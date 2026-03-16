بالالار سپورتىن قارجىلاندىرۋ كولەمى ەكى ەسەگە جۋىق ارتادى - مينيسترلىك
استانا. KAINFORM – ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ەلىمىزدە بالالار سپورتىن قارجىلاندىرۋ كولەمى ەكى ەسەگە جۋىق ارتاتىنىن ءمالىم ەتتى.
مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتارعا قاراعاندا، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى «تۋريستىك سالانى جانە بالالار سپورتىن قولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
قۇجات بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر سپورت مەكتەپتەرىن جان باسىنا شاققانداعى نورماتيۆتىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن ەنگىزۋدى كوزدەيدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر سپورتىن قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ءتيىستى زاڭ جوباسىن ازىرلەدى.
جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنە كوشۋ بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر سپورتىن قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اتاپ ايتقاندا، بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر سپورت مەكتەپتەرىندە ءبىر سپورتشىنى قامتاماسىز ەتۋگە جىلىنا ورتا ەسەپپەن 415 مىڭ تەڭگە بولىنەدى. قازىرگى ۋاقىتتا سمەتالىق قارجىلاندىرۋ كەزىندە بۇل كورسەتكىش ورتا ەسەپپەن 233 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، وسى ۋاقىتقا دەيىن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سمەتالىق قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن قولداناتىن جالعىز مەملەكەتتىك ورگان بولىپ كەلدى. وسىعان بايلانىستى سالانى باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنە كوشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- جوبانى ىسكە اسىرۋ جەرگىلىكتى بيۋجەتتەردەن قوسىمشا قاراجات ءبولۋدى تالاپ ەتەدى. اتالعان شىعىستار رەسپۋبليكالىق بيۋجەت كوميسسياسىنىڭ شەشىمىمەن قولداۋ تاپتى، قوسىمشا قاراجات جەرگىلىكتى بيۋجەتتەر ەسەبىنەن بولىنەدى. ەلىمىزدەگى بارلىق بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر سپورت مەكتەپتەرىندە جان باسىنا شاققانداعى نورماتيۆتىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ 2026-جىلعا جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تۋريستىك سالا مەن بالالار سپورتىن قولداۋ تۋرالى زاڭعا قول قويعانى تۋرالى حابارلادىق.