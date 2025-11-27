بالالاردىڭ ءتىسىن قانداي جاعدايدا ناركوزبەن ەمدەگەن ءجون - مامان كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالالاردى قورقىنىش پەن ۇرەيدەن قورعاۋ ءۇشىن ءتىسىن «سيەۆوران» پرەپاراتىنىڭ كومەگىمەن ەمدەۋ كەڭ تارالا باستادى.
جالپى قانداي جاعدايدا ناركوزبەن ەمدەۋ كەرەك جانە ونى قولدانۋدا قانداي تاۋەكەلدەر بار؟ بۇل تۋرالى تولىعىراق Kazinform تىلشىسىنە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ توتەنشە مەديتسينا ۇلتتىق ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگى گۇلفايرۋس ەسەنبايەۆا ايتىپ بەردى.
مامان ينگالياتسيالىق ناركوز - «سيەۆوراننىڭ» نە ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
- «سيەۆوران» - سيەۆوفلۋران پرەپاراتىنىڭ ساۋدا اتاۋى، ول جالپى ناركوزدى ەنگىزۋ جانە ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن ينگالياتسيالىق انەستەتيك. بۇل پرەپارات سەداتسياعا ارنالماعان، تولىققاندى ناركوزعا ارنالعان قۇرال، - دەدى انەستەزيولوگ-دارىگەر.
جالپى ناركوز قاشان ورىندى، ال قانداي جاعدايدا ودان باس تارتقان ءجون
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ينگالياتسيالىق انەستەتيكتەر بالالارعا كەلەسى جاعدايلاردا قولدانىلادى:
حيرۋرگيالىق وپەراتسيالاردا؛
اۋىرسىنۋدى باسۋ نەمەسە ۇزاققا سوزىلاتىن مەديتسينالىق پروتسەدۋرادا؛
بالا قوزعالماي وتىرا المايتىن جاعدايدا (نيەۆرولوگيالىق ەرەكشەلىكتەر، قورقىنىش)؛
شۇعىل جاعدايدا.
ەگەر بالانىڭ ءتىسى كوپ مولشەردە زاقىمدانعان بولماسا نەمەسە قوسىمشا ەرەكشەلىكتەر تىركەلمەسە، ءتىس جەگىنى ەمدەۋ جانە ءسۇت تىستەرىن جۇلۋ كوپ جاعدايدا جالپى ناركوزدى قاجەت ەتپەيدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
الايدا ءتىس ەمدەۋدە ناركوز قولدانۋدى ورىندى دەپ سانايتىن كورسەتكىشتەر بار:
- ايقىن ستوماتوفوبيا؛
- كوپساتىلى ەمدەۋدى تالاپ ەتەتىن اۋىر ەرتە تىسجەگى ءتۇسۋى؛
- جاسى تىم كىشى (1,5-3 جاس) بولىپ، جەرگىلىكتى انەستەزيا بالانىڭ قوزعالماۋىن قامتاماسىز ەتپەسە؛
- اۋتيزم، دتسپ، زەيىن جەتكىلىكسىزدىك جانە گيپەراكتيۆتىلىك سيندرومى جانە كووپەراتسيانى قيىنداتاتىن وزگە دە جاعدايلار.
ونىڭ ايتۋىنشا، جالپى انەستەزيا بۇل بالانى تىنىشتاندىرۋ ءتاسىلى ەمەس، قاتاڭ تالاپتاردى، ءتيىستى جابدىقتى جانە قاۋىپتى تولىق ءتۇسىنۋدى قاجەت ەتەتىن تولىققاندى ناركوز.
بالالارعا ناركوز سالۋ: كابينەت پەن مامانعا قويىلاتىن تالاپتار
سونداي-اق مامان قولدانىستاعى ەرەجەلەرگە سايكەس امبۋلاتورلىق جاعدايدا بالالارعا ناركوز جۇرگىزۋگە تەك ەڭبەك ءوتىلى كەمىندە 7 جىل بولاتىن بالالار انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگىنىڭ عانا قۇقىعى بارىن ايتتى. بۇل جوعارى جاۋاپكەرشىلىك پەن قاۋىپ دەڭگەيىنە بايلانىستى.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى انەستەزيولوگيالىق كومەكتى كورسەتۋ ستاندارتىنا (د س م 78-بۇيرىعى، 2025-جىلعى رەداكسيا) سايكەس، جوسپارلى انەستەزيا الدىندا بالانى انەستەزيولوگ مىندەتتى تۇردە 12-24 ساعات بۇرىن تەكسەرەدى. بۇل تاۋەكەلدەردى باعالاۋعا جانە امبۋلاتورلىق ناركوزعا رۇقسات ەتىلەتىن-ەتىلمەيتىنىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى گۇلفايرۋس ەسەنبايەۆا.
