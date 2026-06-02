بالاباقشالارعا 18 مىڭ مامان جەتىسپەيدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردا كادر تاپشىلىعى بايقالادى. بۇگىندە بالاباقشالارعا 18 مىڭ مامان جەتپەيدى، ال 2030 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 20 مىڭعا جەتۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتىنىڭ وتىرىسىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ەكاتەرينا سمولياكوۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سالانىڭ ساپاسىنا تاربيەشىلەردىڭ تومەن جالاقىسى مەن قارجىلاندىرۋدىڭ ازدىعى اسەر ەتىپ تۇر.
- بالاباقشالارعا 18 مىڭ مامان جەتپەيدى، ال 2030-جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 20 مىڭعا جەتۋى مۇمكىن. ەڭ قىزىعى، بالاباقشالارعا مامان اۋاداي قاجەت بولىپ جاتقان تۇستا، مەملەكەتتىك گرانتتار سانى كەرىسىنشە ازايىپ كەلەدى. مىسالى، «مەكتەپكە دەيىنگى تاربيە» ماماندىعىنا 2023 -جىلى 1382 گرانت بولىنسە، بيىل بۇل كورسەتكىش 738 گە دەيىن قۇلدىراعان. ونىڭ ۇستىنە، وسى ماماندىقتى بىتىرگەندەردىڭ تەك 30 پايىزى عانا ءوز كاسىبى بويىنشا جۇمىسقا قالادى،-دەيدى دەپۋتات.
سونداي-اق ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ 74 پايىزى سوڭعى بەس جىلدا بالالاردىڭ سويلەۋ ءتىلى مەن پسيحيكالىق دامۋىنىڭ كەشەۋىلدەۋى (ز پ ر، ز ر ر) قاتتى كۇشەيگەنىن ايتقان.
- ەگەر بۇعان بالاباقشادا كوڭىل اۋدارماساق، سالدارىن مەكتەپتە كورەمىز. ينكليۋزيا ماسەلەسى الدىڭعى قاتارعا شىعىپ تۇر. مامانداردىڭ پايىمداۋىنشا، بالاباقشالار ينكليۋزياعا تەك 60 پايىزعا عانا دايىن. بۇل جەردە دە سۇيەمەلدەۋ ماماندارىنىڭ تاپشىلىعى، ارنايى جابدىقتاۋدىڭ جەتىسپەۋشىلىگى سياقتى جۇيەلى ماسەلەلەر بار،- دەيدى ول.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا بالالاردى قورعاۋ باعىتىنداعى باستامالار جايلى جازعان ەدىك.