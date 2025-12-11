بالالارعا قىزمەت كورسەتەتىن نىسانداردا تەكسەرىس جيىلەيدى - د س م
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالالارعا قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمداردا سانيتاريالىق باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى. مەملەكەت باسشىسى قول قويعان جاڭا زاڭ جوعارى تاۋەكەلدى نىسانداردى جىلىنا ەكى رەت تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ق ر د س م سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى اينۇر الماعامبەت بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان جاڭا زاڭ نورمالارىن ءتۇسىندىردى.
- بۇل قۇجات سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق سالاسىنداعى قاداعالاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان. بۇل - بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا جانە الدىڭعى جىلى تىركەلگەن رەزونانستىق ۋلانۋ جاعدايلارىن بولدىرماۋعا ارنالعان باستاما، - دەدى اينۇر الماعامبەت Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا.
جاڭا نورمالارعا سايكەس، جوعارى تاۋەكەل دەڭگەيىندەگى نىساندار كەمىندە التى ايدا ءبىر رەت، ال تومەن تاۋەكەلدى نىساندار جىلىنا ءبىر رەت جوسپارلى تەكسەرۋدەن وتەدى. بۇعان مەكتەپتەر، بالاباقشالار، ينتەرناتتار، اۋرۋحانالار، سپورت كەشەندەرى جانە بالالارعا قىزمەت كورسەتەتىن بارلىق مەملەكەتتىك ۇيىمدار كىرەدى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا زاڭنىڭ ماڭىزدى ارتىقشىلىعى - العاشقى تەكسەرۋدە ايىپپۇل سالىنبايدى. الدىمەن نۇسقاما بەرىلىپ، كەمشىلىكتەردى تۇزەتۋگە مۇمكىندىك جاسالادى. ەگەر كاسىپكەرلىك نىسان نۇسقامانى ورىنداماسا عانا ايىپپۇل تاعايىندالادى.
- سونداي-اق بۇرىن تەكسەرۋ تۋرالى الدىن الا حابارلايتىن ەدىك، ەندى كەز كەلگەن ۋاقىتتا بارىپ تەكسەرە الامىز. بۇل نىساندارداعى شىنايى احۋالدى كورۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى كوميتەت وكىلى.
زاڭدا قارجىلىق سەبەپتەرگە بايلانىستى تۋىنداعان بۇزۋشىلىقتارعا قاتىستى دا وزگەرىستەر قاراستىرىلعان. مىسالى، جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلمەگەن نەمەسە عيماراتتىڭ توزۋىنا بايلانىستى تۋىنداعان كەمشىلىكتەر ءۇشىن مەكتەپ نەمەسە اۋرۋحانا باسشىلارىنا ايىپپۇل سالىنبايدى. مۇنداي جاعدايلاردا ۇسىنىس تىكەلەي قارجى بولەتىن اكىمدىككە نەمەسە ءبىلىم بەرۋ باسقارماسىنا جولدانادى.
ساراپشى بۇل وزگەرىستەر بالالاردىڭ قۇقىقتارى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋدى كۇشەيتىپ، بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ اتاپ ءوتتى. الماعامبەت جاڭا نورمالاردىڭ تيىمدىلىگى العاشقى ايلاردىڭ وزىندە بايقالادى دەپ سەنەدى.
ايتا كەتەيىك، 4-جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە مادەنيەت، ءبىلىم، وتباسى جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويعانىن جازعان ەدىك. بۇل زاڭ 2026 -جىلدىڭ 1-اقپاننان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
اۆتور
كاميلا مۇلىك