سونىمەن بىرگە مۇنداي ناركوز ارنايى جابدىقتالعان بولمەدە، انەستەزيولوگ جانە رەانيماتسياسى بار جاعدايدا عانا جۇرگىزىلۋى ءتيىس.
- مينيسترلىك ستاندارتى امبۋلاتورلىق انەستەزيا جاسايتىن كەز كەلگەن كلينيكادا كاپنوگرافياسى بار ناركوز-تىنىس الۋ اپپاراتى، رەانيماتسيالىق جابدىق جانە تولىق مونيتورينگ جيىنتىعى بولۋىن مىندەتتەيدى. بۇل قاراپايىم كابينەتتە جۇرگىزىلە سالاتىن پروتسەدۋرا ەمەس، - دەپ اتاپ ءوتتى مامان.
پروتسەدۋرادان كەيىنگى باقىلاۋ
ستاندارتقا سايكەس، بالا تىنىس الۋى مەن ەسى تولىق تۇراقتانعانعا دەيىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ باقىلاۋىندا بولۋى ءتيىس.
قارسى كورسەتىلىمدەر جانە ىقتيمال اسقىنۋلار
انەستەزيولوگ مالىمدەۋىنشە، جالپى ناركوزدىڭ قولدانىلۋىنا قاتىستى قاتاڭ شەكتەۋلەر بار.
بالالارعا انەستەزيا جۇرگىزۋگە نەگىزگى قارسى كورسەتىلىمدەر:
- شۇعىل كومەك كەزىندە تىنىس جولدارىنىڭ ينفەكسيالارى؛
- جۇرەك پەن وكپەنىڭ اۋىر اۋرۋلارى؛
- تۋا بىتكەن ميوپاتيا، قاتەرلى گيپەرتەرميا قاۋپى؛
- انەستەزيا كومپونەنتتەرىنە اللەرگيا؛
- ايقىن گيپوۆولەميا، تۇراقسىز جاعداي.
سيەۆوفلۋران قولدانعاندا تۋىنداۋى مۇمكىن اسقىنۋلار (دۇرىس دايىندىق كەزىندە سيرەك كەزدەسەدى، ءبىراق، ەسكەرىلۋى ءتيىس):
- لارينگوسپازم، برونحوسپازم؛
- ويانعاننان كەيىن جۇرەك اينۋى مەن قۇسۋ؛
- ۇيىقتاۋ نەمەسە ويانۋ كەزىندە قىسقا قۇتىرۋ؛
- ارتەريالىق قىسىمنىڭ تومەندەۋى؛
- بەيىم پاتسيەنتتەردە قاتەرلى گيپەرتەرميانىڭ وتە سيرەك جاعدايلارى.
- ەستە ساقتاۋ قاجەت، ناركوز - ءارقاشان بەلگىلى ءبىر تاۋەكەلدەرى بار مەديتسينالىق ارالاسۋ. وڭاي نەمەسە قىسقا مانيپۋلياتسيالار ءۇشىن وبەكتيۆتى كورسەتىلىمسىز ونى قولدانۋ دۇرىس ەمەس. كەي جاعدايدا مىنەز- قۇلىق، ازوت توتىعى (جەڭىل سەداتسيا)، مۋلتيمەديالىق تاسىلدەر جانە دۇرىس كوممۋنيكاتسيا جەتكىلىكتى. ايتپەسە ناركوز نەگىزدەلگەن مەديتسينالىق قاجەتتىلىك ەمەس، «ىڭعايلى بالاما» رەتىندە قولدانىلۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار شاعىن حيرۋرگيا بولۋى مۇمكىن، ءبىراق «شاعىن انەستەزيا» بولمايدى. كەز كەلگەن مەديتسينالىق پروتسەدۋرا تاۋەكەلمەن بايلانىستى، - دەپ قورىتىندىلادى انەستەزيولوگ.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر ستوماتولوگيا كلينيكاسىندا 3 جاسار استانالىق ءسابي مەرت بولدى. بەلگىلى بولعانداي، ءسابي ناركوزدان سوڭ ويانباعان، قازىر ءىس سوتتا قارالىپ جاتىر.