بالالاردىڭ كوبى ەرەسەكتەردىڭ قاتەلىگىنەن كوز جۇمادى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر ەلىمىزدە جول-كولىك وقيعالارى سالدارىنان 285 بالا كوز جۇمدى. ءاربىر ستاتيستيكانىڭ ارتىندا قايعىلى تاعدىر مەن ورنى تولماس قازا تۇر. بۇل ماسەلە تۋرالى ق ر ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ رەسمي وكىلى اقتوتى بورانوۆا BIZDIN ORTA پودكاستىندا جان-جاقتى اڭگىمەلەدى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، جول اپاتىنان قازا تاپقان بالالاردىڭ شامامەن 60 پايىزى جولاۋشى بولعان.
- بالالار اۆتوكولىكتە ەرەسەكتەردىڭ جىبەرگەن قاتەلىكتەرىنىڭ سالدارىنان قازا بولىپ جاتادى. كولىك ىشىندە تاسىمالداۋ قاعيدالارىن ساقتاماۋ سالدارىنان. ونىڭ ىشىندە قاراپايىم قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ، بالالارعا ارنالعان اۆتوكرەسلو، بۋستەر جانە اداپتەرلەردى پايدالانباۋ، - دەدى اقتوتى بورانوۆا.
سونداي-اق قايتىس بولعان بالالاردىڭ 40 پايىزى جاياۋ جۇرگىنشى، ۆەلوسيپەدشى نەمەسە ساموكات ءمىنۋشى بولعان.
ماماننىڭ سوزىنشە، جول-كولىك وقيعالارىنا كوبىنە 10-14 جاس ارالىعىنداعى بالالار ءجيى ۇشىرايدى.
- بۇل جاستاعى بالالار كوبىنە جولدى بەلگىلەنبەگەن جەردەن كەسىپ وتەدى. كەي جاعدايدا توقتاپ تۇرعان نەمەسە جاقىن ماڭداعى كولىكتىڭ الدىنان جۇگىرىپ شىعىپ، ۇلگەرىپ وتەمىن دەپ ويلايدى. سونىمەن قاتار بالالار اتا-اناسىنىڭ ارەكەتىن قايتالايدى. ەگەر اتا-انا جولدى كەز كەلگەن جەردەن كەسىپ وتسە، بالا ونى قالىپتى ءارى قاۋىپسىز ارەكەت رەتىندە قابىلدايدى. سەبەبى اتا-انا - بالا ءۇشىن قاۋىپسىزدىكتىڭ باستى كەپىلى. كەيىن بالا جالعىز جۇرگەن كەزدە دە سول ارەكەتتى قايتالاپ، ءقاۋىپسىز دەپ ەسەپتەيدى، - دەدى ول.
اقتوتى بورانوۆا بالا قاۋىپسىزدىگى ءاردايىم ءبىرىنشى ورىندا تۇرۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كۇن سايىن نەبارى بەس مينۋت ۋاقىت ءبولىپ، بالالارعا جولداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن قاراپايىم تىلمەن ءتۇسىندىرۋدىڭ ءوزى ولاردىڭ ساناسىندا ساقتالىپ قالادى.
- بالا كوشەگە شىققان ساتتەن باستاپ جول قوزعالىسىنىڭ تولىققاندى قاتىسۋشىسىنا اينالادى. سوندىقتان ونىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قوعام بولىپ ءمان بەرۋىمىز قاجەت. بالالار - جول قوزعالىسىنداعى ەڭ وسال قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى، - دەپ تۇيىندەدى سپيكەر.
اۆتور
تاستان تويانوۆ