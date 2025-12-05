بالالارعا قارجىلىق ساۋاتتىلىقتى ۇيرەتەتىن مۋلتفيلم جارىققا شىعادى
استانا. KAZINFORM - «قارجى الەمى» - ورمان قالاشىعىندا ءومىر سۇرەتىن مەكتەپ وقۋشىلارى تۋرالى 12 بولىمنەن تۇراتىن مۋلتسەريال
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس مۇعالىمدەر مەن وقۋشىلاردىڭ قارجىلىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى كەشەندى شارالار جالعاسىپ جاتىر. وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعى مەن ۇلتتىق بانك بىرلەسىپ، بالالارعا اقشا باسقارۋدىڭ نەگىزگى داعدىلارىن ۇيرەتەتىن انيماتسيالىق فيلم دايىندادى.
«قارجى الەمى» - ورمان قالاشىعىندا ءومىر سۇرەتىن مەكتەپ وقۋشىلارى تۋرالى 12 بولىمنەن تۇراتىن مۋلتسەريال. ءار سەريادا بارىس، ارقار، قۇلان، سىلەۋسىن، ءتيىن، سۇرتىشقان، كىرپى سياقتى كەيىپكەرلەردىڭ كۇندەلىكتى ومىردە كەزدەسەتىن قارجىلىق جاعداياتتارى كورسەتىلەدى. اقشانى دۇرىس جۇمساۋ، جيناۋ، جوسپارلاۋ، ەڭبەك ەتۋ قاراپايىم تىلدە تۇسىندىرىلەدى. سونىمەن قاتار، الاياقتاردان جانە قارجىلىق پيراميدالاردان ساقتانۋ داعدىلارى كەيىپكەرلەردىڭ تاجىريبەسى ارقىلى بەرىلگەن.
مۋلتسەريال قازاق، ورىس تىلدەرىندە ازىرلەندى. سەناريىن قارجى جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ساراپشىلار بىرلەسىپ جازدى.
ايتا كەتەلىك وقۋشىلار اراسىندا العاش رەت قارجىلىق ساۋاتتىلىق پەن سيفرلىق قاۋىپسىزدىك وليمپياداسى وتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.