەنتى ماڭىنان باستاپ عاشىقتار ساياباعىنا دەيىن شەرۋ جاسايدى. ساياباق «حان شاتىر» ساۋدا ويىن-ساۋىق ورتالىعىنىڭ قارسى بەتىندە ورنالاسقان. ال ساعات 17:00 دە امفيتەاتردا فەستيۆال ارتىستەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرت وتەدى.
وسى كۇنى ساعات 10:00 دەن 18:00 گە دەيىن قالالىق ەمحانالار بالالاردى ءتىس دارىگەرلەرىنىڭ پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋىنەن وتكىزۋ بويىنشا اشىق ەسىك كۇنىن ۇيىمداستىرادى.
ءۇشىنشى «ءبىلىم مەن ارمان الەمى» بلوگى - 7-10 جاس ارالىعىنداعى بالالارعا ارنالعان.
30-مامىر كۇنى ساعات 11:00 دە جەرۇيىق-2 ساياباعىندا (دوستىق ءۇيىنىڭ ارتىندا) «باقىتتى شاڭىراق» ەرەكشە بالالارعا ارنالعان «باقىتتى بالا» مەرەكەلىك ءىس-شاراسىن وتكىزەدى.
1-ماۋسىم كۇنى ساعات 12:00 دە كىرپىشتى تۇرعىن الابىندا ءداستۇرلى «كوڭىلدى ستارتتار» باستالسا، ءبىر ساعاتتان كەيىن وسىنداي ءىس-شارا ءوندىرىس تۇرعىن الابىندا ۇيىمداستىرىلادى.
ساعات 15:00 دە «حان شاتىر» ساۋدا ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا بالالار ءسان كورسەتىلىمى وتەدى.
ساعات 10:00 دە 64-مەكتەپ-ليتسەيىندە «الەم بالالار كوزىمەن» اتتى اشىق اسپان استىنداعى شىعارماشىلىق بايقاۋ ۇيىمداستىرىلادى.
وسى كۇنى تەحنيكالىق جانە كوركەم شىعارماشىلىق ورتالىعىندا بالالار جۇمىسىنىڭ كورمەسى مەن «بارشاعا قۋانىش سىيلايمىز» شەبەرلىك ساباقتارى وتەدى. سونىمەن قاتار ساعات 10:00 دە قالالىق الاڭدا كونسەرتتىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.
ءتورتىنشى «جاس وركەن» بلوگى - 11-14 جاس ارالىعىنداعى بالالارعا ارنالعان.
25-مامىر مەن 1-ماۋسىم ارالىعىندا ساعات 11:00 دە ورتالىق ساياباقتا، پرەزيدەنت ساياباعىندا جانە «جەتىسۋ» ساياباعىندا «باقىتتى بالالىق ءۇشىن» ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ اياسىندا بالالارعا سۋدا، كوشەدە جانە ينتەرنەتتە ءوزىن ۇستاۋ ەرەجەلەرى، جاراقات پەن قاۋىپتى جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جولدارى تۇسىندىرىلەدى.
29-مامىر كۇنى ساعات 16:00 دە ەسىل جاعالاۋىنداعى امفيتەاتردا «جاسىل ەل» جازعى ەڭبەك ماۋسىمىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى وتەدى.
25-31-مامىر ارالىعىندا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى بالالارعا كينولوگيالىق ورتالىققا ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرادى.
ساعات 10:00 دە م. وتەمىس ۇلى اتىنداعى وقۋشىلار سارايى الاڭىندا «Bala energy» open-air فەستيۆالى وتەدى. وسى ۋاقىتتا «ARQA ALAN» ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن دامىتۋ ورتالىعىندا «ethno Games ارقاlan» فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلادى.
باعدارلامانىڭ بەسىنشى «بولاشاققا قادام» بلوگى جاس وسپىرىمدەرگە ارنالعان.
1-ماۋسىم كۇنى ەلوردادا «Astana FIDA Drone Soccer Championship» حالىقارالىق درون-فۋتبول چەمپيوناتى وتەدى.
ساعات 11:00 دەن 15:00 گە دەيىن امفيتەاتر ساحناسىندا «QosymshaFest» فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلادى.
وسى ۋاقىتتا اكىمدىك الدىنداعى قالالىق الاڭدا وپەرا جانە بالەت تەاترىمەن بىرلەسكەن «ءتۇرلى-ءتۇستى موزايكا» بايقاۋى وتەدى.
ەڭ اۋقىمدى التىنشى «باقىتتى وتباسى» بلوگى وتباسىلىق قۇندىلىقتارعا ارنالعان.
28-مامىردا پاراليمپيادالىق جاتتىعۋ ورتالىعىندا بالالار اراسىندا سپورتتىق-ويىن-ساۋىق جارىستارى وتەدى.
