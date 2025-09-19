13:07, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
بالا تۋۋعا جانە بالا كۇتىمىنە بايلانىستى جاردەماقى مولشەرى قانشا؟
بالا تۋۋعا جانە بالا كۇتىمىنە بايلانىستى مەملەكەتتىك جاردەماقى مولشەرى ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش بويىنشا ەسەپتەلەدى، - دەپ حابارلايدى ماسساگەت.
2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى مەملەكەتتىك جاردەماقى مولشەرى 6,5 پايىزعا وسكەن.
بالا تۋۋعا بايلانىستى بيىلعى جاردەماقى مولشەرى:
ءبىرىنشى، ەكىنشى، ءۇشىنشى بالاعا - 38,0 ا ە ك نەمەسە 149416 تەڭگە؛
ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 63,0 ا ە ك نەمەسە 247716 تەڭگە.
بالا 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى اي سايىن مىنا مولشەردە جاردەماقى تولەنەدى:
ءبىرىنشى بالاعا - 5,76 ا ە ك نەمەسە 22648 تەڭگە؛
ەكىنشى بالاعا - 6,81 ا ە ك نەمەسە 26777 تەڭگە؛
ءۇشىنشى بالاعا - 7,85 اەك نەمەسە 30866 تەڭگە؛
ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 8,90 ا ە ك نەمەسە 34995 تەڭگە.