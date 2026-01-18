بالالاردىڭ زەيىنى ءۇنسىز ساۋداعا سالىنۋدا - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
چوڭچيڭدە 240 مەتردەن استام تىك ەسكالاتور سالىندى – «حالىق گازەتى»
2026 -جىلى 14-قاڭتار كۇنى اۋەدەن تۇسىرىلگەن فوتوسۋرەتتەر چوڭچيڭنىڭ ۋشان اۋدانىنداعى شەننيۋي ەسكالاتورىنىڭ اياقتالۋىنا از قالعانىن كورسەتتى. چوڭچيڭ قالاسى ۋشان اۋدانىنا ورنالاسقان شەننيۋي ەسكالاتورى جوباسى شەننيۋي داڭعىلى بويىندا قالا وسىنە سۇيەنىپ سالىنعان، دەپ حابارلايدى «حالىق گازەتى».
اتالعان ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، ەسكالاتوردىڭ جالپى ۇزىندىعى شامامەن 905 مەتر. ول چوڭچيڭنىڭ ءتاج ەسكالاتورىنان اسىپ ءتۇسىپ، كوپ دەڭگەيلى ەسكالاتورلاردى پايدالانىپ، قالانىڭ ءورى مەن ىلديىن جاقىنداتاتىن ماڭىزدى قاتىناس جولىنا اينالادى.
ونىڭ جالپى كوتەرگىش بيىكتىگى 240 مەتردەن اسادى، بۇل 80 قاباتتى عيماراتقا تەڭ. جوباعا 21 ەسكالاتور، 8 ليفت (اسپالى كوپىرلەردەگى قولجەتىمدى ليفتتەردى قوسا العاندا)، 4 جىلجىمالى جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولى، 2 جاياۋ جۇرگىنشىلەر كوپىرى جانە 2 جول وتكەلى كىرەدى. قۇرىلىس اياقتالعاننان كەيىن شەننيۋي داڭعىلىنىڭ باسى مەن بوكتەرىنىڭ اراسىنداعى جول ءجۇرۋ ۋاقىتى بۇرىنعى مولشەرمەن 1 ساعاتتان 20 مينۋتقا دەيىن قىسقارادى، بۇل قالا تۇرعىندارى مەن تۋريستەردىڭ ساياحاتىن قولايلى ەتەدى.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «قورعاس 2025 -جىلى 9882 قىتاي- ەۋروپا (ورتالىق ازيا) پويىزىن جونەلتتى، بۇل رەكوردتىق كورسەتكىش» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، قورعاس تەمىرجول پورتى ستانتسياسىنىڭ ستاتيستيكاسىنا سايكەس، 2025 -جىلى قورعاس 9882 قىتاي- ەۋروپا (ورتالىق ازيا) پويىزىن جونەلتتى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 13,2 پايىزعا ارتىق، ال جۇك كولەمى 14,237 ميلليون توننانى قۇرادى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 17,8 پايىزعا كوپ. ەكى دەرەك تە رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، قورعاس تەمىرجول پورتىنداعى قىتاي- ەۋروپا (ورتالىق ازيا) پويىزدارىنىڭ ورتاشا تاۋلىكتىك قوزعالىسى 27 دەن استام پويىزدى قۇرايدى، كەرى قايتقان قىتاي- ەۋروپا پويىزدارى ورتا ەسەپپەن ءار 2 ساعاتتا جۇك اۋىستىرىپ بولادى. «قىتايدا جاسالعان» كۇندەلىكتى قاجەتتى بۇيىمدار، مەحانيكالىق جانە ەلەكتر جابدىقتار، ەلەكتروندى ونىمدەر، اۋىلشارۋاشىلىق جانە قوسالقى ونىمدەر سياقتى ت. ب. ونىمدەر شينجاڭ تەمىرجول پورتتارى ارقىلى ورتالىق ازيا مەن ەۋروپا نارىقتارىنا كوپتەپ جول الىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، وسى ۋاقىتقا دەيىن قورعاس تەمىرجول پورتى ارقىلى 52000 نان استام قىتاي- ەۋروپا (ورتالىق ازيا) پويىزدارى ءجۇردى، تەمىرجول جەلىلەرىنىڭ جالپى سانى 90 عا جەتتى، 18 ەل، 46 قالا جانە ايماقتاردى قامتىدى، تاسىمالدايتىن جۇك ءتۇرى 200 دەن اسقان.
رۋسلان ابدۋللايەۆ كاسىبي بوكستاعى ءتورتىنشى جەڭىسىنە قول جەتكىزدى – ءوز ا
ا ق ش-تىڭ كاليفورنيا شتاتىندا وتكەن كاسىبي بوكس كەشىندە وتانداسىمىز رۋسلان ابدۋللايەۆ كەزەكتى جەكپە- جەگىن ءساتتى وتكىزدى، دەپ حابارلايدى «ءوز ا».
