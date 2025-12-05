بالالارعا قارجىلىق ساۋاتتىلىقتى ۇيرەتەتىن وتاندىق مۋلتسەريال شىقتى
استانا. KAZINFORM - جاقىن كۇندەرى ەلىمىزدە بالالارعا قارجىلىق ساۋاتتىلىقتى ۇيرەتەتىن جاڭا وتاندىق مۋلتفيلم جارىققا شىعادى.
مۋلتسەريالدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعى مەن ۇلتتىق بانك بىرلەسىپ جاساعان. جوبانىڭ ماقساتى - بالالارعا اقشا باسقارۋدىڭ قاراپايىم ءارى تۇسىنىكتى تاسىلدەرىن كورسەتۋ.
«قارجى الەمى» اتتى مۋلتسەريال ورمان قالاشىعىندا تۇراتىن مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ ءومىرىن باياندايدى. 12 بولىمنەن تۇراتىن تۋىندىدا بارىس، ارقار، قۇلان، سىلەۋسىن، ءتيىن، سۇرتىشقان، كىرپى سياقتى كەيىپكەرلەردىڭ كۇندەلىكتى قارجىلىق تاجىريبەلەرى كورسەتىلەدى. بالالارعا اقشا جۇمساۋدى، ۇنەمدەۋدى، جوسپارلاۋدى جانە ەڭبەك ەتۋ ءمانىن ءتۇسىندىرۋ جەڭىل ءارى قىزىقتى تىلدە بەرىلەدى. سونداي-اق، كەيىپكەرلەردىڭ تاريحى ارقىلى الاياقتىقتان جانە قارجىلىق پيراميدالاردان قالاي ساقتانۋ كەرەكتىگى ۇيرەتىلەدى.
مۋلتسەريال قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە ۇسىنىلادى. سەناريدى قارجى جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنىڭ ساراپشىلارى بىرلەسىپ جازعان.