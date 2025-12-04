بالالارعا يمپلانت پەن برەكەت تەگىن قويىلادى دەگەن راس پا
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە الماتى، استانا، شىمكەنت قالالارىندا جانە ەلدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە 18 جاسقا دەيىنگى بالالارعا مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى ارقىلى برەكەت پەن يمپلانت ورناتۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلعانى تۋرالى اقپارات تارادى. الايدا مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىندا بۇل جالعان اقپارات ەكەنىن مالىمدەدى.
- بالالارعا يمپلانتتار مەن برەكەتتەردى مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ەسەبىنەن ورناتاتىن پيلوتتىق جوبا» باستالعانى تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان اقپارات شىندىققا جاناسپايدى. م ءا م س جۇيەسىندە بالالارعا تەك جەدەل جانە جوسپارلى تۇردە ءبىرقاتار ستوماتولوگيالىق قىزمەت، سونىڭ ىشىندە ورتودونتيالىق كومەك قانا قاراستىرىلعان. الماتى، استانا، شىمكەنت قالالارىندا جانە ءبىرقاتار وبلىستا 18 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ءمامس اياسىندا برەكەتتەر مەن يمپلانتتار ورناتۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلعانى تۋرالى حابار تاراعان. الايدا الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىندا قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي جوبا ىسكە قوسىلماعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
م ءا م س بويىنشا تەگىن ءتىس ەمدەۋ كومەگىنە حالىقتىڭ بەلگىلى ساناتتارى قول جەتكىزە الادى.
- اتاپ ايتقاندا، بالالار جەدەل جانە جوسپارلى ستوماتولوگيالىق قىزمەتتەرگە جۇگىنە الادى. ولارعا كۇردەلى تىسجەگىنى، پۋلپيتتى جانە پەريودونتيتتى ەمدەۋ، ءتىس ءتۇبىرىن پلومبالاۋ، ءتىس جۇلۋ، ابستسەسستى اشۋ، پلاستيكالىق وپەراتسيالار، پارودونت قالتالارىن ساناتسيالاۋ، سونداي-اق الدىن الۋ شارالارى - فيسسۋرالاردى گەرمەتيزاتسيالاۋ، رەمينەراليزاتسيا، ميوتەراپيا جانە باسقا دا قىزمەتتەر كىرەدى. م ءا م س جۇيەسى بويىنشا سونداي-اق ورتودونتيالىق كومەكتى دە الۋعا بولادى. ورتودونتيالىق كومەك جاق-بەت اۋماعىنىڭ تۋا بىتكەن پاتولوگياسى بار بالالارعا، ءتىس-جاق انوماليالارى بار از قامتىلعان وتباسىلاردان شىققان بالالارعا كورسەتىلەدى، - دەپ مالىمدەدى قوردىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتالعان قىزمەت تىزىمىنە ورتودونت كەڭەسى، تۋا بىتكەن جاق-بەت پاتولوگياسى بار بالالار ءۇشىن ورتودونتيالىق پلاستينكانى قولدانا وتىرىپ ءتىس-جاق انوماليالارىن تۇزەتۋ، ورتودونتيالىق كوررەكسيا، كەشەندى باستاپقى تەكسەرۋ، ءتىس قالىبىن الۋ، ءسۇت جانە تۇراقتى تىستەردى تەگىستەۋ، سونداي-اق ورتوپانتوموگرافيا كىرەدى.
تۋا ءبىتتى جانە جۇرە پايدا بولعان جاق-بەت ايماعىنىڭ دەفورماتسيالارى بار بالالارعا مەديتسينالىق كومەك ستوماتولوگ دارىگەردىڭ كورسەتىلىمدەرى بويىنشا امبۋلاتوريالىق جاعدايدا نەمەسە ستوماتولوگيالىق جانە جاق-بەت حيرۋرگياسى قىزمەتتەرىن كورسەتەتىن مەديتسينالىق ۇيىمداردا بەت-جاق حيرۋرگ-دارىگەرى تاراپىنان كورسەتىلەدى. بارلىق اتالعان قىزمەتتەر م ءا م س اياسىندا ۇسىنىلادى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا