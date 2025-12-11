«بالا» گوريللانىڭ سۋرەتى جىلدىڭ ەڭ كۇلكىلى فوتوسى اتاندى
استانا. قازاقپارات - Comedy Wildlife Photography Awards 2025 جانۋارلاردىڭ ەڭ كوڭىلدى فوتوسۋرەتتەرىنىڭ جىل سايىن وتەتىن بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى. بۇل تۋرالى بايقاۋدىڭ سايتىندا حابارلاندى.
بايقاۋدىڭ نەگىزگى ساناتىنىڭ جەڭىمپازى رەتىندە «بەستىك بەر» دەپ اتالاتىن كىشكەنتاي گوريللانىڭ فوتوسى تانىلدى.
«ول كۇنى ءبىز اماحورو وتباسى دەپ اتالاتىن ۇلكەن توپتى كەزدەستىردىك. ولار ورمان الاڭقايىندا جينالىپ، ەرەسەكتەرى جايباراقات تاماق تەرىپ ءجۇردى، ال كىشكەنتاي «بالاقايلار» ءبىر- بىرىمەن ويناپ جۇرگەن. ءبىر بالا گوريللا ءوزىنىڭ اكروباتيكالىق قابىلەتىن بارىنشا كورسەتۋگە تىرىستى، ءتۇرلى پيرۋەتتەر جاساپ، اينالىپ ءجۇردى. ونىڭ ونەرىن تاماشالاۋ ناعىز قۋانىش بولدى، ءارى مەن ونىڭ ويىنقۇمارلىق ىنتاسىن وسى كادردا جەتكىزە العانىما قۋانىشتىمىن»، دەدى سۋرەت اۆتورى، بريتاندىق فوتوگراف مارك مەت كوەن.
جەڭىمپازدار تىزىمىنە سونداي-اق امەريكالىق فوتوگراف گرەيسون بەللانىڭ ەكى قۇرباقا تۇسكەن «كۇشپەن دىنگە كىرۋ ءراسىمى» («كرەشەنيە نوۆووبراشەننوگو پروتيۆ ەگو ۆولي») اتتى سۋرەتى، نەمىس فوتوگرافى پاۋل رۋستەمايەردىڭ «بي الاڭىنا جارىس — برەيك- دانس باتتلىنداعى تۇلكىلەر» اتتى ويناپ جۇرگەن تۇلكىلەر جانە باسقا دا كادرلار ەندى.
بايقاۋدىڭ قازىلار القاسى ساناتتارعا كىرمەگەن، ءبىراق جوعارى باعا العان باسقا سۋرەتتەر توپتاماسىن دا جاريالادى. ولاردىڭ قاتارىندا امەريكالىق فوتوگراف مەلين ەللۆانگەردىڭ «حور» دەپ اتالاتىن ارىستاندار فوتوسى، فين فوتوگرافى ۆالتتەري مۋلكاحاينەننىڭ «كۇل — سەنى ءتۇسىرىپ جاتىر» اتتى ايۋ سۋرەتى جانە باسقا دا كادرلار بار.
