ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:07, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    بالا تۋۋعا جانە بالا كۇتىمىنە بايلانىستى جاردەماقى مولشەرى قانشا؟

    بالا تۋۋعا جانە بالا كۇتىمىنە بايلانىستى مەملەكەتتىك جاردەماقى مولشەرى ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش بويىنشا ەسەپتەلەدى، - دەپ حابارلايدى ماسساگەت.

    жәрдемақы
    فوتو: ەڭبەكمينى

    2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى مەملەكەتتىك جاردەماقى مولشەرى 6,5 پايىزعا وسكەن.

    بالا تۋۋعا بايلانىستى بيىلعى جاردەماقى مولشەرى:

    ءبىرىنشى، ەكىنشى، ءۇشىنشى بالاعا - 38,0 ا ە ك نەمەسە 149416 تەڭگە؛
    ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 63,0 ا ە ك نەمەسە 247716 تەڭگە.
    بالا 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى اي سايىن مىنا مولشەردە جاردەماقى تولەنەدى:

    ءبىرىنشى بالاعا - 5,76 ا ە ك نەمەسە 22648 تەڭگە؛
    ەكىنشى بالاعا - 6,81 ا ە ك نەمەسە 26777 تەڭگە؛
    ءۇشىنشى بالاعا - 7,85 اەك نەمەسە 30866 تەڭگە؛
    ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 8,90 ا ە ك نەمەسە 34995 تەڭگە.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