29-مامىر كۇنى MEGA Silk Way ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا «شەكاراسىز دەنساۋلىق» اكسياسى ۇيىمداستىرىلىپ، ونىڭ اياسىندا سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋ جانە اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ بويىنشا اقپاراتتىق ماتەريالدار تاراتىلادى
29-مامىر كۇنى ساعات 11:00 دە اباي داڭعىلى بويىنداعى «قالامگەرلەر» اللەياسىندا ەرەكشە بالالارعا ارنالعان «ۇرپاقتار ساباقتاستىعى» قايىرىمدىلىق كونتسەرتى ۇيىمداستىرىلادى. ال 30-مامىر كۇنى ءدال وسى جەردە قۇتقارۋشىلار سۋداعى قاۋىپسىزدىك بويىنشا شەبەرلىك ساباعىن وتكىزەدى.
30-مامىر كۇنى ساعات 10:00 دە پرەزيدەنت ساياباعىندا «ەكومامافەست 2026» وتباسىلىق ءىس-شاراسى ۇيىمداستىرىلادى.
30-31-مامىر كۇندەرى «جەتىسۋ» ساياباعىندا تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىنا ارنالعان «بوپەfair» بالالار فەستيۆالى وتەدى.
31-مامىر مەن 3-ماۋسىم ارالىعىندا ەلوردانىڭ التى اۋدانىنىڭ بالالارى اراسىندا «كوڭىلدى ستارتتار» جارىستارى ۇيىمداستىرىلادى.
1-ماۋسىم كۇنى ساعات 09:00 دە ورتالىق ساياباقتاعى شاڭعى-روللەر تراسساسىندا حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنىنە ارنالعان وتباسىلىق سپورتتىق Kids RUN جارىسى باستالادى.
وسى كۇنى پرەزيدەنت ساياباعىندا جاس وتباسىلار «وتباسى - باقىت مەكەنى» سۋرەت سالۋ كۋرسىنا قاتىسا الادى. ءىس-شارا ساعات 11:00 دە باستالادى. ءبىر ساعاتتان كەيىن Ailand وتباسىلىق دەمالىس ورتالىعىندا مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.
سونىمەن قاتار مەرەكە قارساڭىندا اباتتاندىرۋدان كەيىن جاڭارتىلعان بالالار اۋلا الاڭدارىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى جوسپارلانعان.
جاڭارتىلعان بالالار ويىن جانە جاتتىعۋ ايماقتارى بار اۋلالار رەسپۋبليكا داڭعىلى، 2/2، اباي داڭعىلى، 34، 49، 51، عابدۋللين كوشەسى، 17/1، جۇرگەنوۆ كوشەسى، 18/2، ازىربايەۆ كوشەسى، 6، قوشقاربايەۆ داڭعىلى، 60، كۇمىسبەكوۆ كوشەسى، 7/1، جەڭىس داڭعىلى، 5 جانە يرچەنكو كوشەسى، 31 مەكەنجايلارىندا اشىلادى.
پرومىشلەننىي، ينتەرناتسيونالنىي، ميچۋرينو جانە كۇيگەنجار تۇرعىن الاپتارىنداعى قوعامدىق كەڭىستىكتەردە ساعات 11:00 دەن باستاپ بالالارعا ارنالعان كونسەرتتەر مەن ينتەراكتيۆ باعدارلامالار وتەدى.
ساعات 11:00 دەن 13:00 گە دەيىن پرەزيدەنت ساياباعىندا ويىندار، بايقاۋلار مەن انيماتورلار قاتىساتىن مەرەكەلىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.
ساعات 11:00 دەن 12:00 گە دەيىن قوعامدىق قور «ەرەكشە مەرەكەلەر» قاتىسۋىمەن ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردىڭ كونتسەرتى وتەدى. ودان كەيىن وسى جەردە «Bolashak» ينكليۋزيۆتى تەاترىنىڭ ءسان كورسەتىلىمى ۇيىمداستىرىلادى.
ساعات 11:00 دە ەلوردادا «بەرەكە استانا» وڭالتۋ ورتالىعىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى وتەدى.
وسى ۋاقىتتا ورتالىق ساياباقتا، ۇلتتىق تەننيس ورتالىعى ماڭىندا «Bala Fest» بالالار سپورتتىق ويىندارى فەستيۆالى باستالادى.
2-ماۋسىم كۇنى ساعات 19:00 دە جاستار سارايى عيماراتىندا بالالاردى قورعاۋ كۇنىنە جانە «وتباسىلىق اۋلا كلۋبى/زامانداس جاستار كوۆوركينگى» جوباسىنىڭ 15 جىلدىعىنا ارنالعان كونسەرتتىك باعدارلاما وتەدى.
بۇدان بولەك، -ماۋسىمنان باستاپ قالا بويىنشا مەكتەپ جانىنداعى لاگەرلەر جۇمىسىن باستايدى.