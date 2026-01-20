بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋىنا تىيىم سالماق
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيا ۇكىمەتى كامەلەتكە تولماعانداردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋىنا ءتۇرلى شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەن باسقا ەلدەردىڭ تاجىريبەسىن جانە ونىڭ تيىمدىلىگىن زەرتتەمەك، دەپ حابارلايدى Reuters.
بۇل تاقىرىپ بويىنشا كەڭەستەر دۇيسەنبى كۇنى، 19-قاڭتاردا باستالدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
اتاپ ايتقاندا، بريتانيالىق ۇكىمەت وكىلدەرى 2025 -جىلعى جەلتوقسان ايىندا 16 جاسقا تولماعان بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا تولىق تىيىم ەنگىزگەن اۋسترالياعا بارۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل قادام بالالاردى ونلاين كەڭىستىكتەگى گرۋمينگتەن جانە بۋللينگتەن قورعاۋ ماقساتىندا قابىلدانعان.
اۋستراليا الەمدە العاش بولىپ وسىنداي قاتاڭ ءارى جاپپاي تىيىم ەنگىزگەن ەل اتاندى. الايدا بۇل شەشىمگە ءبىرقاتار ينتەرنەت-رەسۋرستار، سونداي-اق بىرنەشە جاس ءوسپىرىم سوت ارقىلى قارسى شىققان.
ۇلى بريتانيا بيلىگى ناقتى قانداي جاس شەگىن قاراستىرىپ وتىرعانى ازىرگە حابارلانعان جوق.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بريتاندىق كونسۋلتاتسيالار كۇن تارتىبىندە الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا قويىلاتىن شەكتەۋلەردەن بولەك، مەكتەپتەردە ۇيالى تەلەفونداردى قولدانۋعا قاتىستى اناعۇرلىم قاتاڭ ەرەجەلەر ەنگىزۋدىڭ تيىمدىلىگى دە تالقىلانۋىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر اۋستراليا جاسوسپىرىمدەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىنى قولدانۋىنا العاشقى بولىپ تىيىم سالدى.
ال جۋىردا، 15-قاڭتار كۇنى اۋستراليادا جاسوسپىرىمدەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى 5 ميلليون اككاۋنتى ءوشىرىلدى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى