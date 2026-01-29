بالالاردى پسيحولوگيالىق دياگنوستيكالاۋ بويىنشا ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان بالالارى» 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا ەلىمىزدە بالالاردى پسيحولوگيالىق دياگنوستيكالاۋ جانە سۇيەمەلدەۋ بويىنشا ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما قۇرىلادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
جوبا قاۋىپ-قاتەرلەردى ەرتە انىقتاۋعا، پسيحولوگيالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە بالانى قورعاۋ جۇيەسىندە پەداگوگ-پسيحولوگتاردىڭ ءرولىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
جاڭا پلاتفورما پسيحولوگيالىق جانە مىنەز-قۇلىقتىق تاۋەكەلدەردى جۇيەلى تۇردە انىقتاۋعا، بالانىڭ پسيحوەموتسيالىق جاعدايىنىڭ ديناميكاسىن باقىلاۋعا، سونداي-اق قولداۋدى قاجەت ەتەتىن بالالاردى ۇزدىكسىز ءارى نىسانالى تۇردە سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. پروتسەستەردى سيفرلاندىرۋ بالاعا كورسەتىلەتىن كومەكتىڭ ءبىرىڭعاي باعىتىن قالىپتاستىرۋعا، ۆەدومستۆولار اراسىنداعى فۋنكتسيالاردىڭ قايتالانۋىن بولدىرماۋعا جانە ماماندارعا تۇسەتىن كاسىبي جۇكتەمەنى ازايتۋعا جاعداي جاسايدى.
جالپى العاندا، «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسى پەداگوگ-پسيحولوگتار ينستيتۋتىن جانە بالالاردىڭ پسيحولوگيالىق قاۋىپسىزدىگى جۇيەسىن كەشەندى تۇردە نىعايتۋدى كوزدەيدى.
اتاپ ايتقاندا، كەلەسى شارالاردى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر:
• ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا بالالاردىڭ الەۋمەتتىك- ەموتسيالىق داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان پەداگوگ-پسيحولوگ ساعاتىن ەنگىزۋ؛
• زورلىق-زومبىلىقتان زارداپ شەككەن بالالارعا ارنالعان كومەك كابينەتتەرىن اشۋ؛
• ەل بويىنشا پەداگوگ-پسيحولوگتارعا ارنالعان ءبىرىڭعاي كاسىبي ستاندارتتار مەن بىلىكتىلىك تالاپتارىن قايتا قاراۋ؛
• داعدارىستىق جاعدايلارمەن جانە سيفرلىق تاۋەكەلدەرمەن جۇمىس ىستەۋدى قوسا العاندا، قازىرگى زامان تالاپتارىن ەسكەرە وتىرىپ، مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن مىندەتتى تۇردە ارتتىرۋ؛
• كەيس-مەنەدجمەنت ينستيتۋتىن دامىتۋ، بۇل رەتتە پەداگوگ-پسيحولوگ بالا مەن وتباسىن كەشەندى سۇيەمەلدەۋدىڭ نەگىزگى قاتىسۋشىسىنا اينالادى؛
• ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل شەڭبەرىندە، ونىڭ ىشىندە قىلمىستىق پروتسەسس اياسىندا، زارداپ شەككەن بالالار مەن زورلىق-زومبىلىقتىڭ كۋاگەرلەرىن سۇيەمەلدەۋدە پسيحولوگتاردىڭ مىندەتتى تۇردە قاتىسۋىن قامتاماسىز ەتۋ.
اتالعان ءىس-شارالاردى ىسكە اسىرۋ نۇكتەلىك ارەكەتتەردەن جۇيەلى پروفيلاكتيكاعا كوشۋگە، پەداگوگ-پسيحولوگتاردىڭ مارتەبەسى مەن كاسىبي تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق تۇرعىلىقتى وڭىرىنە قاراماستان ءاربىر بالاعا ۋاقتىلى، كاسىبي جانە ۇزدىكسىز پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە بالالاردى شەتەلگە كارديوحيرۋرگيالىق ەمگە جولداۋ 5,2 ەسە قىسقاردى.