وزبەكستاندىق باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، كاسىبي رينگتەگى ءتورتىنشى ايقاسىندا رۋسلان ۋرۋگۆايلىق بوكسشى ەدۋاردو حاۆەر ابرەۋمەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. سەگىز راۋندقا جوسپارلانعان جەكپە-جەكتىڭ بەسىنشى راۋندىندا ابدۋللايەۆ قارسىلاسىنا جويقىن سوققىلار سەرياسىن باعىتتاپ، ونى نوكداۋنعا ءتۇسىردى. وسىدان كەيىن تورەشى ايقاستى مەرزىمىنەن بۇرىن توقتاتۋعا ءماجبۇر بولعان.
وسىلايشا، وزبەكستاندىق قانداسىمىز رۋسلان ابدۋللايەۆ تەحنيكالىق نوكاۋت ارقىلى كاسىبي مانسابىنداعى ءتورتىنشى جەڭىسىن تويلادى. ال 37 جاستاعى ەدۋاردو حاۆەر ابرەۋ كاسىبي كارەراسىنداعى ەكىنشى جەڭىلىسىنە تاپ بولدى.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءوز ا»-دا «نامانگاندا ۇلتتىق رۋحتى ۇلىقتاعان ءداستۇرلى كوكپار سايىسى ءوتتى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
نامانگاندا وزبەكستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ قۇرىلعانىنا 34 جىل تولۋىنا جانە 14-قاڭتار - وتان قورعاۋشىلار كۇنىنە وراي ءداستۇرلى كوكپار سايىسى ءوتتى.
ۇلتتىق قۇندىلىقتارىمىزدى ساقتاۋ، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ جۇرەگىندە پاتريوتتىق سەزىمدى نىعايتۋ، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان جارىستا كوكپارفەدەراتسياسىنىڭ مۇشەلەرى، كورشىلەس مەملەكەتتەر مەن ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن شەبەر شاباندوزدار ونەرلەرىن ورتاعا سالدى.
تەگەران مەتروسى الەمدەگى ەڭ ءىرى مەترو جۇيەسىنە اينالادى – Eurasia Today
تەگەران مەتروپوليتەنى جالپى ۇزىندىعى بويىنشا الەمدەگى ەڭ ءىرى بەسىنشى مەترو جۇيەسىنە اينالادى.
Eurasia Today اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل تۋرالى تەگەران مەرى اليرەزا زاكاني مالىمدەدى. زاكانيدىڭ ايتۋى بويىنشا، تەگەران قالاسى مەترو جۇيەسىن اۋقىمدى تۇردە كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، اليرەزا زاكاني الداعى بەس جىل ىشىندە تەگەراندا 36 شاقىرىم جاڭا جەلى مەن 21 ستانسيا سالۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن ايتقان. ونىڭ سوزىنشە، بۇل كەڭەيتۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە مەترو جۇيەسى قازىرگى 16- ورىننان الەمدەگى ەڭ ءىرى مەترو جەلىلەرى اراسىندا بەسىنشى ورىنعا كوتەرىلەدى.
قىتايدا اۆتوموبيل ءوندىرىسى رەكورد جاڭارتتى – CNR
قىتاي اۆتوموبيل ونەركاسىبى قوعامىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 2025 -جىلى ەلدە اۆتوموبيل ءوندىرۋ جانە ساتۋ كولەمى 34 ميلليوننان اسىپ، تاريحي ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى. وسىلايشا قىتاي اۆتونارىقتا 17 جىل قاتارىنان الەمدە ءبىرىنشى ورىندى يەلەدى، دەپ جازادى قىتايلىق «ورتالىق حالىق راديوسى».
اتالعان باسىلىمنىڭ كەلتىرگەن دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، ءبىر جىل ىشىندە اۆتوموبيل ءوندىرىسى 34 ميلليون 531 مىڭعا، ال ساتىلىمى 34 ميلليون 400 مىڭعا جەتىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا تيىسىنشە 10,4 جانە 9,4 پايىزعا ارتتى.
جاڭا ەنەرگيالى اۆتوموبيلدەر ءوندىرىسى مەن ساتىلىمى دا قارقىندى ءوسىپ، تيىسىنشە 16 ميلليون 626 مىڭ جانە 16 ميلليون 490 مىڭ بولدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 29 جانە 28,2 پايىز ءوسىم كورسەتىپ، جاڭا ەنەرگيالى كولىكتەردىڭ ىشكى نارىقتاعى ۇلەسى 50 پايىزدان استى.
سالالىق ۇيىمنىڭ بولجامىنشا، 2026 -جىلى قىتايدا اۆتوموبيل ساتىلىمى 34 ميلليون 750 مىڭعا جەتىپ، ونىڭ ىشىندە جاڭا ەنەرگيالى اۆتوموبيلدەر 19 ميلليوندى قۇرايدى.
