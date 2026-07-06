بالالار اراسىندا قانت ديابەتىنە شالدىققاندار كوبەيىپ كەلەدى - د س م
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سوڭعى جىلدارى بالالار اراسىندا قانت ديابەتى بويىنشا العاشقى سىرقاتتانۋشىلىق كورسەتكىشى ءوسىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ءمالىم بولدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، 2021- 2025 -جىلدار ارالىعىندا ەلىمىزدە قانت ديابەتىمەن جالپى سىرقاتتانۋشىلىق 21,4 پايىزعا ءوسىپ، 100 مىڭ تۇرعىنعا شاققاندا 273,1 جاعدايدان 331,6 جاعدايعا دەيىن جەتكەن.
بالالار اراسىنداعى كورسەتكىش تە جوعارىلاعان. 0-14 جاس ارالىعىندا قانت ديابەتى العاش انىقتالعاندار سانى 100 مىڭ بالاعا شاققاندا 2021 -جىلعى 15,0 كورسەتكىشتەن 2025 -جىلى 22,9 عا دەيىن وسكەن.
15- 17 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەر اراسىندا 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا العاشقى سىرقاتتانۋشىلىق كورسەتكىشى 100 مىڭ تۇرعىنعا شاققاندا 37,1 بولدى. بۇل 2024 -جىلعى كورسەتكىشتەن (39,0) تومەن بولعانىمەن، 2021 -جىلعى دەڭگەيدەن (24,8) جوعارى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، بۇل ءۇردىس ارتىق سالماق پەن سەمىزدىك، دۇرىس تاماقتانباۋ، قيمىل- قوزعالىستىڭ ازدىعى جانە باسقا دا قاۋىپ فاكتورلارىمەن بايلانىستى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، ارتىق سالماق پەن سەمىزدىك 2 ءتيپتى قانت ديابەتى، جوعارى قان قىسىمى، جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى، ماي الماسۋىنىڭ بۇزىلۋى، قاتەرلى ىسىكتىڭ كەيبىر تۇرلەرى جانە تىرەك-قيمىل جۇيەسى اۋرۋلارىنىڭ دامۋ ءقاۋپىن ارتتىرادى.
- بۇل اۋرۋلاردىڭ دامۋىنا ارتىق سالماق پەن سەمىزدىكپەن قاتار دۇرىس تاماقتانباۋ، قيمىل- قوزعالىستىڭ جەتكىلىكسىزدىگى، تۇقىم قۋالاۋشىلىق جانە باسقا دا قاۋىپ فاكتورلارى اسەر ەتەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قازاقستاندىقتارعا سەمىزدىك پەن سوزىلمالى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قانت تۇتىنۋدى شەكتەۋگە كەڭەس بەرگەن ەدى.