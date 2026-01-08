بالالار سپورتىن قارجىلاندىرۋ ەكى ەسەگە جۋىق ارتادى
استانا. KAZINFORM - جان باسىنا شاققانداعى نورماتيۆتىك قارجىلاندىرۋدى ەلىمىزدەگى بارلىق ب ج س م-دە 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەپتەرىن (ب ج س م) جان باسىنا شاققانداعى نورماتيۆتىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن ەنگىزۋدى جانە ولاردى اككرەديتتەۋگە قويىلاتىن تالاپتاردى بەلگىلەۋدى كوزدەيتىن زاڭ جوباسىن ازىرلەدى.
جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋعا كوشۋ بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورتىنىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيىن ارتتىرادى. ماسەلەن، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەپتەرىندە ءبىر سپورتشىعا جىلىنا ورتا ەسەپپەن 415 مىڭ تەڭگە بولىنەدى. قازىرگى سمەتالىق قارجىلاندىرۋ كەزىندە بۇل كورسەتكىش ورتا ەسەپپەن 233 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، قازىرگى ۋاقىتتا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سمەتالىق قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن قولدانىپ وتىرعان جالعىز مەملەكەتتىك ورگان. وسىعان بايلانىستى سالانى باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنە اۋىسادى.
جوبانى ىسكە اسىرۋ جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردەن قوسىمشا قاراجات ءبولۋدى تالاپ ەتەدى. اتالعان شىعىندار رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىك كوميسسيانىڭ شەشىمىمەن قولداۋ تاپتى، ال قاجەتتى قاراجات جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەر ەسەبىنەن بولىنەدى.
ايتا كەتەلىك ۇيىرمەلەرگە تولەم جاساۋ «الەۋمەتتىك ءاميان» ارقىلى جۇزەگە اسىرىلماق.