بالالاردىڭ زەيىنى ءۇنسىز ساۋداعا سالىنۋدا – TRT
زەيىن - تەحنولوگيا الپاۋىتتارىنىڭ جاڭا ۆاليۋتاسى. الەۋمەتتىك جەلىلەر، ۆيدەو پلاتفورمالار مەن ويىن قوسىمشالارى اسىرەسە بالالاردىڭ شەكتەۋلى زەيىن مەرزىمىن نىساناعا الادى. بۇل جۇيەدە زەيىن نەعۇرلىم ۇزاق باۋراپ الىنسا، سوعۇرلىم قۇندى بولا تۇسەدى.
بۇگىن بالالارىمىزدىڭ ەڭ قۇندى رەسۋرسى تۋرالى اڭگىمەلەپ بەرەمىز. ءبىراق بۇل رەسۋرس اقشا دا، ۋاقىت تا ەمەس… ول - زەيىن، دەپ جازادى تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى.
تۇركيالىق باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، ءبىر جاس ءوسپىرىم كىتاپتىڭ العاشقى بەتىن اشادى، ءبىراق ءارى قاراي جالعاستىرا المايدى. ساباق وقىپ وتىرعان بالا ءاربىر ەكى مينۋت سايىن تەلەفونعا قول سوزادى. اقىرىندا نەنىڭ «ۋاقىتتى بوسقا شىعىنداۋ» ەكەنى دە انىق ەمەس.
ويتكەنى سيفرلىق داۋىردە زەيىن - بۇل جاي عانا جەكە داعدى ەمەس، جۇيەلى تۇردە تۇتىنىلاتىن رەسۋرس.
- زەيىن - تەحنولوگيا الپاۋىتتارىنىڭ جاڭا ۆاليۋتاسى. الەۋمەتتىك جەلىلەر، ۆيدەو پلاتفورمالار مەن ويىن قوسىمشالارى اسىرەسە بالالاردىڭ شەكتەۋلى زەيىن مەرزىمىن نىساناعا الادى. بۇل جۇيەدە زەيىن نەعۇرلىم ۇزاق باۋراپ الىنسا، سوعۇرلىم قۇندى بولا تۇسەدى. الايدا باستى ماسەلە - بۇل جاعدايدىڭ كوبىنەسە بالالار مەن اتا-انالارعا بايقاتپاي جۇزەگە اسۋىندا، دەپ جازادى TRT.
تۇركيالىق باسىلىم بۇل شاعىن ماقالادا «زەيىن نەلىكتەن نىساناعا الىندى؟»، «ال بالالار نەلىكتەن بۇلاي تەز اسەرلەنگىش كەلەدى؟»، «زەيىن ەندى جەكە قابىلەت ەمەس» جانە «ال نە ىستەۋگە بولادى؟» دەگەن تاقىرىپتار بويىنشا تالداۋ جاسايدى.
سونداي-اق وسى اپتادا «TRT»-دا «جاڭا بۋىن ج يازىرلەنۋدە» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
تۇركيالىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، سەرىكتەستىك «Nvidia»-نىڭ جاساندى ينتەللەكت پلاتفورمالارىن «Siemens»-تىڭ ونەركاسىپتىك تەحنولوگيالارىمەن بىرىكتىرىپ، ونەركاسىپتىك يننوۆاتسيانى جەدەلدەتۋدى كوزدەيدى.
بۇل تۋرالى «Nvidia» باس ديرەكتورى دجەنسەن حۋانگ گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكتپەن جەدەلدەتىلگەن ەسەپتەۋلەر «جاڭا يندۋستريالىق رەۆوليۋتسيانى» باستاعانىن حابارلاعان.
سونداي-اق ا ق ش-تىڭ چيپ ءوندىرۋشىسى «Nvidia» مەن گەرمانيادا ورنالاسقان «Siemens» سەيسەنبى كۇنى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن كەڭەيتەتىنىن مالىمدەپ، ونەركاسىپتىك جاساندى ينتەللەكت (ج ي) شەشىمدەرىن ازىرلەۋدى جانە ج ي-دى ناقتى الەمگە ەنگىزۋدى جەدەلدەتۋدى ماقسات ەتەتىنىن حابارلادى.
اتاپ ايتقاندا، «Nvidia» ج ي ينفراقۇرىلىمىن، سيمۋلياتسيا كىتاپحانالارىن، مودەلدەردى جانە جوسپارلاردى ۇسىناتىنىن، ال «Siemens» جۇزدەگەن ونەركاسىپتىك ج ي ماماندارىن تارتىپ، اپپاراتتىق جانە باعدارلامالىق شەشىمدەرمەن قامتاماسىز ەتەتىنىن مالىمدەدى.
«Nvidia» باس ديرەكتورى دجەنسەن حۋانگ گەنەراتيۆتى ج ي مەن جەدەلدەتىلگەن ەسەپتەۋدىڭ «جاڭا ونەركاسىپتىك رەۆوليۋتسيانى» قوزعاپ، سيفرلىق ەگىزدەردى پاسسيۆتى سيمۋلياتسيالاردان فيزيكالىق الەمنىڭ اقىلدى جۇيەسىنە اينالدىرىپ جاتقانىن ايتقان.
