بانگلادەشتە قىزىلشا ىندەتى ءورشىپ، مىڭعا جۋىق بالا قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - بانگلادەشتە ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىنان بەرى جالعاسىپ كەلە جاتقان قىزىلشا ىندەتى كەزىندە وسى اۋرۋعا كۇدىكتى بولىپ قايتىس بولعان بالالار سانى 999 عا جەتتى، دەپ حابارلايدى انادولۋ اگەنتتىگى.
بانگلادەش دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جانىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ باس باسقارماسى ەلدە ءورشىپ تۇرعان قىزىلشا ىندەتىنە قاتىستى مالىمدەمە جاسادى.
مالىمدەمەگە سايكەس، كەشە كۇنگى جاعداي بويىنشا جىل باسىنان بەرى قىزىلشاعا كۇدىكتى بولىپ قايتىس بولعان بالالار سانى 999 عا جەتكەن.
سوڭعى ءبىر ايدا وسى اۋرۋدان 100 دەن استام بالا قايتىس بولعان ەلدە ناۋرىز ايىنان بەرى قىزىلشاعا كۇدىكتى 166 مىڭنان استام جاعداي تىركەلگەن.
ناۋرىزدا باستالعان شۇعىل ۆاكسيناتسيا ناۋقانىنىڭ العاشقى كەزەڭىندە 6 ايدان 5 جاسقا دەيىنگى بالالارعا باسىمدىق بەرىلدى. كەيىن ۆاكسيناتسيا ۇدەرىسى بىرتىندەپ كەڭەيتىلىپ، ەلدىڭ بارلىق تۇرعىندارىن قامتۋعا باعىتتالدى.
پنيەۆمونيا مەن ەنتسەفالوپاتياعا اكەلۋى مۇمكىن قىزىلشا - ۆاكتسيناتسيا ارقىلى الدىن الۋعا بولاتىن الەمدەگى ءولىم- ءجىتىمنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى.
بۇعان دەيىن ا ق ش-تا قىزىلشا اۋرۋىنىڭ تارالۋى سوڭعى 35 جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەنى حابارلانعان.
ايتا كەتەيىك، باتىس قازاقستان وبلىسىندا قىزىلشامەن اۋىرعان ناۋقاستار سانى 300 گە جۋىقتاعانىن جازدىق.
ال تۇركىستان وبلىسىندا قىزىلشا جۇقتىرعاندار سانى ارتقان، سەبەبى ناۋقاستاردىڭ 57 پايىزى ەكپە الماعان.