بالا تۋعاننان كەيىن قانداي جاردەماقىلار تولەنەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالا تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلاردى قولداۋ ءۇشىن ءتۇرلى جاردەماقى مەن الەۋمەتتىك تولەمدەر قاراستىرىلعان.
ولاردىڭ قاتارىندا بالا تۋۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى تولەم، بالا كۇتىمى بويىنشا جاردەماقى، دەكرەتتىك تولەم جانە كوپبالالى وتباسىلارعا ارنالعان مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى بار.
دەكرەتتىك تولەم قالاي ەسەپتەلەدى؟
ەڭ ءىرى الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ ءبىرى - جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى بەرىلەتىن تولەم. ول جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەرگە تاعايىندالادى جانە سوڭعى 12 ايداعى ورتاشا تابىسى نەگىزىندە ەسەپتەلەدى.
بۇل تولەم ايەلدىڭ جۇكتىلىك پەن بوسانۋ كەزەڭىندە نەمەسە جاڭا تۋعان بالانى اسىراپ الۋىنا بايلانىستى ۋاقىتشا تابىسىنان ايىرىلۋىن وتەۋگە باعىتتالعان. 2026-جىلعى 1-مامىرداعى مالىمەت بويىنشا، مۇنداي تولەمنىڭ ورتاشا مولشەرى 1,2 ميلليون تەڭگەنى قۇراعان.
بالا دۇنيەگە كەلگەن كەزدە بارلىق وتباسىلارعا ءبىرجولعى مەملەكەتتىك جاردەماقى تولەنەدى. ونىڭ مولشەرى بالالاردىڭ سانىنا بايلانىستى وزگەرەدى.
ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا - 164350 تەڭگە؛
ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 272475 تەڭگە.
بۇل تولەم بالانىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە بايلانىستى العاشقى شىعىنداردى وتەۋگە كومەكتەسەدى.
بالا كۇتىمىنە بايلانىستى تولەم
مەملەكەت ءسابي 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدەردى دە قاراستىرعان.
جۇمىس ىستەيتىن انالارعا تولەنەتىن بۇل قولداۋ سوڭعى ەكى جىلداعى ورتاشا ايلىق تابىستىڭ 40 پايىزى كولەمىندە ەسەپتەلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ ورتاشا مولشەرى 86 مىڭ تەڭگەدەن اسادى.
مۇگەدەكتىگى بار بالا تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلارعا قولداۋ
ەرەكشە كۇتىمدى قاجەت ەتەتىن بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلار دا مەملەكەت نازارىنان تىس قالعان جوق.
مۇگەدەكتىگى بار بالاعا كۇتىم جاسايتىن اتا-انالار مەن قامقورشىلار اي سايىن 81871 تەڭگە كولەمىندە جاردەماقى الادى. بۇل تولەم ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالاردىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى شىعىنداردى ازايتۋعا باعىتتالعان.
كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن جاردەماقى
قازاقستاندا كوپبالالى وتباسىلاردى قولداۋ جۇيەسى تۇراقتى تۇردە جۇمىس ىستەيدى. جاردەماقى مولشەرى وتباسىنداعى بالا سانىنا قاراي بەلگىلەنەدى:
ءتورت بالاسى بار وتباسىلارعا - 69330 تەڭگە؛
بەس بالاسى بار وتباسىلارعا - 86673 تەڭگە؛
التى بالاسى بار وتباسىلارعا - 104017 تەڭگە؛
جەتى جانە ودان كوپ بالاسى بار وتباسىلارعا - 121360 تەڭگە.
كوپبالالى انالاردى قولداۋ ماقساتىندا «التىن القا» جانە «كۇمىس القا» يەگەرلەرىنە ارنايى مەملەكەتتىك تولەمدەر بەرىلەدى.
بۇل ماراپاتتار كوپبالالى انالاردىڭ قوعامداعى ءرولىن باعالاۋدىڭ جانە ولاردى الەۋمەتتىك تۇرعىدان قولداۋدىڭ ماڭىزدى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى سانالادى.